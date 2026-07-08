Hai đợt đấu giá mang về hơn 1,5 tỷ đồng: Tên miền nào có giá cao nhất?

Tên miền ".vn" có thể được sử dụng trên website, email, các kênh truyền thông, bán hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến, góp phần tăng mức độ nhận diện, uy tín của chủ thể trên không gian mạng Việt Nam...

Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau hai đợt đấu giá tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới ".vn", đã có 67 tên miền đấu giá thành công với tổng số tiền 1,53 tỷ đồng, tăng khoảng 2,3 lần so với tổng giá khởi điểm.

Trong đó, đợt 1 ghi nhận 37 tên miền đấu giá thành với tổng giá trị tăng khoảng 2,7 lần so với giá khởi điểm.

Đợt 2 tiếp tục có 30 tên miền đấu giá thành, tổng giá trị gần 2 lần so với giá khởi điểm.

Kết quả này không chỉ cho thấy sức hút của nhóm tên miền ngắn, khan hiếm, mà còn định hình nhu cầu ngày càng rõ của thị trường đối với tài sản số gắn với thương hiệu Việt trên Internet.

Một số tên miền nổi bật ghi nhận mức trả giá cao như ok.vn đạt 109 triệu đồng, hi.vn đạt 60 triệu đồng, f5.vn đạt 36 triệu đồng, 3m.vn đạt 22 triệu đồng... Đây đều là các tên miền ngắn, dễ đọc, dễ nhớ, có khả năng gợi mở thương hiệu và phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, dịch vụ số, nền tảng trực tuyến hoặc sản phẩm hướng tới người dùng.

Từ góc độ thị trường, kết quả đấu giá cho thấy tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới ".vn" không chỉ là địa chỉ truy cập website, mà còn là điểm chạm thương hiệu quan trọng trên môi trường số.

Tên miền ".vn" có thể được sử dụng trên website, email, các kênh truyền thông, bán hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến, góp phần tăng mức độ nhận diện, uy tín và sự hiện diện chính thức của chủ thể trên không gian mạng Việt Nam.

Đáng chú ý, các phiên đấu giá diễn ra cũng là minh chứng cho việc các quy định của Luật Viễn thông năm 2023 về quản lý, phân bổ và khai thác tài nguyên Internet Việt Nam đã đi vào thực tiễn.

Luật quy định tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" thuộc nhóm tài nguyên Internet Việt Nam được chuyển nhượng quyền sử dụng, trừ một số trường hợp như tên miền được bảo vệ, tên miền dùng chung, tên miền đang bị xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

Luật cũng quy định tổ chức, cá nhân được tặng, cho, góp vốn, để thừa kế quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quyền sử dụng tên miền ".vn" được nhìn nhận đầy đủ hơn về giá trị kinh tế, giá trị thương hiệu và giá trị sử dụng thực tế trong môi trường số.

Từ góc độ quản lý tài nguyên Internet, đấu giá tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới ".vn" là cơ chế phân bổ công khai, minh bạch đối với nhóm tài nguyên có tính khan hiếm cao.

Khi giá trị tên miền được xác lập thông qua cạnh tranh công khai, thị trường sẽ từng bước hình thành văn hóa đầu tư, sử dụng và khai thác tên miền đúng giá trị. Đây cũng là tiền đề quan trọng cho các đợt đấu giá tiếp theo.

Tuy nhiên, mức trả giá mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị thực sự của tên miền chỉ được hình thành đầy đủ khi tên miền được đưa vào khai thác. Một tên miền đẹp nếu được gắn với website chính thức, hệ thống email, nền tảng dịch vụ, sản phẩm số hoặc hệ sinh thái nội dung sẽ trở thành tài sản số có giá trị lâu dài. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở việc nắm giữ, giá trị kinh tế - xã hội của tài nguyên Internet chưa được phát huy đầy đủ.

Trên thực tế, giá trị của tên miền sẽ tăng lên cùng với giá trị thương hiệu mà tên miền đó đại diện. Khi một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng tên miền để phát triển sản phẩm, dịch vụ, kênh bán hàng, hệ sinh thái nội dung và quan hệ khách hàng, uy tín thương hiệu sẽ từng bước tích lũy vào chính tên miền. Thương hiệu càng mạnh, mức độ nhận biết càng cao, lượng người dùng truy cập càng lớn và niềm tin thị trường càng bền vững, thì tên miền gắn với thương hiệu đó càng có giá trị.

Kết quả đấu giá cũng cho thấy sức hút của tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" tương đương như các không gian tên miền quốc tế về khả năng gợi nhớ, xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ số.

Điểm vượt trội quan trọng của ".vn" là lợi thế gắn với thị trường Việt Nam, niềm tin của người dùng Việt Nam và sự hiện diện chính thức trên không gian mạng quốc gia. Với các chủ thể hoạt động tại Việt Nam hoặc hướng tới người dùng Việt Nam, một tên miền ".vn" ngắn gọn, dễ nhớ có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng trong nền kinh tế số.

Trong thời gian tới, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các đợt đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" theo kế hoạch, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và đúng quy định pháp luật.

Các đợt đấu giá tiếp theo sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận những tên miền ".vn" có giá trị, qua đó thúc đẩy khai thác tài nguyên Internet quốc gia phục vụ phát triển thương hiệu, dịch vụ số và kinh tế số Việt Nam.