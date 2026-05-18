Khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hơn 2,2 tỷ USD
Nguyễn Thuấn
18/05/2026, 12:20
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xác định là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...
Sáng 18/5, tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên danh nhà đầu tư tổ chức Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập - dự án nguồn điện trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, có tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh
Lập có công suất 1.500 MW với 2 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp, dự kiến sử
dụng khoảng 60 ha đất và 100 ha mặt nước biển. Dự án do liên danh Tổng Công ty
Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) và Công ty trách
nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An đầu tư.
Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn
thành, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030, trở thành một trong những
trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh
Lập được xác định là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển
năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo
đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Đồng thời, đây cũng là dự án động
lực quan trọng trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc của tỉnh.
Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An
đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung
ương và nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều
kiện cần thiết nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.
Việc liên danh nhà đầu tư lựa chọn
Nghệ An để triển khai dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại được đánh
giá là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu
tư ngày càng minh bạch, thuận lợi và năng động của tỉnh. Đồng thời, khẳng định
vai trò ngày càng quan trọng của Nghệ An trong liên kết vùng và phát triển kinh
tế khu vực Bắc Trung Bộ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ cùng các ban, bộ, ngành Trung ương đã luôn quan tâm, hỗ trợ tỉnh
trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ
An cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương,
liên danh nhà đầu tư và đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân trong vùng dự
án.
Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, khi
đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập không chỉ bổ sung nguồn điện
ổn định, hiện đại, thân thiện với môi trường cho hệ thống điện quốc gia mà còn
tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và hạ
tầng cảng biển của địa phương.
Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm
nhiều việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của Nghệ
An trong thời gian tới. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững.
Để bảo đảm dự án triển khai đúng
tiến độ và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đề nghị
liên danh nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ
để triển khai dự án khoa học, bài bản; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên
quan, phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030.
Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu
thi công tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công
trình, an toàn lao động và thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường,
hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.
Đối với các sở, ngành và địa
phương, tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong
công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và giải quyết thủ tục
hành chính; chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá
trình triển khai dự án.
Sở Công Thương được giao làm đầu
mối theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội
dung liên quan nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.
