Kinh tế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tăng trưởng vượt trội trong khối eurozone

Kinh tế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong quý cuối cùng của năm 2025, vượt xa mức trung bình của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone)...

Theo ước tính sơ bộ từ cơ quan thống kê Eurostat, hai nước này đều đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 0,8% trong quý vừa qua, cao hơn gấp đôi so với mức tăng trưởng trung bình 0,3% của eurozone trong cùng kỳ. Đây là một thành tựu đáng chú ý, đặc biệt khi so sánh với các nền kinh tế lớn hơn trong khu vực như Đức và Pháp - hai nước chỉ đạt mức tăng trưởng tương ứng lần lượt là 0,4% và 0,2%.

Tây Ban Nha đã có một năm 2025 đầy thành công với mức tăng trưởng GDP đạt 2,8%, vượt xa mức trung bình 1,5% của eurozone. Kết quả này đặt Tây Ban Nha ở vị trí dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Động lực chính cho sự tăng trưởng đó đến từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ, với tiêu dùng hộ gia đình tăng 1% trong quý 4 đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đầu tư cũng tăng 1,7%, trong khi chi tiêu công ổn định với mức tăng nhẹ 0,1%.

Ngành du lịch tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở lĩnh vực dịch vụ của Tây Ban Nha, với mức tăng trưởng 0,8% trong quý 4. Ngành xây dựng cũng đóng góp đáng kể với sản lượng tăng 2,1%. Giá năng lượng giảm và lạm phát hạ nhiệt đã giúp duy trì niềm tin tiêu dùng và khuyến khích chi tiêu.

Bồ Đào Nha không kém cạnh khi đạt mức tăng trưởng 0,8% trong quý 4/2025, bằng với mức tăng của quý trước đó và vượt qua dự báo của các nhà phân tích là tăng 0,5%. Cả năm 2025, nền kinh tế Bồ Đào Nha đạt mức tăng 1,9%, mặc dù thấp hơn một chút so với mức 2,1% của năm 2024, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của eurozone.

Tuy nhiên, thành phần tăng trưởng của Bồ Đào Nha có sự khác biệt so với Tây Ban Nha, khi nền kinh tế nước này được thúc đẩy chủ yếu bởi sự cải thiện trong cán cân thương mại. Việc nhập khẩu giảm, đặc biệt là nhập khẩu dầu, đã giúp bù đắp cho nhu cầu nội địa yếu hơn và tạo động lực tích cực cho GDP - trang Euronews cho hay.

Trong khi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nổi bật với sự tăng trưởng mạnh mẽ, bức tranh tổng thể của eurozone lại có phần hỗn hợp. Khu vực này ghi nhận mức tăng trưởng hàng quý 0,3% trong quý cuối cùng, ngang với kết quả của quý trước và nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng của giới phân tích là 0,2%.

Trong số các quốc gia thành viên hiện đã công bố dữ liệu, Litva ghi nhận mức tăng trưởng hàng quý mạnh nhất 1,7%, theo sau là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngược lại, Ireland là quốc gia duy nhất ghi nhận sự suy giảm với mức giảm 0,6% trong quý.

Trên cơ sở năm, nền kinh tế khu vực eurozone đạt mức tăng trưởng 1,5%, một sự tăng tốc từ mức tăng trưởng 0,9% của năm 2024. Tuy nhiên, đà tăng trưởng được dự báo sẽ giảm xuống còn 1,2% vào năm 2026 - theo dự báo của Ủy ban châu Âu (EC).

Trong số các nền kinh tế lớn, Đức tăng trưởng 0,3% trong quý 4 so với quý trước, kết quả tốt nhất trong 3 quý, nhờ vào sự gia tăng trong chi tiêu tiêu dùng và chính phủ. Italy cũng ghi nhận sự tăng tốc nhẹ lên 0,3%, trong khi Pháp chỉ đạt mức tăng khiêm tốn 0,2% do bị ảnh hưởng bởi đầu tư suy yếu và hàng tồn kho giảm.

Thị trường lao động vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế eurozone, bất chấp sự biến động trong tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 6,2% vào tháng 12, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2008, từ 6,3% vào tháng 11 và cùng kỳ năm trước.

Trong Liên minh châu Âu (EU), tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 5,9%. Eurostat ước tính có 10,8 triệu người thất nghiệp trong khu vực eurozone vào cuối năm, giảm 61.000 người so với tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cũng giảm nhẹ, với tỷ lệ thất nghiệp ở người dưới 25 tuổi trong khu vực eurozone giảm xuống còn 14,3% vào tháng 12, giảm từ 14,4% của tháng trước đó.