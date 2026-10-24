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Khơi thông nguồn vốn, tạo động lực tăng trưởng hai con số vùng Đông Nam Bộ

M Minh Huy

Với dư nợ tín dụng gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng dư nợ cả nước, Đông Nam Bộ tiếp tục là địa bàn trọng điểm của dòng vốn ngân hàng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, khu vực cần khơi thông nguồn vốn, tháo gỡ vướng mắc tín dụng và nâng cao hiệu quả phân bổ vốn...

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cùng các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: NHNN.
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cùng các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: NHNN.

Ngày 23/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính - Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”.

TÍN DỤNG ĐÔNG NAM BỘ ĐẠT GẦN 6,8 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Phát biểu khai mạc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh: năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đặt ra yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên toàn quốc đạt 19,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7%. Riêng vùng Đông Nam Bộ, dư nợ tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, tăng 10,93% so với cuối năm 2025, chiếm gần 35% tổng dư nợ toàn quốc.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị xác định Đông Nam Bộ là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và logistics quốc tế. Năm 2026, khu vực tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp 31,4% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHNN.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHNN.

 “Điều hành chính sách tiền tệ phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu, vừa kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Từ cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 khoảng 15%, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và phấn đấu giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp”.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn của Tây Ninh tăng 10,3%, Đồng Nai tăng 10,01% và TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06%, đều cao hơn mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 9,01%. Tuy nhiên, ông Phạm Đức Ấn cho biết mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10 - 10,04% được Chính phủ giao cho các địa phương trong vùng đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, trong đó có hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng chương trình làm việc chuyên đề tại các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Đông Nam Bộ là địa bàn trọng tâm. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đã có cơ chế loại trừ hoặc cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án trọng điểm có tính lan tỏa và liên kết vùng, với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ có 15 dự án, với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỷ đồng.

GỠ VƯỚNG PHÁP LÝ, MỞ RỘNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Như Thạch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), Chủ tịch tập đoàn Bcons, cho rằng hệ thống ngân hàng đang đảm nhiệm phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế, trong khi các kênh huy động vốn khác chưa phát huy tương xứng vai trò.

Theo số liệu ông Thạch dẫn tại hội nghị, tín dụng ngân hàng chiếm khoảng 83% tổng nguồn tài trợ của nền kinh tế, trong khi trái phiếu chiếm khoảng 13% và vốn cổ phần khoảng 4%. Tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn, tạo sức ép lên thanh khoản ngân hàng. Việc tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng để tài trợ tăng trưởng cũng tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn hệ thống tài chính.

Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Dù chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp, nhóm này chỉ tiếp cận khoảng 20% tín dụng ngân hàng. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 10-12%/năm, trong khi 93,5% khoản vay yêu cầu tài sản bảo đảm. 

Ông Thạch kiến nghị không phụ thuộc quá lớn vào hệ thống ngân hàng thương mại để tài trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số, mà cần phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường vốn cổ phần, các quỹ đầu tư hạ tầng và những nguồn vốn dài hạn khác.

Đồng thời, cần bảo đảm khả năng tiếp cận vốn của khu vực kinh tế tư nhân, tránh tình trạng nguồn lực tập trung vào các dự án lớn trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu vốn lưu động, ảnh hưởng đến năng lực sản xuất dài hạn. Bên cạnh đa dạng hóa nguồn vốn, cần nâng cao năng suất, chất lượng đầu tư và hiệu quả phân bổ vốn để giảm áp lực huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NHNN.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NHNN.

Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, cho biết vốn đến kịp thời giúp doanh nghiệp giữ đơn hàng, duy trì việc làm và mở rộng thị trường. Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp trên địa bàn dao động từ 20-30 tỷ đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đến 200 - 2.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp lớn.

Từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp hội viên, ông Hải chỉ ra ba nhóm vướng mắc chính ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng.

Thứ nhất, đất đai và tài sản bảo đảm. Sau sáp nhập, một số quy hoạch đang được cập nhật, khiến doanh nghiệp phải chờ gia hạn thời hạn sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ tài sản hoặc làm rõ việc định giá. Đối với đất thuê trả tiền hằng năm, phạm vi tài sản có thể sử dụng làm bảo đảm cũng có những giới hạn, khiến ngân hàng thận trọng khi thẩm định.

Ông Hải kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn rõ đầu mối, hồ sơ; ngân hàng thông tin sớm về điều kiện tín dụng; doanh nghiệp chủ động hoàn thiện pháp lý tài sản ngay từ đầu.

Thứ hai, pháp lý nhà xưởng, cơ sở sản xuất. Một số doanh nghiệp còn phải bổ sung hồ sơ xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và thủ tục môi trường. Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn và ngân hàng cần phối hợp rà soát, tháo gỡ sớm để xác định tài sản đủ điều kiện nhận bảo đảm.

Thứ ba, minh bạch tài chính. Theo ông Hải, doanh nghiệp cần chủ động cải thiện báo cáo tài chính, bảo đảm phản ánh đúng doanh thu, minh bạch dòng tiền và tổ chức kế toán sát với hoạt động kinh doanh để ngân hàng có cơ sở đánh giá khả năng trả nợ.

“Dù có nhu cầu vốn và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, một số doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận tín dụng do hồ sơ pháp lý và thông tin tài chính chưa đầy đủ, rõ ràng”, ông Hải cho biết.

Tại hội nghị, các ngân hàng và doanh nghiệp đã ký 18 thỏa thuận hợp tác tài trợ dự án, phương án kinh doanh. Trong đó, Vietcombank tài trợ Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính Thành phố; HDBank và Vikki Bank đồng tài trợ Tập đoàn Sovico triển khai các tuyến metro số 4 và số 5 tại TP.Hồ Chí Minh.

Agribank tài trợ 4.867 tỷ đồng cho dự án thành phần thuộc Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh; MBBank tài trợ 6.050 tỷ đồng cho nhà máy sản xuất vải dệt của Future Textile Việt Nam.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, Vietcombank tài trợ 1.113 tỷ đồng cho hai dự án tại Khu 2 và Khu 7 Việt Sing của Becamex; BIDV và VietinBank đồng tài trợ gói thầu EPIC 1 thuộc Dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam, với tổng giá trị thỏa thuận 2,8 tỷ USD.

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