VN-Index giảm mạnh và áp lực bán tiếp tục gia tăng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/10/2026.

Theo BVSC, VN-Index đã đánh mất mốc hỗ trợ 1700 điểm và tiếp tục tìm kiếm vùng cân bằng mới trong bối cảnh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Kết phiên ngày 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm, đóng cửa tại 1689,84 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 1,22 điểm, đóng cửa tại 257,91 điểm.

Xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục giảm sau khi kiểm định đường Tenkan quanh 1720 điểm không thành công, trong bối cảnh thanh khoản quay lại mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến đỏ thân dài, bóng nến dưới ngắn, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế và đảo chiều đà tăng trong phiên.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục giảm về vùng quá bán, trong khi MACD duy trì đà giảm dưới ngưỡng 0 cùng histogram âm, phản ánh xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang tiếp diễn.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ 1660 – 1680; Vùng kháng cự 1700 – 1710.

VN-Index đã đánh mất mốc hỗ trợ 1700 điểm và tiếp tục tìm kiếm vùng cân bằng mới trong bối cảnh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số có khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và quay lại kiểm định vùng đáy trung hạn quanh 1660 – 1680 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mở mới vị thế và chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn tại vùng hỗ trợ trước khi cân nhắc giải ngân”.

Thị trường có thể theo quán tính giảm tiếp xuống vùng 1.160 – 1.165

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Lực cầu trong phiên sáng giúp VN-Index tăng lên vùng 1721 điểm, trước khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều đẩy chỉ số lùi về đóng cửa tại 1689,84 điểm, giảm 16,07 điểm (-0,94%) so với phiên trước. Dù chỉ số đánh mất mốc 1700 điểm, độ rộng thị trường lại nghiêng về phía tích cực với 162 mã tăng/133 mã giảm cùng 12/18 ngành tăng điểm.

Trong đó, ngành Ô tô & Phụ tùng dẫn đầu đà tăng, theo sau là Dầu khí và Du lịch & Giải trí. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản giảm mạnh nhất, chủ yếu do áp lực điều chỉnh từ bộ đôi VIC (-10.22 điểm) và VHM (-0.95 điểm) — hai cổ phiếu chiếm tới gần 70% số điểm giảm của VN-Index phiên hôm nay. Về giao dịch khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HOSE, HNX và UPCoM. Mặc dù VN-Index giảm điểm do sức ép từ nhóm vốn hóa lớn, sắc xanh lan tỏa ở đa số nhóm ngành cho thấy tâm lý thị trường chung chưa quá bi quan. Hiện chỉ số đã lùi sát dải dưới Bollinger Bands (1680 điểm), trong khi RSI (29.54) rơi vào vùng quá bán. Trong các phiên tới, VN-Index có thể cân bằng quanh vùng 1,670 – 1,680 điểm và tạo nhịp hồi phục kỹ thuật hướng về mốc 1700 điểm khi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu trụ chững lại”.

VN-Index tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm, tiếp tục suy yếu hơn khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. VN-Index tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1650 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026.

Hai chỉ số chính VN-Index, VN30 vẫn trong xu hướng giảm giá ngắn hạn. Mặc dù nhiều nhóm ngành vẫn đang phục hồi tốt, hình thành vùng đáy ngắn trung hạn sau giai đoạn giảm giá mạnh từ 2025 đến nay. Thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng, đầu ngành, duy trì tăng trưởng có các mức P/E, P/B thấp trong lịch sử, P/E từ 4-7, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư. Với thị trường chung, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu. Chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay, mới xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán vẫn còn duy trì, trong đó nổi bật là ở các nhóm vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 16,1 điểm (-0,9%), đóng cửa ở mức 1689,8 điểm. Chỉ số mở cửa tăng điểm hướng tới vùng giá 1720 điểm nhờ động lực từ các cổ phiếu trong VN30. Tuy nhiên, động lực tăng này không kéo dài khi áp lực bán cũng từ VN30 quay trở lại như các cổ phiếu nhóm Ngân hàng (VPB, STB, VCB, …) và đặc biệt là nhóm Vingroup trong phiên ATC khiến cho chỉ số đóng cửa thấp nhất phiên. Mặc dù vậy, độ rộng thị trường nghiêng về tích cực với 162 cổ phiếu tăng điểm.

