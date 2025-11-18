Khối nợ công 111 nghìn tỷ USD toàn cầu qua một biểu đồ

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện quy mô nợ của từng quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dựa trên dữ liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Năm 2025, nợ công của Mỹ vượt 38 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 125% GDP nước này và chiếm 34,5% tổng nợ công toàn cầu. Trong 5 năm qua, chi trả lãi ròng cho nợ công của Mỹ tăng gấp gần 3 lần và được dự báo sẽ còn tăng gấp đôi vào năm 2035, lên khoảng 1,8 nghìn tỷ USD.

Với 18,7 nghìn tỷ USD nợ công, Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới. Riêng năm 2025, nợ của nước này tăng thêm gần 2,2 nghìn tỷ USD, chủ yếu do các gói kích thích tài khóa và nguồn thu từ bất động sản suy yếu trong bối cảnh khủng hoảng địa ốc.

Đứng thứ ba là Nhật Bản với nợ công 9,8 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 230% GDP. Dù nợ vẫn ở mức rất cao, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang đề xuất gói chi tiêu kích thích và trợ cấp trị giá khoảng 92,2 tỷ USD.

Anh và Pháp là hai nước còn lại trong nhóm 5 nền kinh tế có gánh nặng nợ công lớn nhất, mỗi nước xấp xỉ 4 nghìn tỷ USD. Tại Pháp, các đề xuất cắt giảm ngân sách gây tranh cãi đã làm gia tăng bất ổn chính trị, khiến nước này trải qua 5 đời thủ tướng chỉ trong 2 năm qua.