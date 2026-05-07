Trang chủ Thị trường

Quảng Trị: Thực hiện đốt than thành công tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Huyền Vy

07/05/2026, 13:44

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch điện, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh – sạch – bền vững…

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do EVN làm chủ đầu tư.

Ngày 7/5/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết vào lúc 18h55, ngày 6/5/2026, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, tổ máy 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã thực hiện đốt than lần đầu thành công, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử và đưa dự án vào vận hành.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được khởi công vào tháng 12/2021, do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) được giao đại diện chủ đầu tư. Dự án bao gồm 2 tổ máy, với tổng công suất lắp đặt 1.403MW, sử dụng công nghệ USC (trên siêu tới hạn) với thông số nhà máy cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 9,1 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Tổ máy 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã thực hiện đốt than lần đầu thành công. Ảnh: EVN.

Trong thời gian tới, EVN và EVNPMB2 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu và đơn vị liên quan để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ chạy thử, hiệu chỉnh nhằm đưa Tổ máy 1 vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch điện, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh – sạch – bền vững.

Dự án được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động có trình độ cao.

Về công tác bảo vệ môi trường, nhà máy sẽ được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi, do vậy hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ hoàn toàn các quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank) áp dụng. Các thông số về môi trường nhà máy khi vận hành được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/24h theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý môi trường.

Tăng cường bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện

Ký hợp đồng EPC trị giá 25.202 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ký kết khoản vay 29.568 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1, loại đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam...

Việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 đang đặt ra những thách thức chưa từng có, tiềm ẩn rủi ro về các biện pháp trừng phạt thuế quan diện rộng…

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để triển khai hiệu quả Kết luận 26 của Bộ Chính trị về ứng phó sụt lún, sạt lở, hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị hoàn thiện chương trình hành động, rà soát dữ liệu thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu...

Việc chuyển đổi một phần nợ sang đồng nhân dân tệ có thể giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với Mozambique thông qua giảm sự phụ thuộc vào đồng USD...

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

