Lãi suất huy động có thể tăng thêm 0,2% vào cuối năm 2024?

Kể từ đầu tháng 10, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã tăng 2,8% lên mức 25.295 VND/USD vào ngày 30/10. Đồng VND hiện đã mất giá khoảng 3,9% so với đồng USD tính từ đầu năm, và đang tiến gần tới mức đỉnh 4,6% được ghi nhận vào tháng 5. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng lên mức 25.772 VND/USD, trong khi tỷ giá trung tâm đang niêm yết tại 24.246 VND/USD, tăng lần lượt 4,2% và 1,7% so với đầu năm 2024.

Nhận định về tỷ giá trong thời gian tới, Chứng khoán MBS cho rằng áp lực tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt do đợt biến động này chủ yếu chịu tác động của yếu tố mùa vụ. Bên cạnh đó, việc Fed sẽ tiếp tục chu kỳ giảm lãi suất và các biện pháp can thiệp kịp thời của Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ kiềm chế việc áp lực tỷ giá gia tăng.

Áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt và dao động trong khoảng 24.800 – 25.000 VND/USD vào cuối năm 2024, được hỗ trợ bởi những yếu tố như: Thặng dư thương mại tích cực (~20.8 tỷ USD trong 9T24), dòng vốn FDI 17,3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ và du lịch phục hồi mạnh mẽ tăng 43% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2024. Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng sau động thái mới của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường tiền tệ. Việc Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm vốn qua kênh OMO trong ba tháng qua đã giúp thanh khoản hệ thống ngân hàng duy trì khá ổn định trong nửa đầu tháng 10.

Tuy nhiên, đối mặt với áp lực tỷ giá tăng cao trở lại, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tín phiếu trở lại vào phiên ngày 18/10 sau gần hai tháng tạm ngưng. Động thái này nhằm hút bớt thanh khoản dư thừa trong hệ thống, qua đó sẽ giúp nâng mặt bằng lãi suất liên ngân hàng.

Tính đến ngày 30/10, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành khoảng 76,9 nghìn tỷ đồng tín phiếu, với mức lãi suất 3,6% - 3,75% cho kỳ hạn 14 ngày và 4% cho kỳ hạn 28 ngày. Cùng với đó, Nhà điều hành cũng bơm gần 47 nghìn tỷ đồng qua kênh OMO, với mức lãi suất 4% và kỳ hạn 7 ngày, nhằm giải tỏa áp lực thanh khoản sau những phiên hút ròng liên tiếp trong tháng.

Việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện song song hai nghiệp vụ phát hành tín phiếu và bơm vốn qua kênh OMO được cho là nhằm phục vụ mục tiêu kép khi vừa giúp đảm bảo thanh khoản hệ thống ngân hàng để duy trì mức lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng giảm áp lực lên tỷ giá thông qua việc thu hẹp chênh lệch lãi suất USD – VND trên thị trường liên ngân hàng.

Lãi suất qua đêm từ mức 4% vào hồi đầu tháng đã giảm mạnh về mức 2.7% - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Tuy vậy, sau động thái phát hành tín phiếu trở lại của NHNN, lãi suất qua đêm đã duy trì đà tăng, đạt mức 3,8% vào cuối tháng. Đến cuối tháng 10, lãi suất các kỳ hạn từ 1 tuần tới 1 tháng dao động từ 4% - 4,1%.

MBS cho rằng sự phục hồi của tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh sản xuất và đầu tư tăng tốc mạnh hơn trong những tháng cuối năm, sẽ phần nào gây áp lực lên thanh khoản hệ thống và có thể dẫn đến việc tăng lãi suất đầu vào. Tính đến ngày 30/9, tăng trưởng tín dụng đã tăng 9%, cao hơn so với mức 6,92% ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, việc lạm phát ở mức thấp và FED hạ lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Dựa vào các yếu tố trên, MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các NHTM lớn sẽ có thể nhích thêm 20 điểm cơ bản, dao động quanh mức 5,1% - 5,2% vào cuối năm 2024.