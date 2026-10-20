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Khối ngoại bán ròng gần 120 nghìn tỷ từ đầu năm

T Thu Minh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE đạt hơn 97,8 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025. Áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường.

Khối ngoại bán ròng gần 120 nghìn tỷ từ đầu năm

Dòng vốn ETF toàn cầu tiếp tục hút ròng trong tháng 9, dù tốc độ hút ròng chậm lại ở một số nhóm tài sản, trong bối cảnh bất định địa chính trị và giá năng lượng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ. 

Cụ thể, theo số liệu từ VnDirect, ETF cổ phiếu hút ròng 127 tỷ USD, giảm 7% so với tháng trước, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp kể từ đỉnh tháng 7, cho thấy dòng vốn vào nhóm tài sản rủi ro đang có dấu hiệu giảm tốc.

ETF trái phiếu tiếp tục thu hút dòng vốn mạnh, với mức hút ròng 78,8 tỷ USD, tăng 40% so với tháng trước và cao nhất từ đầu năm. Diễn biến này phản ánh nhu cầu gia tăng đối với các tài sản có thu nhập cố định nhằm đa dạng hóa và cân bằng rủi ro danh mục.

Dòng vốn vào các tài sản thay thế và hàng hóa vẫn tích cực. ETF tiền tệ hút ròng 5,7 tỷ USD, giảm 15% so với tháng trước, trong khi ETF hàng hóa hút ròng 9,6 tỷ USD, giảm 52,4%. Dù giảm so với tháng trước, dòng vốn vẫn ở mức cao so với các tháng đầu năm, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước bất định địa chính trị, lạm phát và biến động giá năng lượng.

ETF cổ phiếu tại các thị trường phát triển tiếp tục hút ròng nhưng quy mô giảm, đạt khoảng 83 tỷ USD trong tháng 9, giảm 22,8% so với tháng trước và là tháng giảm thứ hai liên tiếp. Dù vậy, dòng vốn vẫn ở mức khá cao, cho thấy nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu tại các thị trường phát triển vẫn được duy trì, dù tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trước những bất định về tăng trưởng, lạm phát và chính sách tiền tệ.

Dòng vốn ETF cổ phiếu tại các thị trường mới nổi đảo chiều sang hút ròng, đạt khoảng 11,3 tỷ USD trong tháng 9, sau khi ghi nhận rút ròng trong tháng 8. Diễn biến này cho thấy dòng vốn vào các thị trường mới nổi vẫn nhiều biến động khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng tăng trưởng và các rủi ro địa chính trị.

Tại các thị trường phát triển, Mỹ tiếp tục là điểm đến chính của dòng vốn ETF cổ phiếu, với giá trị hút ròng 57,7 tỷ USD, giảm 37,7% so với tháng trước và đánh dấu tháng suy giảm thứ tư liên tiếp.

Hàn Quốc đảo chiều sang rút ròng gần 2,6 tỷ USD, so với mức hút ròng gần 2,1 tỷ USD trong tháng 8. Trong khi đó, dòng vốn vào Nhật Bản và Singapore tiếp tục cải thiện trong tháng 9.

Tại các thị trường mới nổi, dòng vốn ETF cổ phiếu cũng diễn biến phân hóa. Trung Quốc hút ròng hơn 5,1 tỷ USD, đảo chiều đáng kể so với mức rút ròng gần 18 tỷ USD trong tháng 8. Ấn Độ tiếp tục hút ròng hơn 2,2 tỷ USD, tăng mạnh so với tháng trước. Trong khi đó, Đài Loan ghi nhận tháng rút ròng thứ hai liên tiếp, với giá trị rút ròng khoảng 265 triệu USD, giảm mạnh so với mức hơn 1,6 tỷ USD trong tháng 8.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong tháng 9, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp khi nhà đầu tư thận trọng trước những bất định từ bên ngoài, cùng diễn biến lãi suất và thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Trên HoSE, giá trị và khối lượng khớp lệnh bình quân đạt lần lượt gần 13,3 nghìn tỷ đồng/phiên và 512 triệu cổ phiếu/phiên, cùng giảm 6,4% so với tháng 8 và là mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vào thị trường vẫn chưa thực sự cải thiện.

Tính trên toàn bộ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 120 nghìn tỷ từ đầu năm. 

Sau khi giảm mạnh quy mô bán ròng trong tháng 8 và quay lại mua ròng trong tuần trước thời điểm Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (ngày 21/9), khối ngoại gia tăng bán ròng trở lại trong tuần cuối tháng 9. Qua đó, giá trị bán ròng trong tháng 9 đạt hơn 4,8 nghìn tỷ đồng trên HoSE, gần gấp 3 lần tháng trước và đánh dấu tháng bán ròng thứ chín liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE đạt hơn 97,8 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025. Áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường.

Áp lực bán ròng của khối ngoại trong tháng 9 tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành vốn hóa lớn. Bất động sản dẫn đầu với giá trị bán ròng hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, tiếp đến là Ngân hàng với hơn 2,2 nghìn tỷ đồng và Dịch vụ tài chính với hơn 1,3 nghìn tỷ đồng. Các nhóm Bảo hiểm, Tài nguyên cơ bản và Hàng & Dịch vụ công nghiệp cũng ghi nhận bán ròng, nhưng với quy mô thấp hơn.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng tại một số nhóm ngành, nổi bật là Thực phẩm & Đồ uống, Công nghệ thông tin và Dầu khí. Trong khi đó, Du lịch & Giải trí, Xây dựng & Vật liệu và Tiện ích ghi nhận giá trị mua ròng khiêm tốn. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại phân hóa theo ngành, phản ánh xu hướng tái cơ cấu danh mục thay vì bán ròng trên diện rộng.

Dòng vốn ETF tại Việt Nam tiếp tục rút ròng trong tháng 9, với giá trị khoảng 689 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 6,7 nghìn tỷ đồng, giảm 55,3% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy áp lực rút vốn qua kênh ETF đang dần hạ nhiệt, dù khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

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