Kết quả kinh doanh không đủ sức mạnh, cần thêm thời gian để đánh giá thị trường?

Trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và thị trường đang trong nhịp điều chỉnh, thông tin kết quả kinh doanh nhiều khả năng chưa đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn thị trường.

Ảnh minh họa.

Trong tuần vừa qua, giá năng lượng tăng cao cùng số liệu lạm phát tháng 9 của Mỹ nóng hơn dự báo đã ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Dow Jones tăng 0,7%, trong khi S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 1,9% và 4,5%.

Mặc dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này đã giảm xuống mức thấp, dưới 20%, thị trường vẫn đặt cược khoảng 90% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME.

Đối với thị trường trong nước, VN-Index giảm tuần thứ tư liên tiếp nhưng vẫn trụ được trên ngưỡng 1.700 điểm. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm (-1,68%), dưới áp lực từ các cổ phiếu lớn như VIC (-16,9 điểm), VHM (-8,5 điểm) và nhóm cổ phiếu dầu khí như BSR, GAS.

Với mức giảm này, VN-Index đã giảm 4,4% kể từ đầu năm và bị bỏ lại khá xa so với chỉ số chứng khoán toàn cầu, hiện tăng 11,2%.

Nhận định về thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng đang có nhiều yếu tố về vĩ mô hỗ trợ thị trường.

Nền kinh tế chạy đua với thời gian trong quý IV để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. GDP quý III/2026 tăng vọt 9,95%, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm lên 9,01%. Kết quả vượt kỳ vọng này đã khiến Ngân hàng UOB (Singapore) nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó, và năm 2027 lên 8,8%.

Trung ương Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, trong đó có tới 30/34 địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, như Hà Nội 11,1%, TP.HCM 10,4% và Hải Phòng 13%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp thực chất nhằm giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng UOB nhận định Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% để hỗ trợ nền kinh tế.

Mặc dù vậy, có nhiều yếu tố rủi ro cần theo dõi. Song hành với các yếu tố hỗ trợ, thị trường cũng đối diện những thách thức không nhỏ. Đây là các biến số cần theo dõi để điều chỉnh chiến lược phân bổ vốn.

Giá dầu tăng mạnh, tạo áp lực lạm phát nhập khẩu và chi phí đầu vào. Lạm phát CPI bình quân 9 tháng đã chạm mức 4,52%, riêng tháng 9 đạt 5,08%. Việc giá dầu neo cao làm thu hẹp dư địa nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Đây cũng là lý do Chính phủ phải gấp rút ban hành Công điện 70/CĐ-TTg về điều hành giá, đồng thời chỉ đạo giảm 1,5-2% lãi suất cho vay nhằm sử dụng chính sách tài khóa và các biện pháp quản lý thị trường để chia sẻ bớt áp lực với chính sách tiền tệ.

Nhịp điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI toàn cầu có thể tác động đến dòng tiền. Khi thị trường quốc tế biến động mạnh, các quỹ đầu tư toàn cầu có xu hướng chuyển sang trạng thái phòng vệ (risk-off), kích hoạt làn sóng rút vốn khỏi các thị trường đang phát triển. Điều này phần nào lý giải việc khối ngoại liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

Xét theo yếu tố chu kỳ và mùa vụ, tháng 10 thường là giai đoạn không thuận lợi đối với VN-Index. Trong 10 năm qua, chỉ số giảm bình quân hơn 2% trong tháng này và đã giảm điểm 4 năm liên tiếp, từ năm 2022 đến nay. Áp lực từ lạm phát chi phí đẩy cùng mặt bằng lãi suất đang ở mức cao tiếp tục gây trở ngại cho thị trường, trong khi dòng tiền thận trọng khiến thanh khoản xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Mùa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 đã chính thức khởi động, song những kết quả đầu tiên chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ và cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các ngành. Trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và thị trường đang trong nhịp điều chỉnh, thông tin kết quả kinh doanh nhiều khả năng chưa đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn thị trường.

Tác động sẽ tập trung ở cấp độ cổ phiếu, ưu tiên các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận tốt. Trong khi đó, nhà đầu tư cần chờ thêm số liệu từ nhóm ngân hàng và doanh nghiệp vốn hóa lớn để đánh giá rõ hơn triển vọng thị trường.

Về mặt kỹ thuật, Chứng khoán LPS cho rằng VN-Index vừa trải qua chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp trước khi hồi phục trong phiên cuối tuần vừa qua. Đây là lần thứ ba trong năm nay chỉ số giảm liền 7 phiên rồi phục hồi. Trong hai lần trước, thị trường đều tăng 2 phiên liên tiếp sau đó.

Xét trên khung thời gian tuần, đây cũng là lần thứ ba VN-Index giảm 4 tuần liên tiếp trong năm 2026. Trong hai lần trước, sau chuỗi giảm 4 tuần, thị trường đều phục hồi trong 2 tuần tiếp theo. Vùng hỗ trợ của thị trường nằm tại khu vực đáy tháng 7 vừa qua, quanh 1.650 điểm.

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index hình thành nến xanh với cả bóng trên và bóng dưới, cho thấy lực cầu xuất hiện quanh vùng 1.697-1.700 điểm, nhưng áp lực bán vẫn gia tăng khi chỉ số tăng trở lại. Giá đóng cửa thấp hơn các đường trung bình động MA20 và MA50, xác nhận trạng thái suy yếu.

Chỉ báo RSI(14) đạt 32,89, tiến sát vùng quá bán; MFI(14) ở mức 27,13, phản ánh dòng tiền tương đối yếu. Các chỉ báo này mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng đảo chiều.

Nhìn chung, VN-Index vẫn trong pha điều chỉnh, với vùng hỗ trợ gần tại 1.690-1.700 điểm và vùng hỗ trợ mạnh hơn quanh 1.670 điểm. Kháng cự nằm tại 1.730-1.755 điểm.

Trong kịch bản tích cực đòi hỏi chỉ số giữ vững mốc 1.690 điểm và vượt 1.730 điểm với thanh khoản cải thiện. Ngược lại, nếu thủng mốc 1.690 điểm, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.650-1.670 điểm.

Trong bối cảnh tháng 10 vốn có lịch sử giao dịch kém thuận lợi, nhà đầu tư nên loại bỏ tư duy đầu tư theo sóng ngành hoặc mua theo diễn biến của chỉ số chung. Thay vào đó, cần tập trung tái cơ cấu danh mục sang các cổ phiếu riêng lẻ có nền tảng lợi nhuận quý III tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoặc các nhóm ngành đã chiết khấu sâu, chạm vùng hỗ trợ mạnh và đang thu hút dòng tiền bắt đáy.