Giá sắn tăng cao, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho chế biến và nguồn nhiên liệu sinh học

Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò là thị trường tiêu thụ chủ lực của ngành sắn Việt Nam khi chiếm hơn 92% tổng kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn. Cùng với đó, nhu cầu tinh bột sắn phục vụ chế biến thực phẩm và sản xuất ethanol gia tăng đã góp phần duy trì mặt bằng giá ở mức thuận lợi, tạo động lực cho hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 7/2026, Việt
Nam ước xuất khẩu 129,3 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, thu về 56,6 triệu
USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 2,1 triệu tấn, tương ứng
755,4 triệu USD, giảm 15,4% về khối lượng nhưng chỉ giảm 0,2% về giá trị so với
cùng kỳ năm 2025. Nhờ giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 359,4 USD/tấn, tăng
18% so với cùng kỳ năm trước, mức sụt giảm về kim ngạch được thu hẹp đáng kể.
GIÁ SẮN TĂNG CAO
Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất,
chiếm tới 92,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt
Nam. Malaysia và Đài Loan là hai thị trường lớn tiếp theo, lần lượt chiếm 1,5%
và 1,4% thị phần. So với cùng kỳ năm 2025, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc
tăng 0,6%, sang Malaysia tăng mạnh 76,3%, trong khi xuất khẩu sang Đài Loan giảm
9,6%.
Hiện giá tinh bột sắn xuất khẩu theo điều kiện FOB tại
cảng TP.HCM dao động 600-620 USD/tấn, trong khi giá giao dịch qua biên giới với
Trung Quốc ở mức 3.720-3.850 NDT/tấn. Mức giá này cao hơn đáng kể so với giá xuất
khẩu bình quân năm 2025 chỉ đạt 317,6 USD/tấn.
Theo các chuyên gia, giá sắn duy trì ở mức cao cùng
nhu cầu xuất khẩu ổn định đang tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị toàn
chuỗi ngành hàng, từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu.
Tây Ninh hiện là vùng trồng sắn lớn thứ hai cả nước với
diện tích khoảng 59.000-62.000 ha, đồng thời là trung tâm chế biến tinh bột sắn
lớn nhất Việt Nam khi thu hút hơn 65 doanh nghiệp đầu tư nhà máy. Bước vào vụ
chế biến 2026-2027, nhiều doanh nghiệp đã khởi động nhà máy sớm nhằm đáp ứng
các đơn hàng xuất khẩu và chủ động nguồn nguyên liệu.
Trong bối cảnh nguồn cung
sắn tươi còn hạn chế, cạnh tranh thu mua giữa các nhà máy ngày càng gay gắt, đẩy
giá sắn có hàm lượng tinh bột 30% lên 4.250-4.350 đồng/kg - mức cao nhất trong
nhiều vụ gần đây. Cùng với đó, nhu cầu sắn lát phục vụ sản xuất ethanol cho
xăng sinh học E10 tiếp tục gia tăng, tạo thêm động lực cho thị trường.
(Theo Hiệp Hội Sản xuất tinh bột khoai mì Tây Ninh)
Không khí sôi động nhanh chóng lan tỏa tới các vùng
nguyên liệu. Sau nhiều vụ liên tiếp rơi vào tình trạng "được mùa mất
giá", nông dân Tây Ninh năm nay bước vào vụ thu hoạch với tâm lý phấn khởi
khi giá thu mua ổn định ở mức cao.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, vụ
đông xuân 2025-2026, địa phương đã xuống giống hơn 42.000 ha, đạt trên 70% kế
hoạch năm. Giá thu mua hiện dao động 4.000-5.000 đồng/kg tùy chất lượng và hàm
lượng tinh bột. Với năng suất bình quân 40-50 tấn/ha, nhiều hộ trồng sắn có thể
đạt lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí.
Để phát triển bền vững ngành hàng, UBND tỉnh Tây Ninh
đã ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển ngành khoai mì đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đạt sản lượng 2-2,2
triệu tấn vào năm 2030, nâng tỷ lệ cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ
lên trên 80%, khoảng 92% sản lượng được đưa vào chế biến sâu, hướng tới sản xuất
tuần hoàn và giảm phát thải.
CHUYỂN ĐỔI XANH MỞ LỐI CHO NGÀNH SẮN BỨT PHÁ
Tây Ninh hiện đã hình thành chuỗi sản xuất - chế biến
- xuất khẩu sắn quy mô lớn. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tinh bột sắn của tỉnh
đạt gần 1 tỷ USD, chiếm khoảng 60-65% sản lượng cả nước.
Tuy nhiên, trước các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về
phát thải carbon, ESG và truy xuất nguồn gốc, ngành sắn đang phải đẩy nhanh quá
trình chuyển đổi xanh. Nhiều doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn tại Tây Ninh đã
đầu tư mạnh vào hệ thống xử lý nước thải, tái sử dụng nước và tiết kiệm năng lượng
nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
Quá trình này cũng đặt ra không ít khó khăn. Từ khi
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2025/BNNMT) có hiệu
lực, ngành chế biến tinh bột sắn không còn quy chuẩn nước thải riêng. Trong khi
nước thải của ngành có đặc thù khác với nhiều lĩnh vực công nghiệp và các nhà
máy chỉ hoạt động khoảng 7-8 tháng mỗi năm, việc áp dụng chung một quy chuẩn có
thể làm gia tăng đáng kể chi phí đầu tư và vận hành. Vì vậy, các doanh nghiệp
kiến nghị xây dựng lộ trình và tiêu chuẩn phù hợp hơn với đặc thù sản xuất.
Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Môi trường tỉnh Tây Ninh, trong bối cảnh Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng
"0" vào năm 2050, chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu để ngành chế biến
tinh bột sắn giữ vững thị trường xuất khẩu. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra,
giám sát môi trường, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
công nghệ sạch, tái sử dụng nước sau xử lý, tận dụng phụ phẩm và giảm tiêu hao
năng lượng.
Theo
ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông
nghiệp và Môi trường), không chỉ hưởng lợi từ xuất khẩu, ngành sắn còn đứng trước cơ hội lớn từ lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam. Hiện Việt Nam có 6 nhà máy sản xuất ethanol, sử dụng chủ yếu sắn lát khô làm nguyên liệu.
Cả nước hiện có khoảng 517.000 ha sắn với sản lượng khoảng
10,5 triệu tấn củ tươi mỗi năm. Khoảng 85% sản lượng được sử dụng cho chế biến
tinh bột, ethanol, mì chính và nhiều sản phẩm công nghiệp khác".
Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Tuy nhiên, ông Mạnh cho rằng một củ sắn hiện có rất nhiều đầu ra nên
không thể quy đổi toàn bộ sản lượng thành khả năng sản xuất ethanol. Ethanol chỉ
là một trong nhiều ngành cùng cạnh tranh nguồn nguyên liệu.
Theo ông Lê Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội
Sắn Việt Nam, phần lớn nguyên liệu vẫn được ưu tiên cho ngành chế biến tinh bột
do nhu cầu xuất khẩu, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc và nhiều nước châu Á,
luôn duy trì ở mức cao.
Ông Hùng cho rằng để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu sinh học
trong tương lai, Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển vùng nguyên liệu sắn
dài hạn, đồng thời hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến
tiêu thụ. Khi đó, cây sắn sẽ không chỉ là nguyên liệu phục vụ chế biến thực phẩm
hay xuất khẩu mà còn trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển
năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn của Việt Nam.
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