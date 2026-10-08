Khuyến công mở thêm nguồn lực cho chế biến nông sản ở nông thôn
CChu Khôi
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Chính sách khuyến công không trực tiếp hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản, mà tập trung vào khâu phía sau của chuỗi giá trị như chế biến, bảo quản, hoàn thiện sản phẩm, đổi mới thiết bị và phát triển thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, thay vì chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô...
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2026/TT-BTC về
lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khuyến công, có hiệu lực từ
ngày 15/11/2026. Chính sách này tạo thêm
nguồn lực để các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, phát triển sản
xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó có những ngành sản xuất gắn trực
tiếp với khu vực nông nghiệp.
TIẾP SỨC ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ Ở NÔNG THÔN
Thông tư 139 nêu rõ, kinh phí khuyến công có thể được sử dụng để xây dựng mô hình trình
diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, áp
dụng sản xuất sạch hơn và sản xuất, tiêu dùng bền vững trong công nghiệp.
Đối
với mô hình trình diễn nhằm phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, mức
hỗ trợ tối đa bằng 30% dự toán chi phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng
không quá 1,6 tỷ đồng/mô hình. Kinh phí có thể được sử dụng cho xây dựng, mua
máy móc, thiết bị và hoàn thiện tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản
xuất phục vụ trình diễn.
Đối
với các cơ sở đang sản xuất hiệu quả và có khả năng nhân rộng, kinh phí khuyến
công được sử dụng để hoàn thiện quy trình công nghệ, quy trình sản xuất phục vụ
trình diễn kỹ thuật, với mức hỗ trợ tối đa 160 triệu đồng/mô hình.
Một
nội dung đáng chú ý khác là hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển
giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa bằng 50% dự toán chi phí được phê duyệt, nhưng
không quá 480 triệu đồng/cơ sở. Trường
hợp đầu tư dây chuyền công nghệ, mức hỗ trợ tối đa được tính bằng 1,5 lần mức
hỗ trợ đối với máy móc, thiết bị và công nghệ nêu trên.
Đối
với các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, chi phí đầu tư ban đầu thường là một trong
những rào cản lớn khi chuyển đổi công nghệ. Việc ngân sách hỗ trợ một phần kinh
phí có thể giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất giảm áp lực vốn, từng
bước thay thế thiết bị cũ bằng máy móc, công nghệ có năng suất và hiệu quả cao
hơn.
Chính
sách khuyến công cũng dành nguồn lực cho đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức, kỹ
năng nghề nghiệp và chuyển giao công nghệ. Các cơ sở còn có thể được hỗ trợ tư
vấn về quản lý sản xuất, tài chính, nhân lực, thiết kế mẫu mã, ứng dụng công
nghệ, thiết bị mới và tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước.
GẮN
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bên
cạnh nâng cao năng lực sản xuất, Thông tư 139 dành nhóm chính
sách riêng cho sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững và xử lý môi
trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, cụm công nghiệp.
Đối
với mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững trong
công nghiệp, mức hỗ trợ tối đa bằng 30% dự toán chi phí được cấp có thẩm quyền
phê duyệt, nhưng không quá 800 triệu đồng/mô hình.
Phạm
vi hỗ trợ bao gồm thay thế nguyên, nhiên, vật liệu; đổi mới máy móc, thiết bị
và dây chuyền công nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề công nhân;
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và hoàn thiện tài liệu về quy trình công nghệ, quy
trình sản xuất.
Việc
đưa các nội dung môi trường vào cùng chính sách hỗ trợ sản xuất, cho thấy yêu
cầu giảm chất thải đang được đặt song song với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản
xuất. Thay vì chỉ xử lý chất thải ở cuối quy trình, cơ sở sản xuất có thể giảm
lượng chất thải ngay từ đầu thông qua thay đổi nguyên liệu, thiết bị và công
nghệ, qua đó giảm tiêu hao tài nguyên.
Đối
với xử lý nước thải, khí thải, mức hỗ trợ tối đa là 50% dự toán chi phí, nhưng
không quá 480 triệu đồng/cơ sở công nghiệp nông thôn. Ở quy mô cụm công nghiệp,
mức hỗ trợ tối đa cũng bằng 50% dự toán được phê duyệt, với mức hỗ trợ không
quá 2 tỷ đồng/cụm công nghiệp.
Nguồn
lực này tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
trong bối cảnh khả năng tự cân đối vốn của nhiều cơ sở còn hạn chế. Đối với cụm
công nghiệp, đầu tư hệ thống xử lý tập trung còn góp phần kiểm soát môi trường
trên phạm vi rộng, thay vì để từng cơ sở tự xử lý riêng lẻ.
Thông
tư cũng cho phép hỗ trợ xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp, trong đó có
các hoạt động như hội nghị, hội thảo và diễn đàn xúc tiến đầu tư.
Việc
kết hợp hỗ trợ đầu tư công nghệ, xử lý nước thải, khí thải với xúc tiến phát
triển cụm công nghiệp hướng tới mô hình trong đó mở rộng năng lực sản xuất phải
đi cùng kiểm soát tác động môi trường.
Đối
với khu vực nông nghiệp, định hướng này có ý nghĩa khi hoạt động chế biến nông
sản, thực phẩm ngày càng phát triển. Việc đầu tư công nghệ phù hợp không chỉ
giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn có thể giảm tiêu hao nguyên liệu,
nước, năng lượng và hạn chế chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất.
Thông tư 139 nêu rõ, kinh phí khuyến công được bảo đảm từ ngân sách
trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ hoạt
động khuyến công quốc gia; ngân sách địa phương hỗ trợ hoạt động khuyến công
địa phương. Bên cạnh đó, các nguồn tài chính hợp pháp khác cũng có thể được huy
động.
Với
cơ chế hỗ trợ này, các cơ sở công nghiệp nông thôn, trong đó có những cơ sở chế
biến nông sản, có thêm điều kiện đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, nâng cao
giá trị sản phẩm và cải thiện năng lực cạnh tranh. Đồng thời, việc gắn hỗ trợ
sản xuất với sản xuất sạch hơn và xử lý môi trường cũng tạo nền tảng để khu vực
sản xuất nông thôn phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.
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