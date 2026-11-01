Khối ngoại bán ròng gần 1 tỷ USD trong tháng 10

Theo thống kê trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 23.700 tỷ đồng trong tháng 10.

VN-Index kết thúc tháng 10/2026 tại 1.741,62 điểm, giảm 26,86 điểm, tương đương 1,53% so với cuối tháng 9, đánh dấu tháng giảm điểm thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy yếu.

Thị trường biến động mạnh trong tháng, với nhịp điều chỉnh kéo dài 5 tuần liên tiếp, đưa VN-Index xuống 1.705,91 điểm trước khi hồi phục 4% trong tuần 43. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì khi chỉ số giảm trở lại trong tuần cuối tháng. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn chưa xác lập được điểm cân bằng, trong khi lực cầu hồi phục chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 12.380 tỷ đồng/phiên, giảm 6,88% so với tháng 9 và thấp hơn 23,36% so với bình quân 5 tháng. Trên cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.170 tỷ đồng/phiên, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 13.517 tỷ đồng/phiên, giảm 5,48% so với tháng trước và thấp hơn 18,18% so với bình quân 5 tháng. Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh đã giảm tháng thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền chưa quay trở lại đủ mạnh dù thị trường đã trải qua nhịp điều chỉnh kéo dài.

Đóng góp của các nhóm ngành vào diễn biến VN-Index

Về đóng góp vào VN-Index, áp lực giảm tập trung chủ yếu tại nhóm ngân hàng và công nghệ thông tin, trong khi bất động sản đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Nhóm ngân hàng lấy đi ròng khoảng 22,7 điểm, với áp lực lớn từ LPB (-11,7 điểm), STB (-7,6 điểm), SSB (-3,4 điểm), SHB (-1,8 điểm) và VPB (-1,4 điểm). Nhóm công nghệ thông tin đóng góp âm khoảng 9,1 điểm, gần như toàn bộ đến từ FPT. Dịch vụ tài chính (-4,8 điểm) và hàng cá nhân và gia dụng (-2,7 điểm) cũng gây sức ép đáng kể.

Ở chiều ngược lại, bất động sản đóng góp ròng khoảng 9,4 điểm, chủ yếu nhờ VIC (+16,8 điểm), dù VHM lấy đi 7,5 điểm. Nhóm tài nguyên cơ bản đóng góp thêm 3,2 điểm, dẫn dắt bởi HPG (+2,4 điểm). Bán lẻ (+1,1 điểm) và du lịch và giải trí (+1,6 điểm) cũng hỗ trợ chỉ số. Sự phân hóa này cho thấy mức giảm của VN-Index đã được hạn chế đáng kể nhờ VIC, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác.

Theo thống kê trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 23.700 tỷ đồng trong tháng 10.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền tập trung chủ yếu vào các nhóm tài nguyên cơ bản và bán lẻ. Những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm IDC, MSN, HPG, SHB, DCM, VIB, TNG, FRT, BVH và MBB.

Ngược lại, áp lực bán ròng khớp lệnh tập trung tại nhóm ngân hàng và hàng cá nhân và gia dụng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm PNJ, FPT, ACB, MSB, VIC, MBS, STB, BID và VCB.

Khối tự doanh mua ròng 725,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 1.772,5 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 9/18 nhóm ngành. Các nhóm được mua ròng mạnh nhất là ngân hàng và bán lẻ. Những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB, PVT, ACB, MWG, FRT, HPG, CTG, KDH, HAH và BID.

Ở chiều ngược lại, nhóm thực phẩm và đồ uống chịu áp lực bán ròng lớn nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều gồm TCB, MCH, MSB, MBB, FPT, E1VFVN30, GAS, VHM, HDB và VIC.

Trong tháng 10/2026, dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm ngân hàng, tài nguyên cơ bản và hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, trong khi thu hẹp đáng kể tại bất động sản và dầu khí. Diễn biến giá vẫn tiêu cực khi có 15/18 ngành giảm điểm, cho thấy sự cải thiện thanh khoản tại một số nhóm chưa đủ bù đắp áp lực bán trên diện rộng.

Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng phân bổ dòng tiền, với tỷ trọng tăng từ 26,3% lên 27,1%. Giá trị giao dịch tăng 7,3%, nhưng giá cổ phiếu giảm 2,7%. Ngược lại, bất động sản giảm tỷ trọng từ 20,6% xuống 17,2%, mức thấp nhất trong 4 tháng, với giá trị giao dịch giảm 13,1%, dù giá cổ phiếu của ngành tăng 1,5%. Dịch vụ tài chính duy trì tỷ trọng quanh 12,1%, giá trị giao dịch gần như đi ngang, giảm 0,7%, nhưng giá cổ phiếu giảm 4,6%.

Tài nguyên cơ bản nổi bật nhất cả về dòng tiền và diễn biến giá, với tỷ trọng tăng từ 4,1% lên 5,4%, giá trị giao dịch tăng 35,3% và giá cổ phiếu tăng 7,1%, dẫn đầu toàn thị trường. Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp cũng ghi nhận tỷ trọng tăng lên 7,2%, cao nhất trong 10 tháng đầu năm, với giá trị giao dịch tăng 25,1%, dù giá cổ phiếu giảm 1,2%. Ngược lại, dầu khí giảm tỷ trọng từ 6,3% xuống 4,5%, giá trị giao dịch giảm 26,3% và giá cổ phiếu giảm 9,0%, đảo chiều mạnh sau diễn biến tích cực trong tháng 9.

Đáng chú ý, công nghệ thông tin và hàng cá nhân và gia dụng ghi nhận thanh khoản tăng nhưng giá cổ phiếu giảm sâu, lần lượt 15,4% và 6,6%, phản ánh áp lực bán vẫn lớn. Trong đó, tỷ trọng của nhóm hàng cá nhân và gia dụng tăng từ 1,4% lên 2,8%, cao nhất trong 10 tháng, với giá trị giao dịch tăng tới 116,1%.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm vốn hóa lớn sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong tháng 10/2026, dù thanh khoản chung tiếp tục suy yếu.

Tỷ trọng giao dịch của VN30 giảm từ 61,4% xuống 57,0%, trong khi VNMID tăng từ 32,1% lên 35,9% và VNSML tăng từ 4,8% lên 5,7%. Đáng chú ý, tỷ trọng giao dịch của VN30 xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, trong khi VNMID và VNSML đều đạt mức cao nhất trong cùng giai đoạn.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân của VN30 giảm 13,6% so với tháng trước, tương ứng khoảng 1.108 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, VNMID tăng 4,2%, tương ứng 179 tỷ đồng/phiên, và VNSML tăng 11,3%, tương ứng 72 tỷ đồng/phiên. Diễn biến này cho thấy dòng tiền có sự dịch chuyển thực chất sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, thay vì chỉ thay đổi tỷ trọng do thanh khoản VN30 suy giảm.

Về diễn biến giá, cả ba nhóm vốn hóa đều giảm điểm, trong đó VN30 giảm mạnh nhất, ở mức 2,72%, tiếp đến là VNMID giảm 1,82% và VNSML giảm 1,21%, so với mức giảm 1,53% của VN-Index. Mặc dù thu hút dòng tiền tốt hơn và giảm ít hơn VN30, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn chưa hình thành xu hướng phục hồi rõ rệt.

Nhìn chung, dòng tiền trong tháng 10 dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ nhưng chưa tạo được động lực tăng giá. Thanh khoản tại VN30 tiếp tục thu hẹp, trong khi sự cải thiện giao dịch tại VNMID và VNSML chưa đủ để đảo chiều xu hướng điều chỉnh. Điều này cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận và chưa xác lập được điểm cân bằng.