Lần đầu tiên mở đăng ký tự do tên miền cấp 2 “.vn” hai ký tự

Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có hai ký tự là nhóm tài nguyên Internet có tính đặc thù, với số lượng tổ hợp hữu hạn, độ ngắn gọn và khả năng nhận diện cao.
Theo VNNIC, với lợi thế ngắn gọn, dễ nhớ, có giá trị thương hiệu cao và số lượng hữu hạn, đợt mở đăng ký tự do này là cơ hội để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sở hữu địa chỉ Internet khác biệt, tạo dấu ấn thương hiệu, giúp khách hàng dễ tìm kiếm, ghi nhớ và kết nối với doanh nghiệp.
Theo Luật Viễn thông, nhóm tên miền này được thực hiện đấu giá quyền sử dụng nhằm bảo đảm việc phân bổ, khai thác tài nguyên công khai, minh bạch và hiệu quả.
Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 50 Luật Viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” sau 02 lần đấu giá không thành được thực hiện cấp trực tiếp theo quy định, áp dụng nguyên tắc “tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước”.
Thực hiện quy định trên, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chính thức mở đăng ký tự do đối với 11 tên miền cấp hai có hai ký tự dưới .vn đã qua 02 lần đấu giá không thành, gồm: pi.vn, r0.vn, p1.vn, i2.vn, p4.vn, x4.vn, d5.vn, t7.vn, 0m.vn, 4w.vn và 7i.vn.
Các tên miền này được chuyển sang hình thức cấp trực tiếp như các tên miền thông thường khác. Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký thông qua các Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo quy định hiện hành.Để nắm bắt cơ hội đăng ký 11 tên miền hai ký tự có giá trị nhận diện cao, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần chủ động lựa chọn tên miền phù hợp, chuẩn bị đầy đủ thông tin và thực hiện đăng ký ngay từ thời điểm mở cấp.
Danh sách tên miền và thông tin chính thức được công bố tại: https://daugiatenmien.gov.vn/ten-mien-giai-phong.
Một tên miền ngắn có thể truyền tải một thông điệp lớn. Chỉ với hai ký tự, doanh nghiệp có thể sáng tạo cách gọi tên, thông điệp truyền thông và hình ảnh thương hiệu riêng, từ công nghệ, giáo dục, thương mại đến giải trí và các dịch vụ số.
Đặc biệt, mỗi tên miền có thể gợi mở nhiều ý nghĩa và lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn, pi.vn gợi liên tưởng đến hằng số toán học π (Pi), phù hợp với công nghệ, giáo dục STEM; i2.vn có thể mang thông điệp Intelligence & Innovation (Trí tuệ và Đổi mới sáng tạo), gắn với AI và công nghệ số.
p1.vn gợi ý nghĩa Position One (Vị trí số một), Priority One (Ưu tiên số một); x4.vn có thể gắn với thông điệp tăng trưởng gấp bốn, hiệu suất và công nghệ. Trong khi đó, d5.vn gợi mở các lĩnh vực Digital, Data, Design; t7.vn có cách hiểu gần gũi là “Thứ Bảy”, phù hợp với du lịch, giải trí và phong cách sống. Các tên miền còn lại như r0.vn, p4.vn, 0m.vn, 4w.vn và 7i.vn cũng có tiềm năng phát triển thành tên thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ số riêng biệt.
Giá trị của tên miền không bị giới hạn bởi cách diễn giải hai ký tự, mà nằm ở ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu được xây dựng trên tên miền đó. Một tên miền ngắn có thể trở thành địa chỉ website chính thức, hệ thống email thương hiệu, nền tảng cung cấp dịch vụ hoặc điểm kết nối khách hàng trong các chiến dịch truyền thông số.
Việc mở đăng ký 11 tên miền hai ký tự dưới “.vn” không chỉ là bước triển khai quy định của Luật Viễn thông mà còn góp phần đưa tài nguyên Internet quốc gia vào khai thác, sử dụng thực chất, tạo thêm giá trị cho hoạt động kinh tế, thương mại và sáng tạo trên môi trường số.
Thông qua cơ chế phân bổ công khai, minh bạch, các tên miền được trao cơ hội đến với những tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu. Đây cũng là một trong những hoạt động thúc đẩy khai thác hiệu quả tên miền quốc gia “.vn”, góp phần xây dựng sự hiện diện số chuyên nghiệp, tin cậy của doanh nghiệp và người dân Việt Nam.
11 tên miền, 11 cơ hội tạo dấu ấn riêng. Giá trị của mỗi tên miền sẽ được hình thành và phát triển từ chính ý tưởng, thương hiệu và những dịch vụ số mà chủ thể đăng ký kiến tạo trên đó.
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