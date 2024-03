Không đăng ký giao dịch chứng khoán, một công ty bị phạt 415 triệu đồng

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Giải pháp thương mại A BA - Lầu 4, 51 Trần Phú, phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, công ty này bị phạt 415 triệu đồng và buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành) đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: công ty bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật do không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Tính đến ngày 28/2, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 2 khá khiêm tốn khi ước đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, hoạt động phát hành sụt giảm đáng kể giảm 87% so với tháng trước. hợp nhất quý 3/2022; Báo cáo tài chính riêng quý 4/2022; Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023, Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước đối với Báo cáo tài chính quý 3/2022, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022, Báo cáo tài chính quý 1/2023; Quyết định ngày 28/11/2022 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng; Quyết định ngày 01/01/2023 về việc bổ nhiệm Giám đốc Thương mại; Quyết định ngày 06/01/2023 về việc thay đổi người công bố thông tin; công bố thông tin về thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Phạt tiếp 350 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể: công ty hoàn tất đăng ký công ty đại chúng từ ngày 31/8/2022, tuy nhiên, đến nay công ty chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Trước đó, Quản lý quỹ KIM Việt Nam - Tp.HCM bị SSC phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 22 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác đầu tư với giá trị giao dịch trong năm thông qua một công ty chứng khoán vượt quá giới hạn về tỷ lệ tổng giá trị giao dịch trong năm của khách hàng ủy thác.

Cụ thể: trong năm tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ giao dịch của Quỹ ETF KIM Growth VN30 qua Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam trên tổng giá trị giao dịch của Quỹ là 74,46%.