9 tháng, HVN báo lãi hơn 7.000 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Hà Anh
03/11/2025, 09:31
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 trên báo cáo tài chính công mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ và đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát.
Cụ thể: tổng doanh thu và thu nhập khác quý 3/2025 của công ty mẹ tăng 13,9% so với quý 3/2024 (tăng hơn 3.028 tỷ đồng) đạt 24.426 tỷ đồng - trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa tăng 15,5%, vận chuyển quốc tế tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.
Theo HVN, kết quả tích cực này là do thị trường vận tải tiếp tục tăng trưởng và Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác trở lại, cũng như mở thêm các đường bay mới nhiều triển vọng tăng trưởng. Tuy nhiên trong quý 3/2025, tổng chi phí của công ty mẹ tăng 15,23% - tương đương tăng 3.226 tỷ đồng so với quý 3/2024, chủ yếu tăng chi phí giá vốn và chi phí bán hàng, tăng tương ứng với tăng sản lượng (ASK tăng hơn 16,5%) và tăng do biến động của tỷ giá, tăng gần 700 tỷ đồng.
Tốc độ tăng tổng chi phí của quý 3/2025 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 196 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận gộp quý 3/2025 đạt trên 2.716 tỷ đồng (bằng 11,12% doanh thu), tăng 24% (tương đương hơn 522 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất quý 3/2025 giảm 15,06% đạt hơn 732 tỷ đồng, giảm hơn 129 tỷ đồng so với quý 3/2024 chủ yếu do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và PA đều giảm trong quý 3/2025. Tuy nhiên lợi nhuận gộp của BCTC HN quý 3/2025 tăng hơn 38,63% (tương đương tăng hơn 1.060 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng năm 2025, HVN ghi nhận doanh thu thuần đạt 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 78% dự báo cả năm của VCSC và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 73% dự báo cả năm của VCSC.
Bên cạnh đó, Tổng công ty cho biết đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp để Tổng công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035. Trong quý 3/2025, Tổng công ty phát hành thành công 897.104.037 cổ phiếu, giúp Tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ và Hợp nhất tại ngày 30/9/2025 đều tăng.
Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.
Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị NLG vừa đăng ký thực hiện quyền mua hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu NLG trong tổng số 33,45 triệu quyền mua đang sở hữu
Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Phạm Hoàng Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,36% vốn tại SMC.
Trong phiên giao dịch ngày 29/10/2025, Dragon Capital đã thông qua quỹ thành viên là Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 100.000 cổ phiếu DGC và giảm sở hữu xuống dưới 5%.
Hội đồng quản trị HBC quyết định giao ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng Giám đốc thường trực - điều hành hoạt động công ty cho đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.
Tại một số thời điểm từ ngày 26/12/2023 đến ngày 30/5/2025, công ty cho một số cá nhân vay tiền thông qua các hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá nhưng đến thời điểm chuyển giao, công ty thông báo hủy hợp đồng và các cá nhân hoàn trả lại tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: