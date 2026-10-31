Cơ hội, thách thức và sự chuyển đổi lợi thế cạnh tranh trong phát triển chuỗi giá trị bất động sản

Chiều 30/10, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Phát triển Chuỗi giá trị Bất động sản Việt Nam năm 2026 và Vietnam Property Value Chain (VPVC). Sự kiện không chỉ là nơi trao đổi về những thách thức và cơ hội mà thị trường đang đối mặt, mà còn tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu trong chuỗi giá trị bất động sản.
Thực tế, những khó khăn của thị trường bất động sản hiện tại không chỉ đặt ra thách thức mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc, hướng tới sự minh bạch và bền vững hơn. Trong bối cảnh này, giá trị thực, năng lực triển khai và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trở thành những yếu tố quyết định.
Tại diễn đàn, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc kiêm Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam nhận định trong bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi về nhu cầu và khả năng chi trả, các nhà phát triển bất động sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức. Theo đại diện CBRE Việt Nam, áp lực về chi phí và pháp lý là những thách thức lớn. Chi phí đầu vào tăng cao trong khi nhu cầu nhà ở tập trung ở phân khúc giá trung bình, đồng thời, các vướng mắc pháp lý cũng cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn cung.
Tuy nhiên, thị trường cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển. Việt Nam đang có những chuyển động tích cực trong công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư nghiên cứu và phát triển dự án phù hợp với định hướng quy hoạch mới. Hạ tầng được cải thiện giúp người dân có thêm lựa chọn về không gian sống, thay đổi cách thức tiếp cận và lựa chọn sản phẩm bất động sản.
Do đó, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt cho rằng trong giai đoạn tới, các chủ đầu tư cần tập trung nâng cao năng lực trên ba phương diện cơ bản: chất lượng pháp lý của dự án, năng lực huy động và quản trị nguồn vốn, và năng lực nghiên cứu, thiết kế sản phẩm. Trong đó, năng lực cạnh tranh của chủ đầu tư không chỉ nằm ở quỹ đất hay quy mô dự án, mà còn ở khả năng giải quyết đồng thời các bài toán pháp lý, tài chính và chất lượng sản phẩm.
Tại diễn đàn, TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn khẳng định quy hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người sử dụng, bởi nhu cầu sống tại mỗi địa phương không hoàn toàn giống nhau. Chỉ khi tôn trọng điều kiện đặc thù và lấy người dân làm trung tâm, chúng ta mới có thể hình thành những đô thị vừa có khả năng kết nối, phát triển hiện đại, vừa mang bản sắc riêng và tạo ra giá trị sống bền vững.
Ở góc nhìn khác, ông Ngô Xuân Đông, Giám đốc Kỹ thuật VIVEN Vietnam, lưu ý chất lượng không khí cũng trở thành một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và chất lượng sống. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang ở mức đáng lo ngại. Do đó, việc tích hợp các giải pháp thông gió và lọc không khí vào các dự án nhà ở là cần thiết để nâng cao chất lượng sống cho cư dân.
Chia sẻ về các giải pháp tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng, TS. Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, khẳng định việc tối ưu chi phí và giá thành sản phẩm cần bắt đầu ngay từ khâu thiết kế. Ứng dụng công nghệ vào thiết kế và tự động hóa các khâu phù hợp sẽ giúp tối ưu kết cấu, mở rộng diện tích sử dụng và nâng cao hiệu quả của công trình. Song, tối ưu chi phí không có nghĩa là đánh đổi chất lượng. Việc tối ưu phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Bà Phan Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), thì nhấn mạnh: điều quan trọng là phải nhìn nhận những giá trị dài hạn mà công trình mang lại. Một công trình xây dựng có thể tồn tại 50 - 100 năm, do đó, cần tính đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trong suốt vòng đời công trình.
Tham gia diễn đàn, hầu hết các diễn giả, chuyên gia đều thừa nhận có rất nhiều chuyển động tích cực về thể chế và chính sách, tạo nền tảng giúp thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
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