Việc chỉ số thất bại trong việc kiểm định vùng giá 1720 điểm cho thấy áp lực bán vẫn còn duy trì, trong đó nổi bật là ở các nhóm vốn hóa lớn. Với việc không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể có những nhịp kiểm định lại Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh dòng tiền yếu kèm theo áp lực bán đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, chỉ số có thể quay lại kiểm định mức đáy gần nhất trong tháng 7 ở mốc 1665 - 1680 điểm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng phù hợp và tiếp tục theo dõi phản ứng của các cổ phiếu giải ngân quanh vùng 1700 điểm”.

Thanh khoản còn thấp cho thấy lực cầu vẫn mang tính chọn lọc và chưa đủ mạnh để tạo vùng cân bằng bền vững

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Điểm sáng là dòng tiền hồi phục ở nhóm Midcap nhưng thận trọng khi nhóm trụ vốn lớn đang có động lượng giảm mạnh: Điểm sáng là VNMidcap và VNSmallcap tiếp tục giữ được sắc xanh nhờ Chứng khoán, Bán lẻ, Dầu khí, Vận tải và một số nhóm xuất khẩu như Dệt may, Thủy sản. Trong khi đó, áp lực chủ yếu vẫn đến từ Vingroup và Ngân hàng, nhưng VHM, VRE, VPL cùng một số ngân hàng tư nhân vốn lớn như MBB, TCB, VPB và HDB đã bắt đầu xuất hiện lực cầu cân bằng. Tuy nhiên, thanh khoản còn thấp cho thấy lực cầu vẫn mang tính chọn lọc và chưa đủ mạnh để tạo vùng cân bằng bền vững.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Với động lực bán vẫn còn lớn ở nhóm vốn lớn, chỉ số dự kiến tiếp tục điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên kế tiếp trước khi dừng lại quanh vùng 1670 điểm từ giữa tuần. Duy trì tỷ trọng thận trọng quanh 40% cổ phiếu/60% tiền mặt, chưa vội bắt đáy khi nhóm vốn hóa lớn còn gây áp lực. Tập trung theo dõi các mã có sức mạnh tương đối cao và triển vọng KQKD tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Bảo hiểm (BVH), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), Nhựa (NTP), và các nhóm vốn trung trung bình khác như ANV, TNG, PHP”.

Xác suất cao thị trường sẽ sớm đạt trạng thái cân bằng và tích lũy trở lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ tuy nhiên áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khiến chỉ số kết phiên dưới mốc hỗ trợ 1690.

Trên khung đồ thị ngày, đường DI- giảm thể hiện áp lực bán chủ động có sự suy yếu. Cùng với việc chỉ báo MACD đã đi vào vùng quá bán mạnh, xác suất cao thị trường sẽ sớm đạt trạng thái cân bằng và tích lũy trở lại quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 1685 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, hai chỉ báo động lượng quan trọng là MACD và RSI sau khi rơi sâu về vùng quá bán hiện đã chính thức tạo đáy và xuất hiện lực bật trở lại. Xác suất cao chỉ số sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và kích hoạt một nhịp phục hồi ngắn hạn. Trong kịch bản kiểm tra lại áp lực cung, vùng hỗ trợ gần được xác định quanh mốc 1685 điểm — tương ứng với ngưỡng Fibonacci mở rộng 1618.

Dù chỉ số chung đang trong nhịp điều chỉnh, thị trường thực tế vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc bán hạ tỷ trọng đối với những mã đã đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc yếu hơn so với VN-Index để bảo vệ đòn bẩy và quản trị rủi ro. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư có thể chủ động tìm kiếm cơ hội giải ngân từng phần đối với các nhóm ngành đang thu hút tốt dòng tiền hoặc vẫn giữ vững các mốc hỗ trợ quan trọng, điển hình như bán lẻ và cảng biển”.

Trong phiên mai, các nhịp hồi phục nếu xuất hiện nhiều khả năng sẽ bị cản trở quanh khu vực 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thoái lui và đóng cửa dưới vùng kháng cự 1.715 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế. Do đó, tín hiệu giảm tiếp tục là tín hiệu chủ đạo với mục tiêu kế tiếp tại vùng 1650–1660 điểm. Trong phiên 20/10, các nhịp hồi phục nếu xuất hiện nhiều khả năng sẽ bị cản trở quanh khu vực 1700 điểm”.

Vùng 1660 – 1680 là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thêm một lần VN-Index phản ứng thận trọng với khu vực 1710 – 1720 và đảo chiều điều chỉnh. Áp lực cung đẩy mạnh cục bộ ở một số mã trụ cột, trong khi phần còn lại vẫn được lan tỏa tích cực. Về mặt điểm số, vùng 1660 – 1680 là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số VN-Index”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.