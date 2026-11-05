Kiến nghị luật hóa cơ chế thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại
TThanh Xuân
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Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị về việc xem xét sự cần thiết luật hoá Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội quy định về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi...
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ
Chí Minh (HoREA), khoản
1 và khoản 4 Điều 57 của Dự thảo
Luật Đất đai sửa đổi đã đề xuất hai phương án về sử dụng đất để thực
hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận
chuyển quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, trình Quốc
hội xem xét, quyết định.
Đối với nội dung
này, Hiệp hội kiến nghị lựa
chọn Phương án 1trên cơ sở đề xuất “luật hóa” Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội quy định về việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở
thương mại thông qua thỏa thuận về nhận
chuyển quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Kiến nghị được dựa trên căn cứ chính trị, căn cứ
pháp luật, và căn cứ thực tiễn.
CĂN CỨ CHÍNH TRỊ TỪ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG
HoREA nhận định: Nghị quyết số 18-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chủ trương tiếp
tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, để thực hiện các dự án khu đô thị, nhà
ở thương mại, nhưng chủ trương này lại
không được luật
hóa vào điểm b khoản 1 và khoản 6 Điều 127 Luật Đất đai 2024, màchỉ cho phép nhà đầu tư "thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất
ở hoặc đất ở và đất khác hoặc đang có đất khác không phải là đất ở để thực
hiện dự án nhà ở thương mại".
Ngoài ra, trong Nghị quyết số 21-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng "Chủ trương quy định
rõ các trường hợp giao đất, cho thuê đất phải đấu giá, đấu thầu và không qua đấu
giá, đấu thầu; trường hợp nhà đầu tư tự thoả thuận nhận quyền sử dụng đất. Mỗi
phương thức phải có điều kiện, tiêu chí, trình tự, trách nhiệm và cơ chế giám
sát rõ ràng, minh bạch, bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho
các hoạt động đầu tư, kinh doanh và phòng, chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích
nhóm. Có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý các vi phạm liên quan đến giao đất,
cho thuê đất, nhất là liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án
có sử dụng đất...".
Nghị quyết số 21-NQ/TW cũng đã nhận định Ban
Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất khẳng định nhiều quan điểm, mục
tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế
thừa; đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp để định hướng sửa đổi đồng bộ Luật Đất đai và các luật có liên quan...
Do vậy, Hiệp hội đánh giá việc lựa chọn Phương án 1 của khoản 1 và khoản 4, Dự thảo Luật Đất đai (18/10/2026) là có căn cứ chính trị.
Mặt khác, về căn cứ pháp luật, các Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003, và Luật
Đất đai 2013 đều
cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất "phù hợp với quy hoạch", để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó có các dự
án nhà ở thương mại.
HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH THÍ ĐIỂM
Ngoài ra, căn cứ thực tiễn, Hiệp hội nhận thấy sau gần 2 năm
thực hiện Nghị quyết số 171/2024/QH15 đã đạt được những kết quả rất tích cực.
Theo
báo cáo số
3686/BC-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 16/4/2026, cả nước
có 2.750 hồ sơ đăng ký dự án thí điểm và được chấp thuận 742 khu đất thực hiện
dự án thí điểm, đạt 30% tổng số hồ sơ đăng ký dự án thí điểm,với tổng diện tích 5.686 ha. Trong đó, có 265 dự án thực
hiện theo hình thức nhà đầu tư đang có quyền sử dụng đất và 470 dự án thực hiện
theo hình thức nhà đầu tư thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.
Từ kết quả trên, HoREA ước tính
chỉ với 742 khu đất được
thông qua thí điểm đã có diện tích 5.686 ha,nên với 2.750 hồ sơ đăng ký dự án thí điểm trong cả
nước thì có
thể sử dụng khoảng 20.000
ha đất, nếu ước tổng mức đầu tư bình
quân mỗi ha là 300-500 tỷ đồng thì có thể tổng giá trị đầu tư là6-10 triệu tỷ đồng.
Đáng chú ý, Hiệp hội cho biếtchỉ có Luật Nhà ở 2014 và Luật
Đất đai 2024 mới không cho phép nhà đầu tư nhận chuyển quyền sử dụng đất đối
với "đất ở và đất khác" hoặc "đất khác không phải là đất ở", hoặc đang có quyền
sử dụng đất đối với "đất khác không phải là đất ở", để thực hiện dự án nhà ở
thương mại. Từ đó dẫn đến hệ
quả như Báo cáo số 3686/BC-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là có hàng
ngàn hồ sơ đăng ký dự
án thí điểm bị ách tắc trong 10 năm qua; khiến nhà đầu tư không thể tạo
lập được đủ quỹ đất triển khai dự án, nên Quốc hội đã ban
hành Nghị quyết số 171/2024/QH15.
Trên cơ sở đó,
HoREA kiến nghị
Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường
vụ Quốc hội xem xét về sự cần thiết luật hoá Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc
hội quy định về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận
nhận quyền sử dụng đất vào Dự thảo
Luật Đất đai sửa đổi. Hiệp hội đề xuất lựa chọnPhương án 1 của khoản 1 và khoản
4 Điều 57 Dự thảo
Luật Đất đai (18/10/2026).
Điều 57. Sử
dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua nhận chuyển quyền
sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất
1. Phương án 1: Việc sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh
tế - xã hội thông qua nhận chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện
trong các trường hợp sau đây:
a) Các trường hợp thực hiện dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất
để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
b) Các trường hợp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và thuộc
trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc
gia, công cộng mà nhà đầu tư lựa chọn nhận chuyển quyền
sử dụng đất, không đề xuất thu hồi đất.
4. Phương án 1: Người
đang có quyền sử dụng đất có đề xuất dự án đầu tư nếu thuộc trường hợp thu hồi
đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phù
hợp với quy hoạch và có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất mà được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
theo quy định của pháp luật về đầu tư thì được sử dụng đất để thực hiện dự án đầu
tư mà Nhà nước không thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật này.
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