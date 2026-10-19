Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, xả mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 19/10 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và các mã ngân hàng, đồng loạt suy yếu. VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm, chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm. Dù dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng, bán lẻ và thực phẩm, lực đỡ này chưa đủ bù đắp sức ép từ các cổ phiếu trụ cột.
Riêng VIC lấy đi khoảng 12,80 điểm, vượt xa mức đóng góp tích cực của tất cả các cổ phiếu tăng giá được thống kê. VHM tiếp tục gây sức ép khi lấy đi 1,18 điểm, trong khi VCB khiến chỉ số giảm thêm 1,20 điểm. Các cổ phiếu khác như VPB, HPG, BID, FPT và ACB cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực, lần lượt lấy đi khoảng 1,03 điểm, 0,61 điểm, 0,48 điểm, 0,43 điểm và 0,42 điểm.
Tổng cộng, nhóm cổ phiếu giảm giá trong biểu đồ đóng góp tiêu cực khoảng 18,15 điểm cho VN-Index, trong khi nhóm tăng giá đóng góp tích cực khoảng 2,37 điểm.
Ở chiều ngược lại, BSR là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, với khoảng 0,52 điểm. VPL đóng góp 0,37 điểm, trong khi MSN và GAS cùng đóng góp khoảng 0,30 điểm. LPB, SSI, VCK và FRT cũng hỗ trợ chỉ số, nhưng mức đóng góp còn khiêm tốn.
Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Do đó, độ rộng thị trường tích cực hơn so với diễn biến của chỉ số chung. Trên HoSE, có 153 mã tăng giá, 75 mã đứng giá và 131 mã giảm giá. Số lượng cổ phiếu tăng vẫn nhỉnh hơn số mã giảm, dù chỉ số chung mất gần 1%.
Thị trường đang có sự phân hóa giữa các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành. Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm điểm như VCB (-1,23%), BID (-0,88%), MBB (-0,76%), ACB (-1,70%), STB (-1,59%), VPB (-2,04%) và VIB (-0,72%). CTG giảm 0,33%, trong khi TCB vẫn tăng nhẹ 0,15%.
Ở nhóm bất động sản, VIC giảm 3,72% và VHM giảm 1,15%, trở thành hai cổ phiếu gây sức ép lớn lên thị trường. Trong khi đó, một số cổ phiếu bất động sản khác vẫn giữ được sắc xanh như NVL tăng 0,94%, DXG tăng 0,99% và VRE tăng 0,88%.
Sự phân hóa cũng xuất hiện ở nhóm nguyên vật liệu. HPG giảm 1,67%, nhưng GVR tăng 0,32%, MSR tăng 1,87% và KSV tăng 2,7%. Trong nhóm tiêu dùng thiết yếu, MCH giảm 0,14% và VNM giảm 0,52%, trong khi MSN tăng 1,4%.
Nhìn chung, dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu có diễn biến tích cực riêng lẻ, nhưng chưa hình thành được sự đồng thuận đủ rộng để đảo chiều thị trường. Thanh khoản trên cả ba sàn duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch khoảng 13.354,74 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 852,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 954,2 tỷ đồng.
Ở chiều mua ròng khớp lệnh, khối ngoại tập trung vào các nhóm Bảo hiểm và Điện, nước, xăng dầu khí đốt. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm MBB, BVH, TCB, SSI, VPL, FRT, DCM, POW, HVN và VVS.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng khớp lệnh chủ yếu ở các nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm VCB, VHM, ACB, VJC, FPT, MSB, CTG, BID và SHB.
Khối tự doanh mua ròng 281,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 518,6 tỷ đồng.
Xét theo giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 12/18 nhóm ngành. Các nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Thực phẩm & Đồ uống. Những cổ phiếu được tự doanh mua ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay gồm CTG, VPB, MSN, FPT, VIC, MWG, VHM, STB, HPG và LPB.
Ở chiều bán ròng, nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp đứng đầu. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm MSB, TCB, VCB, MBB, E1VFVN30, PVT, FRT, GEX, ACB và GAS.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.247,8 tỷ đồng, tăng 102,0% và chiếm 15,3% tổng giá trị giao dịch.
Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại SSB, MSB, HUT và VPB, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.
Bên cạnh đó, ACB ghi nhận giao dịch thỏa thuận trị giá 219 tỷ đồng do khối tự doanh bán ra. Đối với FRT, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 169,3 tỷ đồng, trong đó khối ngoại bán cho tự doanh 140,9 tỷ đồng và giao dịch chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ đồng.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Thực phẩm & Đồ uống, Thép, Xây dựng & Vật liệu, Thiết bị điện, Bán lẻ, Hàng không, Bảo hiểm và Dệt may. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ thông tin (CNTT), Dầu khí, Vận tải, Tiện ích, Hóa chất, Hàng cá nhân và Khai khoáng.
Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
VNI có triển vọng rất cao phải lùi về vùng đáy tháng 7 quanh 1650 điểm khi các trụ đang có sự đồng thuận ép xuống. Tuy nhiên diễn biến chỉ số không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý giao dịch khi độ rộng duy trì được phân hóa tích cực.
Nhóm cổ phiếu Vin đồng loạt quay đầu giảm sâu trong phiên chiều nay đã cộng hưởng với các mã ngân hàng tạo sức ép cực lớn lên VN-Index. Chỉ số đóng cửa lại một lần nữa thủng mốc 1700 điểm. Bất ngờ là dòng tiền không sợ hãi, vẫn mua mạnh và nâng giá ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Cột mốc 5 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (APEA) không chỉ khẳng định vị thế và uy tín vững chắc của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Sự hiện diện ngày càng lớn của các quỹ phòng hộ trên thị trường trái phiếu chính phủ và mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính cao của các quỹ này là một rủi ro lớn...
Ngày 15/10 vừa qua, MSCI mở đợt tham vấn về đề xuất chuyển Indonesia từ thị trường mới nổi (Emerging Market – EM) sang thị trường độc lập (Standalone Market), với nhận định tư cách thị trường mới nổi của Indonesia “không còn phù hợp”.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...