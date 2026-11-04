Không để lợi dụng địa bàn Việt Nam thực hiện hành vi phạm pháp

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, trưa 4/11, trả lời câu hỏi của báo chí về vụ triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia liên quan đến nhóm tội phạm nước ngoài, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết vụ án liên quan đến 113 người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia và Malaysia.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, tăng 5 bị can so với thông tin công bố ngày 25/10. Trong đó có 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.
Trong số các bị can, 5 người bị khởi tố về cả hai tội danh theo Điều 290 và Điều 348; một người bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".
Đối với những người liên quan còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo quy định.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và nhiều quốc gia. Bộ Công an đã sớm nhận diện, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.
Bộ Công an khẳng định mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định.
Đồng thời, Bộ nhất quán tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.
Cơ quan công an sẽ tăng cường phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa; đẩy mạnh phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong đấu tranh với loại tội phạm này.
Từ vụ án trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, đặc biệt với những tài khoản không rõ danh tính, lời mời đầu tư, kinh doanh hoặc cam kết lợi nhuận cao bất thường.
Người dân cần kiểm tra, đối chiếu kỹ thông tin; không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng, tránh bị lợi dụng vào hành vi vi phạm pháp luật.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kiểm tra, xử lý kịp thời.
Bộ Công an cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và lực lượng chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm trực tuyến, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế số.
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