Thứ Năm, 05/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Kiến nghị luật hóa cơ chế thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại

T Thanh Xuân

Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị về việc xem xét sự cần thiết luật hoá Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội quy định về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân
Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA), khoản 1 và khoản 4 Điều 57 của Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã đề xuất hai phương án về sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với nội dung này, Hiệp hội kiến nghị lựa chọn Phương án 1 trên cơ sở đề xuất “luật hóa” Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội quy định về việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Kiến nghị được dựa trên căn cứ chính trị, căn cứ pháp luật, và căn cứ thực tiễn.

CĂN CỨ CHÍNH TRỊ TỪ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG

HoREA nhận định: Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chủ trương tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại, nhưng chủ trương này lại không được luật hóa vào điểm b khoản 1 và khoản 6 Điều 127 Luật Đất đai 2024, mà chỉ cho phép nhà đầu tư "thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác hoặc đang có đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại".

Ngoài ra, trong Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng "Chủ trương quy định rõ các trường hợp giao đất, cho thuê đất phải đấu giá, đấu thầu và không qua đấu giá, đấu thầu; trường hợp nhà đầu tư tự thoả thuận nhận quyền sử dụng đất. Mỗi phương thức phải có điều kiện, tiêu chí, trình tự, trách nhiệm và cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch, bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh và phòng, chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý các vi phạm liên quan đến giao đất, cho thuê đất, nhất là liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất...".

 Nghị quyết số 21-NQ/TW cũng đã nhận định Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất khẳng định nhiều quan điểm, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa; đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để định hướng sửa đổi đồng bộ Luật Đất đai và các luật có liên quan...

Do vậy, Hiệp hội đánh giá việc lựa chọn Phương án 1 của khoản 1 và khoản 4, Dự thảo Luật Đất đai (18/10/2026) là có căn cứ chính trị.

Mặt khác, về căn cứ pháp luật, các Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003và Luật Đất đai 2013 đều cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất "phù hợp với quy hoạch", để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó có các dự án nhà ở thương mại.

HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH THÍ ĐIỂM

Ngoài ra, căn cứ thực tiễn, Hiệp hội nhận thấy sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 171/2024/QH15 đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Theo báo cáo số 3686/BC-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 16/4/2026, cả nước có 2.750 hồ sơ đăng ký dự án thí điểm và được chấp thuận 742 khu đất thực hiện dự án thí điểm, đạt 30% tổng số hồ sơ đăng ký dự án thí điểm, với tổng diện tích 5.686 ha. Trong đó, có 265 dự án thực hiện theo hình thức nhà đầu tư đang có quyền sử dụng đất và 470 dự án thực hiện theo hình thức nhà đầu tư thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Từ kết quả trên, HoREA ước tính chỉ với 742 khu đất được thông qua thí điểm đã có diện tích 5.686 ha, nên với 2.750 hồ sơ đăng ký dự án thí điểm trong cả nước thì có thể sử dụng khoảng 20.000 ha đất, nếu ước tổng mức đầu tư bình quân mỗi ha là 300-500 tỷ đồng thì có thể tổng giá trị đầu tư 6-10 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hiệp hội cho biết chỉ có Luật Nhà ở 2014 và Luật Đất đai 2024 mới không cho phép nhà đầu tư nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với "đất ở và đất khác" hoặc "đất khác không phải là đất ở", hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với "đất khác không phải là đất ở", để thực hiện dự án nhà ở thương mại. Từ đó dẫn đến hệ quả như Báo cáo số 3686/BC-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là có hàng ngàn hồ sơ đăng ký dự án thí điểm bị ách tắc trong 10 năm qua; khiến nhà đầu tư không thể tạo lập được đủ quỹ đất triển khai dự án, nên Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 171/2024/QH15.

Trên cơ sở đó, HoREA kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về sự cần thiết luật hoá Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội quy định về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Hiệp hội đề xuất lựa chọn Phương án 1 của khoản 1 và khoản 4 Điều 57 Dự thảo Luật Đất đai (18/10/2026).

Điều 57. Sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất

1. Phương án 1: Việc sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua nhận chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp thực hiện dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Các trường hợp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà nhà đầu tư lựa chọn nhận chuyển quyền sử dụng đất, không đề xuất thu hồi đất.

 4. Phương án 1: Người đang có quyền sử dụng đất có đề xuất dự án đầu tư nếu thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phù hợp với quy hoạch và có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì được sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà Nhà nước không thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật này.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cơ chế thí điểm VnEconomy Luật Đất đai VnEconomy luật hóa VnEconomy nhà ở thương mại VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hé lộ sân khấu đêm diễn đầu tiên của Andrea Bocelli tại Việt Nam

Hé lộ sân khấu đêm diễn đầu tiên của Andrea Bocelli tại Việt Nam

Với sự tham gia của Giò Forma - studio thiết kế đứng sau những sân khấu và công trình biểu diễn danh tiếng thế giới, cùng Maestro Carlo Bernini - nhạc trưởng đồng hành với Maestro Andrea Bocelli bốn thập kỷ, đêm diễn ngày 7/11/2026 tại HAUS Da Lat được đầu tư đồng bộ từ thiết kế sân khấu, nghệ thuật, đưa trải nghiệm biểu diễn vượt ngoài khuôn khổ đêm nhạc thông thường.

Rừng Hồng: Giá trị của mảnh ghép trung tâm Eco Retreat

Rừng Hồng: Giá trị của mảnh ghép trung tâm Eco Retreat

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm Mùa Lễ Hội - phân khu mang sắc thái năng động nhất đại đô thị Eco Retreat, Rừng Hồng không chỉ mang giá trị vượt trội của tọa độ trung tâm, mà còn khẳng định sức hấp dẫn thông qua sự kết hợp của kiến trúc, cảnh quan và cách tổ chức không gian công cộng làm gia tăng giá trị của 304 bất động sản thấp tầng.

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: chinhphu.vn

VnEconomy Bộ Công an thông tin về vụ án lừa đảo xuyên quốc gia

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an xác nhận vừa triệt xóa vụ án lừa đảo liên quan đến 113 người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia…

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

65 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy