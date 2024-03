Ngày 8/3 tới, Nam A Bank lên sàn HOSE với giá 15.900 đồng/cổ phiếu

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo 08/03/2024 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE của cổ phiếu NAB với giá tham chiếu 15.900 đồng/CP.

Theo đó, 1.058.041.615 cổ phiếu của Nam A Bank sẽ niêm yết trên sàn HOSE với mệnh giá 10.000 đồng/CP, tổng giá trị chứng khoán niêm yết của Nam A Bank là hơn 10.580 tỷ đồng.

Giá tham chiếu là 15.900 đồng/CP và biên độ dao động +/-20%, như vậy giá cổ phiếu của NAB trong phiên giao dịch đầu tiên sẽ dao động quanh 12.720 - 19.080 đồng/CP.

Trước đó, ngày 29/2, cổ phiếu NAB đã hủy giao dịch trên UPCoM, giá đóng cửa ngày 28/02 là 16.500 đồng/CP và là ngân hàng duy nhất được chuyển từ thị trường UPCoM sang niêm yết trên sàn HOSE.

Năm 2023, Thu nhập lãi thuần của NAB đạt hơn 6.600 tỷ đồng (tăng hơn 30%), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 600 tỷ đồng (tăng 116%), lãi thuần từ hoạt động khác đạt hơn 330 tỷ đồng (tăng 10,1%)… kết quả, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Ngân hàng đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 27% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản NAB đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm, gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Các chỉ tiêu quan trọng khác như: huy động vốn đạt gần 165.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm, dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/9/2023, công ty có 5.285 cổ đông. Cổ đông trong nước là 5.241 - trong đó, cá nhân là 5.203, tổ chức là 38. Cổ đông nước ngoài là 44 - trong đó, cá nhân là 39 và tổ chức là 5.