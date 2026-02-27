Lần đầu đấu giá 50 tên miền “.vn” 2 ký tự

Các phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Giá khởi điểm là 10.000.000 đồng/tên miền, thời lượng mỗi phiên tối thiểu 20 phút...

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức thông báo lần đầu tiên tổ chức đấu giá công khai tên miền quốc gia ".vn" có 2 ký tự, nhóm tài nguyên số có số lượng rất hạn chế và có giá trị chiến lược cao trong hệ sinh thái số Việt Nam.

Trong năm 2026, hoạt động đấu giá được triển khai thành hai đợt, gồm đợt 1 vào tháng 3/2026 và đợt 2 vào tháng 6/2026. Riêng đợt 1, 50 tên miền ".vn" 2 ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày từ 18/3 - 20/3/2026.

Việc tổ chức đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Qua đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư tiếp cận, sở hữu các định danh số ngắn gọn, dễ ghi nhớ, có giá trị nhận diện thương hiệu cao.

Danh sách lần này bao gồm nhiều tên miền có giá trị nhận diện và ứng dụng cao, tiêu biểu như nhóm gắn với thương hiệu hoặc viết tắt: mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn.

Nhóm theo ngành nghề như ot.vn (ô tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu).

Nhóm theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn.

Các tên miền chữ – số hiện đại: p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Người trúng đấu giá được cấp quyền sử dụng tên miền theo quy định pháp luật và được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định hiện hành.

Tên miền quốc gia “.vn” không chỉ là công cụ nhận diện trên môi trường mạng mà còn là tài sản số có giá trị khai thác, đầu tư và phát triển thương hiệu một cách bền vững.

Các phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên, đấu giá từng tên miền riêng lẻ trên hệ thống tại https://vpa.com.vn (phân hệ dgts.vpa.com.vn) hoặc ứng dụng "VPA – Đấu giá tài sản".

Được biết, đấu giá khởi điểm là 10.000.000 đồng/tên miền, tiền đặt trước 1.000.000 đồng/tên miền, bước giá 1.000.000 đồng và tiền mua hồ sơ 50.000 đồng/hồ sơ; thời lượng mỗi phiên tối thiểu 20 phút.

Tiền đặt trước phải được báo có trước 17h00 ngày 13/3/2026 đối với phiên ngày 18/3, trước 17h00 ngày 16/3/2026 đối với phiên ngày 19/3 và trước 17h00 ngày 17/3/2026 đối với phiên ngày 20/3/2026.

Thông tin chi tiết về danh sách tên miền và hướng dẫn tham gia được công bố tại https://daugiatenmien.gov.vn và https://vpa.com.vn.

Theo VNNIC, việc tổ chức đấu giá tên miền 2 ký tự tiếp tục khẳng định định hướng phát triển tên miền quốc gia “.vn” theo hướng nâng cao giá trị khai thác tài nguyên internet, gia tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu số mạnh và góp phần phát triển hạ tầng kinh tế số quốc gia.