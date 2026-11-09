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Kỳ nghỉ ngắn ngày sẽ định hình lại ngành du lịch năm 2027

T Tường Bách

Hình thức du lịch chỉ 1 hay 2 đêm đang nổi lên như một lựa chọn mới của du khách quốc tế. Thay vì dành thời gian và ngân sách cho một hay hai kỳ nghỉ dài trong năm, nhiều người có xu hướng lựa chọn nhiều chuyến đi ngắn, linh hoạt và dễ sắp xếp lịch trình...

Ảnh minh họa: TravelBlog
Ảnh minh họa: TravelBlog

Báo cáo du lịch mới nhất của Hotels.com nhấn mạnh cách các kỳ nghỉ ngắn ngày, hay còn được gọi là "Trip Snacking", đang định hình lại ngành du lịch vào năm 2027. Theo đó, báo cáo “Unpack '27: The Trends in Travel” đã dựa trên dữ liệu tìm kiếm, khảo sát toàn cầu và phân tích mạng xã hội để xác định các xu hướng du lịch mới nổi.

Kết quả cho thấy, các kỳ nghỉ ngắn ngày đang ngày càng phổ biến, với số lượt tìm kiếm cho các chuyến đi nghỉ một đêm tăng gần 10% so với năm trước. Tại Na Uy, 86% du khách dự định đặt phòng nghỉ một đêm trong năm tới, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của các chuyến đi ngắn ngày và thường xuyên hơn.

Tương tự, báo cáo xu hướng du lịch 2027 của Expedia Group cũng cho thấy 79% du khách được khảo sát dự định sẽ đi du lịch chỉ một đêm trong năm 2027. Tỷ lệ này tăng lên 83% ở nhóm thế hệ Gen Z và Millennials. Lượng thảo luận trên mạng xã hội về các chuyến du lịch kéo dài 24 giờ cũng tăng 12%.

Một trong những yếu tố thúc đẩy xu hướng du lịch ngắn ngày là mong muốn tận dụng thời gian rảnh, trong bối cảnh lịch trình bận rộn và ngân sách hạn chế. Theo khảo sát, 34% du khách lựa chọn hình thức này để kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống. Khoảng 32% muốn kết hợp chuyến đi với các buổi concert, chương trình biểu diễn hoặc sự kiện thể thao, trong khi 28% tìm kiếm một khoảng nghỉ ngắn giữa những kỳ du lịch dài ngày.

Các báo cáo du lịch cho thấy tiềm năng tăng trưởng của các chuyến đi ngắn ngày và thường xuyên hơn. Ảnh: TravelBlog
Các báo cáo du lịch cho thấy tiềm năng tăng trưởng của các chuyến đi ngắn ngày và thường xuyên hơn. Ảnh: TravelBlog

Chi phí cũng là yếu tố đáng chú ý. Có 45% người được khảo sát cho biết tìm được mức giá hợp lý là điều quan trọng nhất khi đặt chuyến đi. Trong khi đó, 71% nhận định một chuyến du lịch ngắn có thể giúp họ thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi trong khi chờ đợi đến kỳ nghỉ dài tiếp theo.

Cũng cho kết quả nhất quán, theo báo cáo mới nhất của tập đoàn khách sạn Hilton về xu hướng du lịch năm 2027, dựa trên khảo sát toàn cầu với hơn 14.000 người tham gia, du khách ngày càng lựa chọn nhiều chuyến đi ngắn thay vì một kỳ nghỉ dài duy nhất. Xu hướng được xác định là "du lịch vi mô" - những chuyến đi ngắn được thực hiện thường xuyên hơn trong suốt năm - giúp dễ dàng cân bằng việc đi du lịch với công việc, các trách nhiệm gia đình và kế hoạch hàng ngày khác.

Nghiên cứu cho thấy 21% số người được hỏi dự định sẽ thực hiện các chuyến đi ngắn ngày thường xuyên hơn vào năm tới. Trong số những người đi công tác muốn tăng tần suất các chuyến đi như vậy, cứ bốn người thì có một người cho biết lý do là vì dễ dàng sắp xếp một kỳ nghỉ ngắn vào lịch làm việc của họ. 29% khác đánh giá cao hình thức này vì cơ hội mà nó mang lại cơ hội cho những chuyến đi tự phát.

Một chuyến du lịch ngắn có thể giúp mọi người thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi trong khi chờ đợi đến kỳ nghỉ dài tiếp theo. Ảnh: Expedia
Một chuyến du lịch ngắn có thể giúp mọi người thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi trong khi chờ đợi đến kỳ nghỉ dài tiếp theo. Ảnh: Expedia

Tuy nhiên, mọi người lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày này theo nhiều cách khác nhau. Hơn một nửa số người được hỏi thích tập trung chuyến đi của mình vào một sự kiện hoặc trải nghiệm chính duy nhất—chẳng hạn như một buổi hòa nhạc, một chuyến thăm nhà hàng cụ thể, một sự kiện thể thao hoặc một chuyến đi bộ đường dài. Những du khách khác lại có cách tiếp cận ngược lại, cố gắng tham quan càng nhiều địa điểm càng tốt trong vòng 2 - 3 ngày.

