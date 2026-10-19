Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, xả mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 852,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 954,2 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 19/10 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và các mã ngân hàng, đồng loạt suy yếu. VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm, chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm. Dù dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng, bán lẻ và thực phẩm, lực đỡ này chưa đủ bù đắp sức ép từ các cổ phiếu trụ cột.

Riêng VIC lấy đi khoảng 12,80 điểm, vượt xa mức đóng góp tích cực của tất cả các cổ phiếu tăng giá được thống kê. VHM tiếp tục gây sức ép khi lấy đi 1,18 điểm, trong khi VCB khiến chỉ số giảm thêm 1,20 điểm. Các cổ phiếu khác như VPB, HPG, BID, FPT và ACB cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực, lần lượt lấy đi khoảng 1,03 điểm, 0,61 điểm, 0,48 điểm, 0,43 điểm và 0,42 điểm.

Tổng cộng, nhóm cổ phiếu giảm giá trong biểu đồ đóng góp tiêu cực khoảng 18,15 điểm cho VN-Index, trong khi nhóm tăng giá đóng góp tích cực khoảng 2,37 điểm.

Ở chiều ngược lại, BSR là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, với khoảng 0,52 điểm. VPL đóng góp 0,37 điểm, trong khi MSN và GAS cùng đóng góp khoảng 0,30 điểm. LPB, SSI, VCK và FRT cũng hỗ trợ chỉ số, nhưng mức đóng góp còn khiêm tốn.

Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Do đó, độ rộng thị trường tích cực hơn so với diễn biến của chỉ số chung. Trên HoSE, có 153 mã tăng giá, 75 mã đứng giá và 131 mã giảm giá. Số lượng cổ phiếu tăng vẫn nhỉnh hơn số mã giảm, dù chỉ số chung mất gần 1%.

Thị trường đang có sự phân hóa giữa các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành. Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm điểm như VCB (-1,23%), BID (-0,88%), MBB (-0,76%), ACB (-1,70%), STB (-1,59%), VPB (-2,04%) và VIB (-0,72%). CTG giảm 0,33%, trong khi TCB vẫn tăng nhẹ 0,15%.

Ở nhóm bất động sản, VIC giảm 3,72% và VHM giảm 1,15%, trở thành hai cổ phiếu gây sức ép lớn lên thị trường. Trong khi đó, một số cổ phiếu bất động sản khác vẫn giữ được sắc xanh như NVL tăng 0,94%, DXG tăng 0,99% và VRE tăng 0,88%.

Sự phân hóa cũng xuất hiện ở nhóm nguyên vật liệu. HPG giảm 1,67%, nhưng GVR tăng 0,32%, MSR tăng 1,87% và KSV tăng 2,7%. Trong nhóm tiêu dùng thiết yếu, MCH giảm 0,14% và VNM giảm 0,52%, trong khi MSN tăng 1,4%.

Nhìn chung, dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu có diễn biến tích cực riêng lẻ, nhưng chưa hình thành được sự đồng thuận đủ rộng để đảo chiều thị trường. Thanh khoản trên cả ba sàn duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch khoảng 13.354,74 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 852,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 954,2 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, khối ngoại tập trung vào các nhóm Bảo hiểm và Điện, nước, xăng dầu khí đốt. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm MBB, BVH, TCB, SSI, VPL, FRT, DCM, POW, HVN và VVS.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng khớp lệnh chủ yếu ở các nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm VCB, VHM, ACB, VJC, FPT, MSB, CTG, BID và SHB.

Khối tự doanh mua ròng 281,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 518,6 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 12/18 nhóm ngành. Các nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Thực phẩm & Đồ uống. Những cổ phiếu được tự doanh mua ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay gồm CTG, VPB, MSN, FPT, VIC, MWG, VHM, STB, HPG và LPB.

Ở chiều bán ròng, nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp đứng đầu. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm MSB, TCB, VCB, MBB, E1VFVN30, PVT, FRT, GEX, ACB và GAS.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.247,8 tỷ đồng, tăng 102,0% và chiếm 15,3% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại SSB, MSB, HUT và VPB, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, ACB ghi nhận giao dịch thỏa thuận trị giá 219 tỷ đồng do khối tự doanh bán ra. Đối với FRT, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 169,3 tỷ đồng, trong đó khối ngoại bán cho tự doanh 140,9 tỷ đồng và giao dịch chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Thực phẩm & Đồ uống, Thép, Xây dựng & Vật liệu, Thiết bị điện, Bán lẻ, Hàng không, Bảo hiểm và Dệt may. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ thông tin (CNTT), Dầu khí, Vận tải, Tiện ích, Hóa chất, Hàng cá nhân và Khai khoáng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.