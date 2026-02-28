Thứ Bảy, 28/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh, bất chấp thuế quan Mỹ

Bình Minh

28/02/2026, 10:31

Kinh tế Ấn Độ đạt tốc độ tăng trưởng 7,8% trong quý 4/2025 so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters trước khi số liệu chính thức nói trên được công bố, các nhà kinh tế kỳ vọng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia tỷ dân này tăng trưởng 7,2%.

Kết quả trên được đưa ra sau khi chính phủ Ấn Độ cải tổ phương thức tính toán sản lượng kinh tế nhằm nâng cao độ chính xác. Trong quý trước đó, tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ là 8,2%, và số liệu đã được điều chỉnh lên 8,4% theo cách tính mới.

Ngoài ra, dự báo tăng trưởng GDP cho năm tài khóa 2026, bắt đầu vào tháng 4 tới, cũng được nâng lên 7,6% từ mức 7,4% trước đó.

Vào tháng 1 năm nay, Bộ Thống kê và Thực thi chương trình của Ấn Độ (MoSPI) đã giới thiệu những thay đổi trong cách tính các chỉ số kinh tế quan trọng gồm GDP, lạm phát,và sản lượng công nghiệp. Mục đích của việc điều chỉnh này là nhằm có được những dữ liệu có chất lượng tốt hơn, đáng tin cậy hơn, và phản ánh chuẩn xác hơn tác động của chính sách.

Một phần của sự điều chỉnh này là chuyển năm cơ sở của GDP sang năm tài khóa 2023 từ năm 2012.

Theo nhà kinh tế trưởng Alexandra Hermann của công ty nghiên cứu Oxford Economics, việc cách tính mới nắm bắt tốt hơn các phân khúc kinh tế tăng trưởng nhanh hơn đồng nghĩa rằng “quỹ đạo tăng trưởng được đo lường có khả năng sẽ cao hơn về mặt cấu trúc”.

Cả tiêu dùng tư nhân và tổng đầu tư cố định đều tăng trưởng hơn 7% trong năm tài khóa hiện tại. MoSPI cho biết “lĩnh vực sản xuất đã giữ vai trò là động lực chính đóng góp vào hiệu suất bền vững của nền kinh tế trong ba năm tài khóa liên tiếp” tính từ 2023 - năm được lấy làm cơ sở GDP mới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã từng bày tỏ lo ngại về độ chính xác của dữ liệu kinh tế của chính phủ Ấn Độ và đã xếp hạng "C" cho các dữ liệu này, mức xếp hạng thấp thứ hai của IMF.

Theo IMF, những hạn chế trong dữ liệu thống kê kinh tế của Chính phủ Ấn Độ bao gồm việc sử dụng "năm cơ sở lỗi thời (2011/12)" và việc sử dụng chỉ số giá bán buôn và giảm phát đơn lẻ để tính toán lạm phát, tất cả đều có thể làm sai lệch các biện pháp kinh tế thực.

Tuy nhiên, với cách tính GDP mới, các quan ngại của IMF sẽ được giải quyết phần lớn, và do đó, dự kiến đánh giá và xếp hạng của định chế này về dữ liệu thống kê kinh tế của Ấn Độ sẽ thay đổi - theo ông Saurabh Garg, Bộ trưởng MoSPI.

Trong quý 4/2025, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ được hỗ trợ bởi sự tăng tốc của tiêu dùng nội địa, khi nhu cầu mua vàng và ô tô tăng trong mùa lễ hội.Tuy nhiên, đây cũng là quý đầu tiên mà các nhà xuất khẩu Ấn Độ cảm nhận được tác động của mức thuế quan 50% mà Mỹ áp lên hàng hóa nước này.

Mỹ áp mức thuế quan 50% đối với Ấn Độ từ tháng 8 năm ngoái, và gần đây hai nước đã đạt một thỏa thuận thương mại để tạm thời giảm mức thuế xuống còn 18%. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên phức tạp hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ phần lớn các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước và chính quyền ông Trump đã áp mức thuế toàn cầu mới 10% từ tuần này.

Kết quả một cuộc khảo sát được công bố tháng trước cho thấy xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm sút không hề cản trở tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ như dệt may, sản phẩm biển, đá quý và trang sức, linh kiện ô tô và hàng da đã bị ảnh hưởng do thuế của Mỹ. Nhưng theo dữ liệu được chia sẻ bởi chính phủ Ấn Độ, những sản phẩm này đều đã tìm được thị trường thay thế.

Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi

14:12, 26/02/2026

Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi

Ấn Độ hoãn chốt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau phán quyết về thuế quan đối ứng

11:37, 23/02/2026

Ấn Độ hoãn chốt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau phán quyết về thuế quan đối ứng

Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại chi tiết

10:13, 09/02/2026

Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại chi tiết

Từ khóa:

Ấn Độ thế giới thuế quan

Đọc thêm

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-28/2/2026: Mỹ áp thuế quan mới, đàm phán hạt nhân “dậm chân tại chỗ”

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-28/2/2026: Mỹ áp thuế quan mới, đàm phán hạt nhân “dậm chân tại chỗ”

Trên thị trường tài chính toàn cầu, tâm lý phòng ngừa rủi ro tăng cao, thể hiện qua đà tăng của giá kim loại quý và xu thế bán mạnh cổ phiếu Mỹ...

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau báo cáo lạm phát, giá dầu nhảy hơn 2% vì mối lo Iran

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau báo cáo lạm phát, giá dầu nhảy hơn 2% vì mối lo Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/2), khi số liệu lạm phát nóng hơn dự báo nối dài danh sách những mối lo của nhà đầu tư ở Phố Wall trong tháng này...

Sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu về 37 khoáng sản quan trọng

Sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu về 37 khoáng sản quan trọng

Trong 37 khoáng sản này, có 11 loại mà Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, tức không có sản xuất trong nước. Nhiều loại khác cũng phải dựa vào nguồn cung nước ngoài cho hơn một nửa nhu cầu...

Biến động giá năng lượng ở châu Âu sau 4 năm chiến tranh Nga - Ukraine

Biến động giá năng lượng ở châu Âu sau 4 năm chiến tranh Nga - Ukraine

Giá điện và khí đốt dân cư tại châu Âu đã trải qua nhiều biến động trong 4 năm kể từ khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022 - cuộc chiến đã gây đảo lộn thị trường năng lượng châu Âu...

Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã liên tục mua ròng trong cả tuần này, với tổng lượng mua là hơn 22 tấn vàng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại Đắk Lắk

Đầu tư

2

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-28/2/2026: Mỹ áp thuế quan mới, đàm phán hạt nhân “dậm chân tại chỗ”

Thế giới

3

Ngân hàng MBV số hóa mạnh mẽ, định hình ngân hàng hiện đại có bản sắc

Tài chính

4

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha, hướng tới kim ngạch 1 tỷ USD

Tiêu điểm

5

Sản phẩm thời trang giá cả phải chăng được săn đón

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy