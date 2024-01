Lãi giảm sâu, Chủ tịch VBB chi gần 80 tỷ mua 7 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank (mã VBB- UPCoM) thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ của VBB.

Theo đó, ngày 10/1 vừa qua, ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch VBB đã mua thành công 7 triệu cổ phiếu như đã đăng ký. Sau giao dịch, ông Nhất Nguyên đã nâng sở hữu tại Vietbank từ hơn 16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,36% lên hơn 23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,83%.

Thống kê giao dịch ngày 10/1, cổ phiếu VBB đã thỏa thuận 16,5 triệu đơn vị với tổng giá trị là 188,1 tỷ đồng, tương ứng mức giá bình quân đạt 11.400 đồng/CP.

Tạm tính với mức giá trung bình này, ông Nhất Nguyên đã phải chi 79,8 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

Trong khi đó, chốt phiên ngày 10/1, giá cổ phiếu VBB chốt phiên tại 11.000 đồng/CP, thấp hơn giá vị Chủ tịch HĐQT Ngân hàng mua vào là 400 đồng/cổ phiếu. Sau đó, cổ phiếu VBB này tiếp tục rớt giá và đóng cửa phiên 15/1 tại mức 10.300 đồng/CP.

Mới đây, ngày 9/1, Vietbank đã chốt danh sách cổ đông phát hành thêm hơn 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:21, giá chào bán là 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) và không bán hết, sẽ tiếp tục được phân phối với giá không thấp hơn mệnh giá và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/1 đến ngày 21/2, thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 16/1 đến ngày 28/2.

Về hoạt động kinh doanh, thu nhập lãi thuần quý 3/2023 của VBB đạt 348,666 tỷ đồng, giảm 13,48% so với cùng kỳ (403 tỷ), luỹ kế đạt 1.276 tỷ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước (1.335,68 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 đạt 38,87 tỷ, giảm 66,72% so với cùng kỳ, luỹ kế đạt 333,26 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ (426 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía VBB, lợi nhuận sau thuế quý 3 của VBB giảm hơn 66,72% là do thu nhập lãi thuần giảm 13,48%; doanh thu ngoại hối cũng giảm tới 43,80%. Tuy nhiên hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của VBB tăng mạnh tới 208%, trong khi thu nhập khác giảm tới 99,12% do sụt giảm các khoản thu nợ đã xử lý rủi ro.



Đồng thời, chi phí hoạt động giảm 5,62% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng do VBB kiểm soát tốt chất lượng các khoản vay.