Lạng Sơn quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng đến năm 2045

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045. Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026, định hướng phát triển khu kinh tế này thành khu kinh tế tổng hợp, trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại.
Theo quy hoạch, phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bao gồm các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh và xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa và một phần các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng. Tổng quy mô lập quy hoạch là 39.400 ha, với hai giai đoạn phát triển, ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2045.
Không gian phát triển được tổ chức thành ba vùng chính. Phía Bắc là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị; khu vực trung tâm tập trung phát triển đô thị Lạng Sơn; phía Nam định hướng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp.
Đáng chú ý, tại khu vực phía Bắc, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được ưu tiên phát triển theo mô hình cửa khẩu thông minh. Khu vực Tân Thanh tập trung phát triển cảng cạn Tân Thanh, từng bước hình thành khu phi thuế quan và khu hợp tác qua biên giới khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo lập không gian phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đồng thời làm cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực trong giai đoạn tới.
Để triển khai quy hoạch, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương công khai thông tin, xây dựng kế hoạch thực hiện, lập hoặc điều chỉnh các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách và nguồn lực phù hợp. Tỉnh cũng sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để bảo đảm việc triển khai đồng bộ.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tỉnh đề nghị chủ động nghiên cứu quy hoạch, đề xuất các dự án phù hợp, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực liên quan. Lạng Sơn cam kết tiếp tục cải cách hành chính, công khai, minh bạch thủ tục và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền.
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