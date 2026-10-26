Khoa Ngoại - Sản MEDLATEC: Làm chủ kỹ thuật cao, cá thể hóa điều trị đa mô thức

Tại cơ sở khám chữa bệnh mới của MEDLATEC ở Mỹ Đình, Khoa Ngoại - Sản được đầu tư đồng bộ về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất.

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, MEDLATEC sở hữu hệ thống thiết bị tiên tiến từ các thương hiệu hàng đầu như Siemens, Roche, nổi bật với máy chụp MRI 1.5 Tesla, CT Somatom 384 lát cắt và hệ thống xét nghiệm tự động Cobas.

Cùng với đó, hệ thống phòng mổ hiện đại đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật ngoại khoa ít xâm lấn, hướng tới nâng cao độ an toàn, chính xác và hiệu quả điều trị.

Tại đây, chuyên gia MEDLATEC khuyến cáo, người dân đừng đợi cơ thể phát tín hiệu bất thường mới đi khám sức khỏe. Nhiều bệnh lý có thể âm thầm tiến triển mà không gây triệu chứng rõ rệt, khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và can thiệp phù hợp.

Hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại tại cơ sở khám chữa bệnh mới của MEDLATEC đáp ứng các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, nhẹ nhàng cho người bệnh.

PHÁT HIỆN HAI KHỐI U BUỒNG TRỨNG TỪ LẦN NHẬP VIỆN VÌ BỆNH TIÊU HÓA

Bệnh nhân T.T.N (32 tuổi, Hà Nội) nhập viện tại cơ sở khám chữa bệnh MEDLATEC ở Mỹ Đình để điều trị viêm dạ dày cấp tính. Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám toàn diện tại khoa Nội, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ở cả hai buồng trứng qua siêu âm.

Trước phát hiện này, các bác sĩ chuyên khoa Nội nhanh chóng phối hợp với chuyên khoa Ngoại - Sản, thành lập ekip liên chuyên khoa để đánh giá bản chất tổn thương, làm rõ nguy cơ và thống nhất hướng xử trí phù hợp cho người bệnh.

Theo BSCKII. Duy Thị Thảo - Trưởng khoa Ngoại - Sản, để xác định chính xác đặc điểm các khối u, ekip bác sĩ chỉ định siêu âm đầu dò âm đạo, chụp cộng hưởng từ (MRI) và phối hợp xét nghiệm các dấu ấn khối u gồm HE4, AFP, CA125.

Kết quả ghi nhận khối u buồng trứng trái kích thước 4 x 5 cm, khối u buồng trứng phải kích thước 3 x 4 cm, các chỉ số dấu ấn khối u nằm trong giới hạn bình thường.

MEDLATEC “BÓC TÁCH” THÀNH CÔNG 2 KHỐI U LỚN, BẢO TỒN BUỒNG TRỨNG CHO NGƯỜI MẸ 32 TUỔI

Sau khi tình trạng viêm dạ dày cấp ổn định, người bệnh được chuyển sang chuyên khoa Ngoại - Sản để đánh giá và xây dựng phương án điều trị hai khối u buồng trứng. Với khối u kích thước khoảng 4 x 5 cm ở buồng trứng trái và 3 x 4 cm ở buồng trứng phải, bài toán đặt ra là xử lý triệt để tổn thương, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô buồng trứng lành.

Theo BSCKII. Thảo, ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, phẫu thuật u buồng trứng cần cân bằng giữa yêu cầu xử lý tổn thương và mục tiêu bảo tồn chức năng sinh sản.

“Phẫu thuật u bì buồng trứng cần được thực hiện cẩn trọng bởi khối u có thể chứa nhiều thành phần mô khác nhau. Trong quá trình can thiệp, bác sĩ phải kiểm soát thao tác bóc tách, hạn chế làm tổn thương mô buồng trứng còn chức năng và bảo đảm yêu cầu an toàn phẫu thuật”, bác sĩ Thảo nhấn mạnh.

Sau khi hội chẩn và đánh giá các dữ liệu chuyên môn, ekip bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bóc tách u ở cả hai bên buồng trứng, hướng tới xử lý tổn thương và giữ lại tối đa mô lành trong điều kiện cho phép.

Phẫu thuật nội soi là phương pháp can thiệp hiện đại, sử dụng hệ thống camera và dụng cụ chuyên biệt giúp bác sĩ quan sát rõ vùng phẫu thuật, thao tác chính xác qua các đường rạch nhỏ. So với mổ mở, phương pháp này giúp giảm mức độ xâm lấn, hạn chế đau sau mổ, giảm nguy cơ để lại sẹo lớn và rút ngắn thời gian hồi phục

“Việc ứng dụng kỹ thuật này tại MEDLATEC góp phần nâng cao năng lực điều trị ngoại khoa, hướng tới xử trí tổn thương an toàn và bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành cho người bệnh”, bác sĩ Thảo nhận định.

Đặc biệt, quy trình hội chẩn liên chuyên khoa tạo điều kiện để các bác sĩ trao đổi chuyên môn, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và thống nhất phương án điều trị trúng đích, đa mô thức với từng người bệnh. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tối ưu hiệu quả xử trí, đồng thời cân nhắc các mục tiêu dài hạn như bảo tồn chức năng cơ quan và nâng cao chất lượng sống sau điều trị.

Không gian lưu viện tiện nghi tại MEDLATEC được thiết kế theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp, nâng cao trải nghiệm chăm sóc và phục hồi của người bệnh.

Song hành với năng lực chuyên môn, MEDLATEC chú trọng nâng cao trải nghiệm nội trú thông qua không gian lưu viện tiện nghi, riêng tư và dịch vụ chăm sóc chu đáo theo định hướng nghỉ dưỡng cao cấp. Sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và chất lượng phục vụ hướng tới hành trình điều trị toàn diện, giúp người bệnh an tâm từ khi thăm khám, can thiệp đến giai đoạn hồi phục.