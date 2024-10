Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2024?

Theo giới phân tích, mặc dù tín dụng có tín hiệu bứt tốc từ tháng 9/2024 song do áp lực tỷ giá giảm nhờ kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước có dư địa để giảm lãi suất trên thị trường mở và hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống, cho nên mặt bằng lãi suất huy động tại ngày 14/10 tương đối ổn định so với tháng trước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 9/2024 ước đạt 9% so với đầu năm (cao hơn đáng kể so với 7,31% vào cuối tháng 8) và tăng 16% so với cùng kỳ, khả năng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho cả năm 2024 được Ngân hàng Nhà nước đánh giá khả thi.

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng, trong quý 3/2024, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất trên kênh cầm cố về mức 4%/năm, bơm ròng qua thị trường mở liên tiếp 3 tháng với tổng quy mô khoảng 165 nghìn tỷ đồng, qua đó giảm lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng. Hoạt động điều hành thị trường mở của nhà điều hành linh hoạt đã hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống, đảm bảo mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng giữ ở mức thấp để hỗ trợ tăng trường kinh tế. Do đó, lãi suất huy động tương đối ổn định trong tháng 9 đến nay.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tính đến 14/10 kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm được áp dụng tại Eximbank, đứng thứ 2 là HDBank với mức lãi suất 3,85%/năm.

Các ngân hàng như Bắc Á, BVBank, NCB, OCB, VietBank cùng áp dụng mức lãi suất 3,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng.

Mức lãi suất 3,6%/năm được áp dụng với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại các ngân hàng VPBank, Nam Á Bank.

Tại kỳ hạn 3 tháng, Eximbank vẫn là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất hệ thống với 4,3%/năm. Theo sát Eximbank là Bắc Á, NCB cùng áp dụng mức lãi suất 4,1%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng. Ngân hàng OCB trả lãi 4%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, cao thứ 3 hệ thống.

Lãi suất tiết kiệm tháng 10/2024 tại nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (big 4) có sự phân hoá.

Tại BIDV, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng là 2%/năm, mức cao nhất trong nhóm. Agribank và Vietinbank cùng áp dụng lãi suất 1,7%/năm với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng. Vietcombank là 1,6%/năm, thấp nhất nhóm big 4.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tại BDIV là 2,3%/năm; Agribank và VietinBank cùng 2%/năm; Vietcombank là 1,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm khảo sát ngày 14/10/2024 (%/năm)

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2024 kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm được áp dụng tại NCB. Ngân hàng Bắc Á áp dụng mức lãi suất 5,25%/năm với tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, mức cao thứ 2 hệ thống.

Các ngân hàng BVBank, Eximbank, VietBank… cùng áp dụng mức lãi suất 5,2%/năm với tiền tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất tiết kiệm thấp nhất kỳ hạn 6 tháng vẫn được áp dụng tại nhóm big 4 nhưng có sự đảo chiều so với kỳ hạn ngắn 1-3 tháng.

Trong đó BIDV vẫn có mức lãi suất huy động cao nhất nhóm là 3,3%/năm với tiền gửi 6 tháng; Agribank 3%/năm; Vietcombank 2,9%/năm trong khi lãi suất tại Vietinbank đi ngang so với kỳ hạn 3 tháng, ở mức 2%/năm và thấp nhất hệ thống.

Đối với tiền gửi 9 tháng, mức lãi suất cao nhất là 5,65% năm được áp dụng tại NCB. BVBank trả lãi 5,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 9 tháng, cao thứ 2 hệ thống.

Lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng tại Agribank, BIDV, Vietcombank đi ngang so với kỳ hạn 9 tháng. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng tại Vietinbank lại cao hơn kỳ hạn 6 tháng những 1 điểm phần trăm, neo tại 3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2024 kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm, được áp dụng tại một loạt ngân hàng như BVBank, NCB, Saigonbank. Theo sát là Techcombank với 5,75%/năm.

Đối với tiền gửi kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cao nhất hiện nay là 6,15%/năm được áp dụng tại NCB, tiếp đến là HDBank với 6,1%/năm.

Các ngân hàng Vietbank trả lãi 5,9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng; Bắc Á 5,85%/năm; Eximbank, PGBank, SHB cùng 5,8%/năm.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn, mức lãi suất cao nhất hiện nay là 0,5%/năm được áp dụng tại ngân hàng Bắc Á. Các ngân hàng khác áp dụng lãi suất 0,1 đến 0,2% đối với tiền gửi không kỳ hạn.

Tại các ngân hàng, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) thường nhận được lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy từ 0,2 đến 0,3 điểm %.