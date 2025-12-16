Lạm phát tại các nền kinh tế G20, Ấn Độ và Trung Quốc duy trì gần 0%

G20 là nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới, chiếm hơn 85% GDP toàn cầu và trên 3/4 thương mại toàn cầu. Nhóm này gồm 19 quốc gia và 2 tổ chức khu vực.

19 quốc gia gồm Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Arab Saudi, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ. Hai tổ chức khu vực là Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU).

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện lạm phát tháng 10 tại các nền kinh tế trong G20, cho thấy bức tranh giá cả phân hóa rõ rệt.

Trong khi một số nền kinh tế tiếp tục chứng kiến lạm phát hạ nhiệt ổn định, nhiều thị trường khác vẫn chịu sức ép từ đồng tiền yếu, nút thắt nguồn cung và biến động của cầu nội địa.

Ở nhóm dẫn đầu, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ghi nhận mức lạm phát cao nhất G20. Dù lạm phát bình quân theo năm đang có xu hướng đi xuống, triển vọng hạ nhiệt của quốc gia này vẫn đối mặt nhiều rủi ro trong bối cảnh chính sách còn nhiều bất định.

Trong khi đó, tại Argentina, lạm phát theo năm trong tháng 10 giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2018. Tuy vậy, lạm phát theo tháng nhích lên nhẹ khi nước này bước vào giai đoạn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cũng thuộc nhóm lạm phát cao, Nga ghi nhận lạm phát tháng 10 vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, các lệnh trừng phạt của phương Tây và căng thẳng nguồn cung tiếp tục kéo dài.

Tại Anh, lạm phát hạ nhiệt nhờ giá khí đốt và điện giảm, nhưng đà tăng của giá thực phẩm vẫn đáng lo ngại. Nhật Bản cũng duy trì lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tháng thứ 43 liên tiếp. Giá thực phẩm tăng đã kéo lạm phát quay lại mốc 3% trong tháng 10.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ và Trung Quốc duy trì lạm phát quanh 0%, cho thấy đà tăng giá yếu ở hai nền kinh tế lớn nhất châu Á. Trong khi đó, lạm phát tại nhiều nền kinh tế G20 khác - gồm Brazil, Australia, Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Canada và khu vực đồng euro - nhìn chung vẫn neo trong vùng 2-4%, cho thấy mặt bằng lạm phát tương đối ổn định so với các “điểm nóng”.

Riêng Mỹ không công bố số liệu lạm phát tháng 10 do chính phủ đóng cửa từ đầu tháng 10 tới giữa tháng 11.