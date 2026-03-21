Tên miền “.vn” lần đầu đấu giá, cao nhất gần 1,6 tỷ đồng

Các đợt đấu giá tên miền quốc gia tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6/2026...

Sau 3 ngày (từ 18–20/3/2026), phiên đấu giá tên miền quốc gia “.vn” lần đầu tiên được tổ chức, đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết tổng cộng 50 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới “.vn” được đưa ra đấu giá, trong đó tỷ lệ trúng đạt 78%. Một số tên miền ghi nhận mức độ cạnh tranh cao, với số lượt trả giá nhiều nhất lên tới 85 lượt.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất được ghi nhận trong phiên đấu giá lên tới 1,584 tỷ đồng, cho thấy giá trị thực tiễn và tiềm năng khai thác thương mại của tên miền quốc gia “.vn”, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản số gắn với định danh quốc gia.

Tỷ lệ đấu giá thành công ở mức cao cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của thị trường đối với tên miền “.vn”, đặc biệt là các tên miền ngắn, dễ nhớ, có khả năng ứng dụng cao trong hoạt động thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ số.

VNNIC đánh giá hoạt động đấu giá tên miền không chỉ góp phần phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet, mà còn giúp nâng cao nhận thức xã hội về giá trị của tên miền “.vn”. Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy, gia tăng uy tín và bảo đảm an toàn cho người dùng trên môi trường số.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các đợt đấu giá tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6/2026, với nhiều tên miền tiềm năng tiếp tục được đưa ra thị trường.

Việc duy trì đấu giá định kỳ được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận tài nguyên tên miền chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy thị trường tài sản số phát triển minh bạch, lành mạnh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.