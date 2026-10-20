Khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Sự kiện phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và khởi công dự án LNG Quảng Trạch II ghi dấu bước tiến chiến lược của ngành năng lượng. Hai dự án trọng điểm này không chỉ góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, mà còn giữ vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện xanh bền vững và thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương…

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công - phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Ảnh: EVN.

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức Lễ khởi công - phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Hai dự án này do EVN làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án điện 2 thực hiện quản lý. Quy mô gồm 4 tổ máy, tổng công suất là 3.015,8 MW, tổng mức đầu hơn 82.145 tỷ đồng.

Đây là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng, khi hoàn thành sẽ bổ sung sản lượng điện dự kiến trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, 2 tổ máy dự án Quảng Trạch I (tổng công suất 1.403 MW) sử dụng nhiên liệu than, đã cơ bản hoàn thành và phát điện lên lưới điện Quốc gia với sản lượng 620 triệu kWh.

Nguồn ảnh: EVN.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là dự án năng lượng trọng điểm quốc gia theo Quy hoạch Điện 8, đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án tại Quyết định số 1155/QĐ-KKT ngày 4/9/2024. Dự án gồm 2 tổ máy, với tổng công suất 1.612,8 MW, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, trong đó 20% là vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại do 4 ngân hàng lớn trong nước đồng tài trợ gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Với tính chất quan trọng và cấp bách của Dự án, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Trong đó giao EVN khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào vận hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho Hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2027-2030.

Đến thời điểm hiện tại, EVN đã hoàn thành việc thu xếp vốn tín dụng, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ Dự án, hoàn thành lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng gói thầu EPC.

Theo tiến độ dự kiến của dự án nhiệt điện Quảng Trạch II, tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4/2030.