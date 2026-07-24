Petrovietnam ký hợp đồng tín dụng 7.300 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Ngày 24/7/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV với tổng giá trị 7.300 tỷ đồng.
Theo hợp đồng được ký kết, BIDV và VietinBank thu xếp khoản tín dụng có tổng giá trị 7.300 tỷ đồng cho phần vốn vay nội tệ của dự án để Petrovietnam triển khai các hạng mục đầu tư, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác thu xếp vốn các dự án hạ nguồn của Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính để dự án được triển khai theo đúng lộ trình và hoàn thiện phương án tài chính tổng thể của dự án.
Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV là dự án thành phần của Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn do Petrovietnam làm chủ đầu tư, được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, TP. Cần Thơ, có công suất 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp hiện đại, hiệu suất cao và thân thiện hơn với môi trường.
Dự án được khởi công vào tháng 8/2025; hợp đồng EPC nhà máy chính đã được ký kết. Hiện dự án đang được tập trung thi công các hạng mục và dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ góp phần chủ động nguồn cung năng lượng trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững mà còn tạo thêm nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn là chuỗi giá trị năng lượng tích hợp quy mô lớn nhất do Việt Nam làm chủ toàn diện, từ khai thác khí ở thượng nguồn, đường ống dẫn khí ở trung nguồn đến các nhà máy điện ở hạ nguồn. Trong tổng thể đó, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV là mắt xích hạ nguồn then chốt.
Theo Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, lễ ký kết tiếp nối liền mạch các dấu mốc thu xếp vốn của toàn chuỗi, thể hiện niềm tin của hệ thống tài chính quốc gia đối với năng lực quản trị, tiềm lực tài chính và hiệu quả đầu tư của Petrovietnam. Đồng thời, sự kiện khẳng định tinh thần phát huy nội lực của doanh nghiệp Việt khi toàn bộ phần vốn tín dụng nội tệ của công trình trọng điểm quốc gia này được thu xếp bởi chính các ngân hàng Việt Nam.
Đại diện hai ngân hàng, Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm khẳng định việc BIDV cùng VietinBank thu xếp khoản tín dụng 7.300 tỷ đồng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV thể hiện cam kết mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc đồng hành cùng Petrovietnam triển khai các công trình năng lượng trọng điểm quốc gia. Lãnh đạo hai ngân hàng tin tưởng dự án sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững. BIDV và VietinBank sẽ tiếp tục phát huy vai trò là định chế tài chính chủ lực, đồng hành cùng các doanh nghiệp và các dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.
Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, có tổng quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD, kết nối đồng bộ ba khâu trong chuỗi giá trị năng lượng.
Khâu thượng nguồn gồm Dự án phát triển khai thác khí tại Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam; khâu trung nguồn là hệ thống đường ống dẫn khí dài hơn 430 km từ ngoài khơi vào bờ; khâu hạ nguồn gồm các nhà máy điện khí tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, trong đó Petrovietnam trực tiếp làm chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV.
Chuỗi dự án có tổng trữ lượng khí thu hồi dự kiến khoảng 112 tỷ m3, khả năng cung cấp khoảng 5,06 tỷ m3 khí mỗi năm trong giai đoạn bình ổn. Khi hoàn thành, nguồn khí từ Lô B dự kiến cung cấp ổn định, lâu dài cho cụm nhà máy điện khí tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu, tăng tính tự chủ và linh hoạt vận hành của hệ thống điện quốc gia; phù hợp định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, hiện thực hóa các cam kết của Chính phủ Việt Nam về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải theo tinh thần COP26.
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