Không còn nợ quá hạn, cổ phiếu BSR có cơ hội niêm yết trên HOSE

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR-UPCoM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu BSR tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Theo đó, công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Đồng thời, nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan để niêm yết cổ phiếu BSR trên HoSE trong năm 2024.

Được biết, 241.427.969 cổ phiếu BSR được giao dịch trên sàn UpCOM vào ngày 1/3/2018 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.400 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 13/8/2024, giá cổ phiếu này đóng cửa ỏ mức 23.600 đồng/cổ phiếu và tăng hơn 26% so với đầu năm 2024.

Kết thúc quý 2/2024, doanh thu của BSR đạt 24,4 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 42,8% so với cùng kỳ còn 768 tỷ đồng.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, doanh thu của BSR đạt 55.118 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.884 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ BSR, trong tháng 3-4 năm 2024, Nhà máy tạm dừng sản xuất để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 5 nên sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong quý 2 năm 2024, giá dầu thô và sản phẩm biến động phức tạp, giá dầu thô (Dated Brent) giảm từ 90,15 USD/thùng trung bình tháng 4/2024 xuống còn 82,61 USD/thùng trong tháng 6/2024, khoảng cách giữa giá dầu thô và giá sản phẩm cũng giảm so với cùng kỳ năm trước nên kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2024 thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, ngày 27/5/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF), vì vậy trên báo cáo tài chính quý 2 năm 2024, BSR điều chỉnh khoản đầu tư vào BSR-BF từ khoản đầu tư vào công ty con thành khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Vì vậy, BSR báo lãi 769 tỷ trên BCTC hợp nhất.

Theo SSI Research, nhờ đó, báo cáo tài chính hợp nhất trong quý 2/2024 không còn khoản nợ quá hạn như các quý trước, đáp ứng điều kiện niêm yết của HOSE. Mặc dù BSR sẽ phải chờ báo cáo kiểm toán nhưng đây có thể được coi là bước tiến đáng kể hướng tới việc chuyển niêm yết sang sàn HOSE. Công ty dự kiến sẽ nộp lại hồ sơ chuyển sàn vào tháng 8.

Cũng theo SSI Research, do lợi nhuận quý 2/2024 khá phù hợp với ước tính của SSI, SSI duy trì dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 sẽ đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (-32% svck). SSI kỳ vọng lợi nhuận của công ty sẽ phục hồi trong các quý tới từ mức nền thấp trong quý 2/2024, nhưng lợi nhuận nửa cuối năm 2024 có thể vẫn thấp hơn mức nền cao trong nửa cuối năm 2023 do crack spread thấp hơn. Trong năm 2025, SSI ước tính lợi nhuận có thể tăng 18% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ phục hồi.

Qua đó, hiện SSI có khuyến nghị "trung lập" với giá mục tiêu 1 năm là 23.000 đồng/cổ phiếu và trong ngắn hạn, quá trình chuyển niêm yết sang sàn HOSE có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.