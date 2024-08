Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2024?

Sau khi tạo đáy vào đầu quý 2, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,2 đến 0,3 điểm % ở các kỳ hạn trong tháng 7, chủ yếu tại các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ.

Bước sang tháng 8, lãi suất huy động tiếp diễn xu hướng tăng, mở đầu là Agribank, BIDV, Viettinbank tăng lãi suất tiết kiệm 0,1 điểm % ở tất cả các kỳ hạn trên 2 năm trong khi đến 13/8, Vietcombank vẫn chưa điều chỉnh lãi suất.

Từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động 2 lần, mức tăng cao nhất là 1 điểm % so với tháng 7 ở kỳ hạn 12 tháng (BacABank) và 0,7 điểm % ở các kỳ hạn ngắn từ 6 tháng trở xuống, ghi nhận tại một số ngân hàng như ACB, Sacombank.

Riêng SeABank ngược dòng khi giảm lãi suất tiết kiệm so với tháng 7, mức giảm từ 0,2 – 0,3 điểm % tuỳ từng kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2024 kỳ hạn 1 tháng là 3,7%/năm được áp dụng tạ NCB và CBBank.

Một số ngân hàng trả lãi suất cao cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng còn có VietBank, VietCapialBank, VPBank, OCB cùng 3,6%/năm. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tại HDBank là 3,55%, TPBank là 3,5%.

Trong tháng 8, nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng (từ 0,5 điểm % đến 0,7 điểm % so với tháng 7) như ACB, Sacombank, VPBank.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2024 kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm được áp dụng tại Eximbank; đứng thứ 2 là ABBank và NCB với lãi suất 4%/năm. Đối với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, BacABank, CBBank cùng áp dụng mức lãi suất 3,9%/năm. Nhiều ngân hàng trả lãi suất 3,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng như BaoVietBank, NamABank, OCB, OceanBank, TPBank, VietBank, VPBank.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy cập nhật ngày 13/8/2024 (%/năm)

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2024 kỳ hạn 6 tháng là 5,4%/năm được áp dụng tại CBBank; áp sát là NCB với 5,35%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Những ngân hàng trả lãi suất cao đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng còn có Eximbank 5,2%/năm; BacABank 5,15%/năm; HDBank 5,1%/năm. Các ngân hàng ABBank, BaoVietBank, PGBank, VietCapitalBank, VPBank cùng áp dụng lãi suất 5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2024 kỳ hạn 9 tháng là 5,55%/năm được áp dụng tại NCB; đứng thứ hai là ABBank là 5,5%/năm, tiếp đến VietCapitalBank với 5,4%/năm. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng tại các ngân hàng này cao hơn kỳ hạn 6 tháng khoảng 0,4%-0,5%. Tại hầu hết các ngân hàng, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng không đổi so với kỳ hạn 9 tháng hoặc chỉ cao hơn 0,1 điểm %. Cá biệt, tại một số ngân hàng như CBBank, Eximbank, HDBank, lãi suất tiết kiệm 9 tháng thấp hơn 6 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2024 kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm được áp dụng tại ABBank. Những ngân hàng BacABank, Techcombank…cùng áp dụng lãi suất 5,75%/năm cho tiền gửi 12 tháng, cao thứ 2 trong hệ thống.

Tính tới 13/8, lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại BacABank tăng hơn 1 điểm % so với tháng 7 (từ 4,7% lên 5,75%). Một số ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm từ 0,5 đến 0,6 điểm % so với tháng 7 như An Bình Bank, VPBank, VietCapitalBank, BaoVietBank..

Tại các ngân hàng, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) thường nhận được lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy từ 0,2 đến 0,3 điểm %.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn, lãi suất hiện nay khoảng 0,1 – 0,5%/năm. Những ngân hàng áp dụng lãi suất 0,5%/năm với tiền gửi không kỳ hạn là BacABank và NamABank. Những ngân hàng như MB, Vietcombank, Viettinbank…chỉ trả lãi 0,1%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn.