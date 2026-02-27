Thứ Sáu, 27/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Lần đầu đấu giá 50 tên miền “.vn” 2 ký tự

Hạ Chi

27/02/2026, 15:04

Các phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Giá khởi điểm là 10.000.000 đồng/tên miền, thời lượng mỗi phiên tối thiểu 20 phút...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức thông báo lần đầu tiên tổ chức đấu giá công khai tên miền quốc gia ".vn" có 2 ký tự, nhóm tài nguyên số có số lượng rất hạn chế và có giá trị chiến lược cao trong hệ sinh thái số Việt Nam.

Trong năm 2026, hoạt động đấu giá được triển khai thành hai đợt, gồm đợt 1 vào tháng 3/2026 và đợt 2 vào tháng 6/2026. Riêng đợt 1, 50 tên miền ".vn" 2 ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày từ 18/3 - 20/3/2026.

Việc tổ chức đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Qua đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư tiếp cận, sở hữu các định danh số ngắn gọn, dễ ghi nhớ, có giá trị nhận diện thương hiệu cao.

Danh sách lần này bao gồm nhiều tên miền có giá trị nhận diện và ứng dụng cao, tiêu biểu như nhóm gắn với thương hiệu hoặc viết tắt: mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn.

Nhóm theo ngành nghề như ot.vn (ô tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu).

Nhóm theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn.

Các tên miền chữ – số hiện đại: p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Người trúng đấu giá được cấp quyền sử dụng tên miền theo quy định pháp luật và được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định hiện hành.

Tên miền quốc gia “.vn” không chỉ là công cụ nhận diện trên môi trường mạng mà còn là tài sản số có giá trị khai thác, đầu tư và phát triển thương hiệu một cách bền vững.

Các phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên, đấu giá từng tên miền riêng lẻ trên hệ thống tại https://vpa.com.vn (phân hệ dgts.vpa.com.vn) hoặc ứng dụng "VPA – Đấu giá tài sản".

Được biết, đấu giá khởi điểm là 10.000.000 đồng/tên miền, tiền đặt trước 1.000.000 đồng/tên miền, bước giá 1.000.000 đồng và tiền mua hồ sơ 50.000 đồng/hồ sơ; thời lượng mỗi phiên tối thiểu 20 phút.

Tiền đặt trước phải được báo có trước 17h00 ngày 13/3/2026 đối với phiên ngày 18/3, trước 17h00 ngày 16/3/2026 đối với phiên ngày 19/3 và trước 17h00 ngày 17/3/2026 đối với phiên ngày 20/3/2026.

Thông tin chi tiết về danh sách tên miền và hướng dẫn tham gia được công bố tại https://daugiatenmien.gov.vn và https://vpa.com.vn.

Theo VNNIC, việc tổ chức đấu giá tên miền 2 ký tự tiếp tục khẳng định định hướng phát triển tên miền quốc gia “.vn” theo hướng nâng cao giá trị khai thác tài nguyên internet, gia tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu số mạnh và góp phần phát triển hạ tầng kinh tế số quốc gia.

Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

10:10, 31/08/2025

Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Từ 3/5, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia .vn cao nhất 40 triệu đồng/năm

11:57, 21/03/2025

Từ 3/5, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia .vn cao nhất 40 triệu đồng/năm

Phạt chủ tên miền “taichinhcamau.com” vì không thông báo sử dụng tên miền quốc tế

11:13, 13/03/2025

Phạt chủ tên miền “taichinhcamau.com” vì không thông báo sử dụng tên miền quốc tế

Từ khóa:

đấu giá tên miền quốc gia .vn hạ tầng kinh tế số hạ tầng số kinh tế số tài nguyên số tên miền quốc gia Trung tâm Internet Việt Nam

Đọc thêm

Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng liên thông dữ liệu quốc gia

Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng liên thông dữ liệu quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh kết nối, đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu toàn ngành. Từ đất đai, nghề cá, lâm nghiệp đến môi trường, nhiều cơ sở dữ liệu quy mô lớn đã được xây dựng, làm sạch và sẵn sàng tích hợp, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn...

Samsung Galaxy S26 series với nhiều cải tiến về AI, bản cao nhất giá gần 52 triệu đồng

Samsung Galaxy S26 series với nhiều cải tiến về AI, bản cao nhất giá gần 52 triệu đồng

Chiều 26/2, Samsung đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S26 series, gồm ba phiên bản Galaxy S26, Galaxy S26+, và Galaxy S26 Ultra tại Việt Nam, mang đến những cải tiến về trí tuệ nhân tạo (AI) đáng kể so với thế hệ trước…

Thanh lý tiền điện tử tăng gần 80%, lên sát 600 triệu USD

Thanh lý tiền điện tử tăng gần 80%, lên sát 600 triệu USD

Theo dữ liệu cập nhật lúc 16 giờ ngày 26/2 , trong 24 giờ qua đã có gần 159.000 tài khoản giao dịch bị thanh lý, với tổng giá trị lên tới 594,72 triệu USD, tăng gần 80%...

Hà Nội xây dựng mô hình đột phá về đổi mới sáng tạo

Hà Nội xây dựng mô hình đột phá về đổi mới sáng tạo

Lần đầu tiên, Hà Nội thiết kế một tổ chức đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại. Nơi đây được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô...

Trao đổi với trí tuệ nhân tạo về hệ sinh thái AI

Trao đổi với trí tuệ nhân tạo về hệ sinh thái AI

Các quốc gia, đặc biệt là những cường quốc với chính sách phát triển riêng, các doanh nghiệp thông qua những đơn đặt hàng, các tập đoàn công nghệ AI nắm giữ quyền lực và lợi ích kinh tế, đội ngũ nhà khoa học phát triển AI với những động lực và ràng buộc chuyên môn, cùng toàn xã hội với mục tiêu, kỳ vọng và cả những âu lo sẽ cùng nhau định hình xu thế, nội dung và tốc độ phát triển AI trong nhiều thập niên tới…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần tuyển gần 60.000 việc làm sau Tết

Dân sinh

2

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

Bất động sản

3

Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài

Tài chính

4

Giá bán USD tại các ngân hàng thấp hơn ngưỡng trần 30-60 VND/USD

Tài chính

5

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy