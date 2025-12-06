Giá vàng tuột mốc 4.200 USD/oz dù lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Điệp Vũ
06/12/2025, 08:39
Việc giá vàng đảo chiều sang trạng thái giảm vào cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên trước thềm cuộc họp Fed...
Giá vàng thế giới tăng mạnh rồi quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/12), để mất mốc 4.200 USD/oz, dù số liệu lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới. Trong khi đó, giá bạc tiếp tục lập kỷ lục mới.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 9,9 USD/oz, tương đương giảm 0,24%, còn 4.199,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng tăng vượt mức 4.260 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 đóng cửa ở mức 4.243 USD/oz, không thay đổi so với phiên trước.
Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 0,3% trong tháng 9 so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 2,9% ghi nhận trong tháng 8 và mức dự báo tăng 2,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.
Trước đó trong tuần này, báo cáo từ từ khu vực tư nhân cho thấy số lượng việc làm giảm mạnh nhất 2 năm rưỡi trong tháng 11.
Những số liệu này khiến nhà đầu tư tiếp tục tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Ngoài ra, kỳ vọng này còn được củng cố bởi tín hiệu mềm mỏng mà một số quan chức Fed đưa ra trong thời gian gần đây.
Trên thị trường lãi suất tương lai, mức đặt cược vào một đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp tới giữ ở mức gần 90% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.
“Thị trường đang tin tưởng rằng Fed sẽ hạ lãi suất. Vì thế, đồng USD yếu đi và giá vàng được hỗ trợ”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét với hãng tin Reuters.
Tuy nhiên, việc giá vàng đảo chiều sang trạng thái giảm vào cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên trước thềm cuộc họp Fed. Chưa kể, có nhiều ý kiến cho rằng kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào cuộc họp tới đã được phản ánh hết vào giá vàng, nên giá kim loại quý này có thể đang chờ một chất xúc tác mới để bứt phá.
Tuần này, giá vàng giao ngay giảm gần 0,5%. Mức giá chốt tuần quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank tương đương khoảng 133,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua và giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.
Giá bạc tăng hơn 2,1% khi kết thúc phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 58,39 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá bạc lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 59,37 USD/oz - theo Kitco. Tuần này, giá bạc tăng khoảng 4%.
“Giá bạc đang đi theo xu hướng tăng giá của vàng trong năm nay. Nhiều nhà đầu tư tin rằng giá bạc còn tương đối rẻ so với vàng”, ông Melek nói, nhấn mạnh sự thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc của bạc và nhu cầu bạc toàn cầu gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu của công cuộc điện hóa ô tô. Năm nay, giá bạc đã tăng gần 100%.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm mức nắm giữ còn gần 1.050,3 tấn vàng. Dù vậy, quỹ đã mua ròng gần 5 tấn vàng trong tuần này, nối tiếp xu hướng mua ròng mạnh mẽ trong năm nay.
Đồng USD gần như đi ngang trong phiên này, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở ngưỡng xấp xỉ 99 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm gần 0,5%.
Theo website của Vietcombank, báo giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.138 đồng (mua vào) và 26.408 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua. Nếu so với mức chốt của tuần trước, báo giá USD của Vietcombank tăng 6 đồng ở chiều mua nhưng giảm 4 đồng ở chiều bán.
Xuất khẩu dịch vụ số toàn cầu đạt 4,8 nghìn tỷ USD năm 2024, Mỹ chiếm 15% với 741 tỷ USD...
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang đối diện nghịch lý căn bản của kỷ nguyên biến đổi khí hậu: một mặt là quốc gia “dễ tổn thương khí hậu”, mặt khác lại thuộc nhóm phát thải khí nhà kính cao nhất toàn cầu...
Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...
Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: