Khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh tay gần 900 tỷ

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 892,2 tỷ đồng trong phiên; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị bán ròng đạt 875,4 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán quay xe điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 26/10 sau một tuần tăng hơn 68 điểm. VN-Index giảm 10,60 điểm, tương đương 0,60%, xuống 1.763,55 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện khi có 205 mã giảm giá, trong khi chỉ 106 mã tăng và 65 mã đứng giá. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đang lan rộng, dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn nỗ lực nâng đỡ chỉ số.

Theo thống kê dòng tiền, nhóm cổ phiếu giảm giá ghi nhận giá trị giao dịch 8.885 tỷ đồng, cao gần gấp bốn lần mức 2.282,1 tỷ đồng ở nhóm tăng giá. Nhóm đứng giá ghi nhận 706 tỷ đồng. Tương quan này phản ánh bên bán đang chiếm ưu thế rõ rệt trong phiên.

Xét về tác động đến chỉ số, nhóm ngân hàng tạo sức ép lớn nhất. VCB giảm 1,23%, BID giảm 1,46%, TCB giảm 1,17%, CTG giảm 1,13%, MBB giảm 1,26% và VPB giảm 2,07%. Một số cổ phiếu khác cũng giảm mạnh như EIB mất 3,92%, LPB giảm 2,48% và STB giảm 1,31%. Ở chiều ngược lại, VIC tăng nhẹ 0,21%, nhưng chưa đủ bù đắp áp lực từ phần lớn cổ phiếu ngân hàng.

Nhóm bất động sản cũng phân hóa nhưng nghiêng về sắc đỏ. VHM giảm 0,62%, VRE giảm 2,8%, DXG giảm 3,35% và KDH giảm 2,32%, trong khi VIC vẫn giữ được sắc xanh. Tại nhóm công nghiệp, ACV giảm 2,11%, VSC giảm 3,97% và CII giảm mạnh. Nhóm nguyên vật liệu ghi nhận HPG giảm 0,24%, dù GVR tăng 0,94%.

Điểm sáng xuất hiện ở nhóm năng lượng, với GAS tăng 2,81%, BSR tăng 1,2% và PLX tăng 0,55%. Tuy nhiên, mức tăng của nhóm này chưa đủ tạo lực đỡ đáng kể cho toàn thị trường. Ở nhóm tiêu dùng, MCH giảm 1,41%, MSN giảm 1,62% và MWG giảm 0,93%.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh rơi về vùng 15.000 tỷ đồng. Xét theo ngành, giá và thanh khoản cùng giảm ở nhiều nhóm, đáng chú ý là ngân hàng, chứng khoán, thép, hàng tiêu dùng và kho bãi. Ngược lại, vật liệu xây dựng và khí đốt ghi nhận giá và thanh khoản cùng cải thiện. Trong khi đó, bất động sản và công nghệ thông tin giảm giá dù thanh khoản gia tăng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 892,2 tỷ đồng trong phiên; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị bán ròng đạt 875,4 tỷ đồng. Các nhóm được mua ròng khớp lệnh chủ yếu là thực phẩm và đồ uống, điện, nước và xăng dầu khí đốt. Những mã được mua ròng gồm MSN, TCB, VIC, IDC, BSR, GAS, DCM, NT2, CTD và ORS.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, ngân hàng và công nghệ thông tin là hai nhóm chịu áp lực chính. Các mã bị bán ròng gồm FPT, HDB, VPL, MBB, GMD, ACB, BID, MSB và VPB.

Nhà đầu tư tự doanh bán ròng 217,2 tỷ đồng, nhưng mua ròng 13,6 tỷ đồng nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh. Nhóm này mua ròng tại 10/18 ngành, tập trung nhiều nhất ở ngân hàng và bán lẻ.

Các mã được mua ròng gồm TCB, VPB, FRT, MWG, DBC, HDB, VIC, VNM, TPB và SHB. Trong khi đó, thực phẩm và đồ uống là nhóm bị bán ròng nhiều nhất, với các mã đáng chú ý gồm VCB, MSN, MBB, GMD, MCH, CTG, KDH, HPG, NT2 và E1VFVN30.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.825 tỷ đồng, giảm 39,4% và chiếm 12,4% tổng giá trị giao dịch. Các giao dịch đáng chú ý diễn ra tại NVL, VIB, HUT, VJC và MSB, chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước. Ngoài ra, EIB ghi nhận giao dịch bán thỏa thuận trị giá 193,2 tỷ đồng từ nhà đầu tư tự doanh.

Về phân bổ dòng tiền, tỷ trọng tăng ở bất động sản, chứng khoán, công nghệ thông tin, thực phẩm, thiết bị điện, dầu khí, vật liệu xây dựng, hàng không, khí đốt và cao su; trong khi giảm ở ngân hàng, vận tải, thép, bán lẻ, hóa chất, nuôi trồng nông và hải sản, hàng cá nhân và khai khoáng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn và vốn hóa nhỏ.

Nhìn chung, VN-Index giảm điểm trong bối cảnh độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán, nhóm ngân hàng chịu áp lực đáng kể và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Dù một số cổ phiếu năng lượng và bất động sản giữ được sắc xanh, lực đỡ này vẫn chưa đủ giúp thị trường đảo chiều.