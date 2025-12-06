Giá vàng tuột mốc 4.200 USD/oz dù lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo

Việc giá vàng đảo chiều sang trạng thái giảm vào cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên trước thềm cuộc họp Fed...

Giá vàng thế giới tăng mạnh rồi quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/12), để mất mốc 4.200 USD/oz, dù số liệu lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới. Trong khi đó, giá bạc tiếp tục lập kỷ lục mới.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 9,9 USD/oz, tương đương giảm 0,24%, còn 4.199,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng tăng vượt mức 4.260 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 đóng cửa ở mức 4.243 USD/oz, không thay đổi so với phiên trước.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 0,3% trong tháng 9 so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 2,9% ghi nhận trong tháng 8 và mức dự báo tăng 2,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Trước đó trong tuần này, báo cáo từ từ khu vực tư nhân cho thấy số lượng việc làm giảm mạnh nhất 2 năm rưỡi trong tháng 11.

Những số liệu này khiến nhà đầu tư tiếp tục tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Ngoài ra, kỳ vọng này còn được củng cố bởi tín hiệu mềm mỏng mà một số quan chức Fed đưa ra trong thời gian gần đây.

Trên thị trường lãi suất tương lai, mức đặt cược vào một đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp tới giữ ở mức gần 90% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Thị trường đang tin tưởng rằng Fed sẽ hạ lãi suất. Vì thế, đồng USD yếu đi và giá vàng được hỗ trợ”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, việc giá vàng đảo chiều sang trạng thái giảm vào cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên trước thềm cuộc họp Fed. Chưa kể, có nhiều ý kiến cho rằng kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào cuộc họp tới đã được phản ánh hết vào giá vàng, nên giá kim loại quý này có thể đang chờ một chất xúc tác mới để bứt phá.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm gần 0,5%. Mức giá chốt tuần quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank tương đương khoảng 133,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua và giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá bạc tăng hơn 2,1% khi kết thúc phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 58,39 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá bạc lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 59,37 USD/oz - theo Kitco. Tuần này, giá bạc tăng khoảng 4%.

“Giá bạc đang đi theo xu hướng tăng giá của vàng trong năm nay. Nhiều nhà đầu tư tin rằng giá bạc còn tương đối rẻ so với vàng”, ông Melek nói, nhấn mạnh sự thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc của bạc và nhu cầu bạc toàn cầu gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu của công cuộc điện hóa ô tô. Năm nay, giá bạc đã tăng gần 100%.

Diễn biến giá vàng thế giới giao ngay tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm mức nắm giữ còn gần 1.050,3 tấn vàng. Dù vậy, quỹ đã mua ròng gần 5 tấn vàng trong tuần này, nối tiếp xu hướng mua ròng mạnh mẽ trong năm nay.

Đồng USD gần như đi ngang trong phiên này, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở ngưỡng xấp xỉ 99 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm gần 0,5%.

Theo website của Vietcombank, báo giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.138 đồng (mua vào) và 26.408 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua. Nếu so với mức chốt của tuần trước, báo giá USD của Vietcombank tăng 6 đồng ở chiều mua nhưng giảm 4 đồng ở chiều bán.