Hai phần ba số người tham gia nghiên cứu thích những lịch trình tối ưu hóa trải nghiệm trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, 63% cố gắng chọn chỗ ở nằm ở vị trí trung tâm để các điểm tham quan chính, nhà hàng và các địa điểm thú vị khác đều ở gần đó. Xu hướng này đặc biệt dễ nhận thấy ở các thành phố châu Âu, nơi mạng lưới đường sắt rộng khắp và các chuyến bay ngắn cho phép tổ chức một chuyến đi chỉ kéo dài hai hoặc ba ngày mà không cần phải nghỉ phép cả kỳ.

Tại châu Á, theo báo cáo Xu hướng Du lịch 2027 của Skyscanner, được công bố mới đây tại Seoul, du khách Hàn Quốc không có kế hoạch cắt giảm chi tiêu du lịch trong năm 2027. Trong cuộc khảo sát 1.000 du khách Hàn Quốc, 80% cho biết năm 2027 họ dự định đi du lịch nhiều hơn hoặc bằng năm nay. 73% cho biết họ sẽ chi tiêu tương đương hoặc nhiều hơn cho vé máy bay, và 68% cho biết điều tương tự đối với chỗ ở.

Hai phần ba số người tham gia nghiên cứu thích những lịch trình tối ưu hóa trải nghiệm trong thời gian ngắn. Ảnh: Travel Guides
Hai phần ba số người tham gia nghiên cứu thích những lịch trình tối ưu hóa trải nghiệm trong thời gian ngắn. Ảnh: Travel Guides

Skyscanner nhận định: “Nếu năm 2026 là năm của những chuyến du lịch hướng đến bản thân, thì năm 2027 sẽ là năm của việc chi tiêu hợp lý. Không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lựa chọn rẻ nhất, mà là quyết định nên đầu tư nhiều hơn vào những trải nghiệm nào và nên cắt giảm chi tiêu ở những khoản nào một cách khôn ngoan,” Jessica Min, chuyên gia du lịch với 10 năm kinh nghiệm tại Skyscanner, cho biết.

Trong đó, “tách biệt tín hiệu” nghĩa là tạm rời xa điện thoại và máy tính xách tay để tập trung vào thiên nhiên và văn hóa địa phương là một nhu cầu phổ biến. 35% số người được hỏi cho biết họ giảm thiểu hoặc ngừng sử dụng thiết bị điện tử trong các chuyến đi. Những điểm đến Hakodate và Omitama ở Nhật Bản hay Quế Lâm, Trung Quốc, đang được nhắc đến như sự lự chọn phù với xu hướng này.

Cùng với đó, nhiều “kỳ nghỉ trăng mật ngắn" phản ánh sự thay đổi trong xu hướng du lịch của các hộ gia đình. 31% người được hỏi cho biết họ đã hoặc sẽ cân nhắc nhiều "kỳ nghỉ trăng mật ngắn", từ một chuyến đi ngắn ngay sau đám cưới đến những chuyến đi kỷ niệm mỗi năm sau đó.

Xét riêng thị trường Việt Nam, dữ liệu từ Traveloka cho thấy nhu cầu đối với các chuyến đi "tự thưởng" kéo dài từ hai đến ba ngày đã tăng gần 40% trong năm 2026. Các tuyến bay nội địa có thời gian di chuyển ngắn cũng đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng tìm kiếm. Khảo sát của The Outbox Company cũng cho thấy 52% du khách Việt có kế hoạch thực hiện các chuyến đi kéo dài dưới ba đêm.

Ảnh: VinWonders
 Ảnh: VinWonders

“Có thể thấy, người dân toàn cầu đang nỗ lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống, do đó họ có xu hướng lựa chọn nghỉ ngắn nhưng thường xuyên thay vì chờ đợi một chuyến đi lớn. Các doanh nghiệp lữ hành cần đẩy mạnh những sản phẩm tour linh hoạt 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, đồng thời tăng cường trải nghiệm về ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và hoạt động dành cho gia đình,” báo cáo của Skyscanner viết. “Điều quan trọng là giúp du khách biến một hoặc hai ngày nghỉ thành một trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ”.

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương vừa diễn ra tại Maldives, ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (Asia's Leading City Break Destination), Hà Nội đã vượt qua nhiều đề cử để tiếp tục được vinh danh. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Thủ đô giành chiến thắng ở hạng mục này, từ năm 2022 đến 2026.

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