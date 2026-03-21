Tên miền “.vn” lần đầu đấu giá, cao nhất gần 1,6 tỷ đồng

Hạ Chi

21/03/2026, 19:02

Các đợt đấu giá tên miền quốc gia tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6/2026...

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Sau 3 ngày (từ 18–20/3/2026), phiên đấu giá tên miền quốc gia “.vn” lần đầu tiên được tổ chức, đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. 

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết tổng cộng 50 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới “.vn” được đưa ra đấu giá, trong đó tỷ lệ trúng đạt 78%. Một số tên miền ghi nhận mức độ cạnh tranh cao, với số lượt trả giá nhiều nhất lên tới 85 lượt.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất được ghi nhận trong phiên đấu giá lên tới 1,584 tỷ đồng, cho thấy giá trị thực tiễn và tiềm năng khai thác thương mại của tên miền quốc gia “.vn”, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản số gắn với định danh quốc gia.

Tỷ lệ đấu giá thành công ở mức cao cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của thị trường đối với tên miền “.vn”, đặc biệt là các tên miền ngắn, dễ nhớ, có khả năng ứng dụng cao trong hoạt động thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ số.

VNNIC đánh giá hoạt động đấu giá tên miền không chỉ góp phần phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet, mà còn giúp nâng cao nhận thức xã hội về giá trị của tên miền “.vn”. Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy, gia tăng uy tín và bảo đảm an toàn cho người dùng trên môi trường số.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các đợt đấu giá tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6/2026, với nhiều tên miền tiềm năng tiếp tục được đưa ra thị trường.

Việc duy trì đấu giá định kỳ được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận tài nguyên tên miền chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy thị trường tài sản số phát triển minh bạch, lành mạnh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Một tên miền ".vn" trúng đấu giá tới 217 triệu đồng

10:55, 19/03/2026

Một tên miền

Lần đầu đấu giá 50 tên miền ".vn" 2 ký tự

15:04, 27/02/2026

Lần đầu đấu giá 50 tên miền “.vn” 2 ký tự

Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

10:10, 31/08/2025

Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Cùng việc phấn đấu có ít nhất 50% doanh nghiệp sử dụng tên miền .vn vào năm 2030, Huế còn đặt mục tiêu đạt khoảng 12.000 tên miền .vn, tương đương 9–10 tên miền trên 1.000 dân...

Đề xuất lương đặc thù với lực lượng bảo vệ an ninh mạng

Đề xuất lương đặc thù với lực lượng bảo vệ an ninh mạng

Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được áp dụng chế độ, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tính chất nhiệm vụ và mức độ rủi ro nghề nghiệp…

Tencent đặt cược vào AI “trợ lý thông minh”

Tencent đặt cược vào AI “trợ lý thông minh”

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent đang đẩy mạnh chiến lược trí tuệ nhân tạo với kế hoạch tích hợp các tác tử AI (AI agents) vào siêu ứng dụng WeChat...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Doanh thu đạt 255 triệu USD, Việt Nam là thị trường lớn thứ 5 của Grab

Doanh thu đạt 255 triệu USD, Việt Nam là thị trường lớn thứ 5 của Grab

Doanh thu của hãng gọi xe công nghệ Grab tại Việt Nam trong năm vừa qua đạt 255 triệu USD, tăng gần 12% so với năm 2024…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

