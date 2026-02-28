Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh, bất chấp thuế quan Mỹ

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters trước khi số liệu chính thức nói trên được công bố, các nhà kinh tế kỳ vọng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia tỷ dân này tăng trưởng 7,2%.

Kết quả trên được đưa ra sau khi chính phủ Ấn Độ cải tổ phương thức tính toán sản lượng kinh tế nhằm nâng cao độ chính xác. Trong quý trước đó, tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ là 8,2%, và số liệu đã được điều chỉnh lên 8,4% theo cách tính mới.

Ngoài ra, dự báo tăng trưởng GDP cho năm tài khóa 2026, bắt đầu vào tháng 4 tới, cũng được nâng lên 7,6% từ mức 7,4% trước đó.

Vào tháng 1 năm nay, Bộ Thống kê và Thực thi chương trình của Ấn Độ (MoSPI) đã giới thiệu những thay đổi trong cách tính các chỉ số kinh tế quan trọng gồm GDP, lạm phát,và sản lượng công nghiệp. Mục đích của việc điều chỉnh này là nhằm có được những dữ liệu có chất lượng tốt hơn, đáng tin cậy hơn, và phản ánh chuẩn xác hơn tác động của chính sách.

Một phần của sự điều chỉnh này là chuyển năm cơ sở của GDP sang năm tài khóa 2023 từ năm 2012.

Theo nhà kinh tế trưởng Alexandra Hermann của công ty nghiên cứu Oxford Economics, việc cách tính mới nắm bắt tốt hơn các phân khúc kinh tế tăng trưởng nhanh hơn đồng nghĩa rằng “quỹ đạo tăng trưởng được đo lường có khả năng sẽ cao hơn về mặt cấu trúc”.

Cả tiêu dùng tư nhân và tổng đầu tư cố định đều tăng trưởng hơn 7% trong năm tài khóa hiện tại. MoSPI cho biết “lĩnh vực sản xuất đã giữ vai trò là động lực chính đóng góp vào hiệu suất bền vững của nền kinh tế trong ba năm tài khóa liên tiếp” tính từ 2023 - năm được lấy làm cơ sở GDP mới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã từng bày tỏ lo ngại về độ chính xác của dữ liệu kinh tế của chính phủ Ấn Độ và đã xếp hạng "C" cho các dữ liệu này, mức xếp hạng thấp thứ hai của IMF.

Theo IMF, những hạn chế trong dữ liệu thống kê kinh tế của Chính phủ Ấn Độ bao gồm việc sử dụng "năm cơ sở lỗi thời (2011/12)" và việc sử dụng chỉ số giá bán buôn và giảm phát đơn lẻ để tính toán lạm phát, tất cả đều có thể làm sai lệch các biện pháp kinh tế thực.

Tuy nhiên, với cách tính GDP mới, các quan ngại của IMF sẽ được giải quyết phần lớn, và do đó, dự kiến đánh giá và xếp hạng của định chế này về dữ liệu thống kê kinh tế của Ấn Độ sẽ thay đổi - theo ông Saurabh Garg, Bộ trưởng MoSPI.

Trong quý 4/2025, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ được hỗ trợ bởi sự tăng tốc của tiêu dùng nội địa, khi nhu cầu mua vàng và ô tô tăng trong mùa lễ hội.Tuy nhiên, đây cũng là quý đầu tiên mà các nhà xuất khẩu Ấn Độ cảm nhận được tác động của mức thuế quan 50% mà Mỹ áp lên hàng hóa nước này.

Mỹ áp mức thuế quan 50% đối với Ấn Độ từ tháng 8 năm ngoái, và gần đây hai nước đã đạt một thỏa thuận thương mại để tạm thời giảm mức thuế xuống còn 18%. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên phức tạp hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ phần lớn các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước và chính quyền ông Trump đã áp mức thuế toàn cầu mới 10% từ tuần này.

Kết quả một cuộc khảo sát được công bố tháng trước cho thấy xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm sút không hề cản trở tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ như dệt may, sản phẩm biển, đá quý và trang sức, linh kiện ô tô và hàng da đã bị ảnh hưởng do thuế của Mỹ. Nhưng theo dữ liệu được chia sẻ bởi chính phủ Ấn Độ, những sản phẩm này đều đã tìm được thị trường thay thế.