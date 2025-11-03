9 tháng, HVN báo lãi hơn 7.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 trên báo cáo tài chính công mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ và đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát.

Cụ thể: tổng doanh thu và thu nhập khác quý 3/2025 của công ty mẹ tăng 13,9% so với quý 3/2024 (tăng hơn 3.028 tỷ đồng) đạt 24.426 tỷ đồng - trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa tăng 15,5%, vận chuyển quốc tế tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo HVN, kết quả tích cực này là do thị trường vận tải tiếp tục tăng trưởng và Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác trở lại, cũng như mở thêm các đường bay mới nhiều triển vọng tăng trưởng. Tuy nhiên trong quý 3/2025, tổng chi phí của công ty mẹ tăng 15,23% - tương đương tăng 3.226 tỷ đồng so với quý 3/2024, chủ yếu tăng chi phí giá vốn và chi phí bán hàng, tăng tương ứng với tăng sản lượng (ASK tăng hơn 16,5%) và tăng do biến động của tỷ giá, tăng gần 700 tỷ đồng.

Tốc độ tăng tổng chi phí của quý 3/2025 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 196 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận gộp quý 3/2025 đạt trên 2.716 tỷ đồng (bằng 11,12% doanh thu), tăng 24% (tương đương hơn 522 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất quý 3/2025 giảm 15,06% đạt hơn 732 tỷ đồng, giảm hơn 129 tỷ đồng so với quý 3/2024 chủ yếu do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và PA đều giảm trong quý 3/2025. Tuy nhiên lợi nhuận gộp của BCTC HN quý 3/2025 tăng hơn 38,63% (tương đương tăng hơn 1.060 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, HVN ghi nhận doanh thu thuần đạt 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 78% dự báo cả năm của VCSC và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 73% dự báo cả năm của VCSC.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cho biết đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp để Tổng công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035. Trong quý 3/2025, Tổng công ty phát hành thành công 897.104.037 cổ phiếu, giúp Tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ và Hợp nhất tại ngày 30/9/2025 đều tăng.

Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.