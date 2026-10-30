Hạnh phúc trong du lịch không chỉ đến từ những trải nghiệm

Báo cáo mới nhất từ Booking.com cho thấy hạnh phúc khi đi du lịch không chỉ đến từ những trải nghiệm du khách tìm kiếm, mà còn được tạo nên bởi cảm giác an tâm, sự thuận tiện và niềm tin, những yếu tố giúp họ tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn...

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Ngày 29/10, nền tảng du lịch Booking.com chính thức công bố Báo cáo Chỉ số Hạnh phúc khi Du lịch 2026 (Travel Happiness Index 2026). Dựa trên ý kiến của 10.000 du khách tại 10 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, nghiên cứu phân tích các yếu tố cảm xúc, tài chính và xã hội chi phối quyết định du lịch.

Tại sự kiện ra mắt báo cáo, ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ lý do nền tảng này lựa chọn nghiên cứu về hạnh phúc trong du lịch: "Chúng tôi nhận ra rằng du lịch luôn là điều gì đó nhiều hơn việc chỉ đến được một điểm đến. Chính sự tò mò đó khiến chúng tôi muốn tìm hiểu đâu là những ưu tiên của mọi người khi đi du lịch".

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện ra mắt Báo cáo Chỉ số Hạnh phúc khi Du lịch 2026 (Travel Happiness Index 2026). Ảnh: Minh Anh

"Báo cáo này không chỉ nói về xu hướng. Mục đích đằng sau nó là hiểu không chỉ điều gì thúc đẩy du lịch, mà còn cả kỳ vọng của du khách, vốn liên tục thay đổi. Nếu không thực hiện nghiên cứu này, có lẽ chúng tôi đã không hiểu được rằng cảm giác mong chờ hành trình cũng vô cùng thú vị," ông Branavan Aruljothi cho biết.

NIỀM VUI BẮT ĐẦU TỪ TRƯỚC NGÀY KHỞI HÀNH

Với nhiều du khách Việt Nam, du lịch không chỉ là ưu tiên hàng đầu, mà niềm vui từ mỗi hành trình đã bắt đầu từ rất lâu trước ngày lên đường. Theo báo cáo, 99% du khách Việt Nam gắn du lịch với những cảm xúc tích cực. Với nhiều người, những chuyến đi còn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và sự cân bằng cảm xúc.

99% du khách Việt Nam gắn du lịch với những cảm xúc tích cực. Ảnh: Vietravel

Bên cạnh việc giúp tái tạo năng lượng, 92% du khách cho biết việc có một chuyến đi để mong chờ giúp tâm trạng tích cực hơn. 71% cho rằng cảm giác háo hức trước chuyến đi giúp họ dễ vượt qua áp lực của cuộc sống thường ngày. Ngay cả quá trình chuẩn bị cũng góp phần tạo nên niềm vui này, khi 62% du khách Việt Nam cảm thấy việc lên kế hoạch là một trải nghiệm thú vị.

Dù vậy, du lịch vẫn có thể tạo ra áp lực. Một bộ phận du khách Việt Nam cho biết các chuyến đi đôi khi khiến họ mệt mỏi hoặc kiệt sức (22%), cảm thấy áp lực phải tận dụng tối đa thời gian trong chuyến đi (16%), hoặc cảm thấy bất an (16%) và lo lắng (19%).

"Việc nhấn mạnh sự tương phản này khá quan trọng, bởi trong khi việc lên kế hoạch và trải nghiệm hành trình mang lại nhiều niềm vui, chúng cũng thường đi kèm những điểm gây căng thẳng và lo lắng tương tự. Vì vậy, điều cốt yếu là không chỉ lên kế hoạch cho chuyến đi, mà còn phải lên kế hoạch một cách cân bằng, giảm tối đa những trở ngại, để có thêm không gian cho những khoảnh khắc vui vẻ," ông Branavan Aruljothi chia sẻ.

ĐỊNH NGHĨA LẠI SỰ "ĐÁNG GIÁ" CỦA CHUYẾN ĐI

Du khách Việt Nam ngày càng nhận ra rằng cảm giác trọn vẹn không đến từ lịch trình dày đặc hay việc chinh phục danh sách những điểm đến "phải đi một lần trong đời", mà từ những khoảnh khắc giản dị và ý nghĩa trong suốt hành trình. Ngắm cảnh thiên nhiên (36%), dành thời gian chất lượng bên người đồng hành (24%) và thưởng thức ẩm thực ngon miệng (28%) đều góp phần tạo nên sự hài lòng.

Yếu tố cốt lõi của nhiều chuyến đi hạnh phúc chính là sự kết nối, dù là với bạn đồng hành, gia đình hay những con người và vùng đất mà du khách gặp gỡ trên hành trình. Đặc biệt, 68% du khách Việt Nam cho rằng những chuyến đi cùng gia đình mang lại nhiều niềm vui nhất.

Du khách Việt Nam ngày càng nhận ra rằng cảm giác trọn vẹn không đến từ lịch trình dày đặc. Ảnh: Saigontourist

Báo cáo cũng nhận định du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi thư giãn, coi trọng chất lượng hơn số lượng trải nghiệm.

"Hãy nhìn lại cách du lịch đã thay đổi, và nghĩ về chính chúng ta cùng gia đình cách đây nhiều năm. Khi đi du lịch, đặc biệt là khi đi cùng gia đình, vì chi phí cho chuyến đi lớn, bạn muốn xem và trải nghiệm được càng nhiều càng tốt," ông Branavan Aruljothi nhận định.

"Nhưng điều đó đang thay đổi, đặc biệt với du khách Việt Nam. Du khách Việt không còn quan trọng về việc có thêm bao nhiêu hoạt động vào một chuyến đi, mà là họ nhận lại được gì từ chuyến đi đó. Điều du khách Việt Nam mong đợi là sự kết nối, là thời gian để nạp lại năng lượng, thực sự nghỉ ngơi và cảm thấy được hồi sinh, thay vì phải xem mọi thứ ở một điểm đến".

Những số liệu từ báo cáo cho thấy hạnh phúc trong du lịch của người Việt đang dịch chuyển từ việc "đi được bao nhiêu nơi" sang "cảm nhận được bao nhiêu điều". Với du khách, đó là lời nhắc nên lên kế hoạch cân bằng, chừa chỗ cho sự thư giãn và kết nối. Với ngành du lịch, thách thức là mang đến những dịch vụ giúp giảm bớt lo lắng, tăng sự thuận tiện và niềm tin, để mỗi chuyến đi không chỉ đáng nhớ ở điểm đến mà còn trọn vẹn ngay từ lúc bắt đầu mong chờ.