Lương tối thiểu dự kiến tăng cao nhất lên 5,7 triệu đồng/tháng từ năm 2027

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng tùy vùng lương so với mức hiện hành, thực hiện từ ngày 1/1/2027. Sau điều chỉnh, mức lương tối thiểu cao nhất tại vùng I dự kiến đạt 5,7 triệu đồng mỗi tháng...

Tăng lương cải thiện đời sống cho người lao động. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Tại dự thảo, Bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất thời điểm tăng lương tối thiểu vùng lần tới từ ngày 1/1/2027, đồng thời, mở rộng thêm một số địa bàn được áp dụng mức lương cao hơn hiện hành.

ĐIỀU CHỈNH LẠI NHIỀU ĐỊA BÀN ÁP DỤNG

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Trong đó, quy định mức lương tối thiểu theo 4 vùng, tương ứng tại vùng I là 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng, vùng III là 4.450.000 đồng/tháng, vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 - 390.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027.

Mức tăng cũng được đánh giá là có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với lương tối thiểu tháng, dự thảo Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu theo giờ. Trong đó, vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Về địa bàn áp dụng, trên cơ sở đề xuất điều chỉnh của 7 tỉnh/thành phố gồm: Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai, cơ quan soạn thảo đã cập nhật lại để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo đó, điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với các xã: Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng thuộc Thành phố Hải Phòng.

Phường Bình phước và các xã: Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Thuận Lợi thuộc Thành phố Đồng Nai.

Các phường: Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, và các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Châu Đức, Long Hải, Long Điền, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An và Đặc khu Côn Đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Phường Mông Dương, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông và xã Hải Hòa thuộc Thành phố Quảng Ninh.

Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với các phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, và các xã Điện Bàn Tây, Gò Nổi thuộc Thành phố Đà Nẵng.

Phường Phước Long và xã Tân Khai thuộc Thành phố Đồng Nai.

Các xã Bình Giã, Xuân Sơn, Đất Đỏ, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa, Cái Chiên, Tiên Yên, Đầm Hà và đặc khu Vân Đồn thuộc Thành phố Quảng Ninh.

Các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai.

Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với các xã Đông Hưng, Bắc Tiên Hưng, Đông Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Bắc Đông Hưng, Đông Quan, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Quỳnh Phụ, Minh Thọ, Nguyễn Du, Quỳnh An, Ngọc Lâm, Đồng Bằng, A Sào, Tân Tiến, Phụ Dực, Hưng Hà, Tiên La, Lê Quý Đôn, Hồng Minh, Thần Khê, Diên Hà, Ngự Thiên, Long Hưng, Lê Lợi, Kiến Xương, Quang Lịch, Vũ Quý, Bình Thanh, Bình Định, Hồng Vũ, Bình Nguyên, Trà Giang, Vũ Thư, Vũ Tiên, Vạn Xuân, Thư Trì, Tân Thuận, Thư Vũ thuộc tỉnh Hưng Yên.

Các xã Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh và đặc khu Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc thuộc tỉnh Gia Lai.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh địa bàn áp dụng nhằm điều tiết thị trường lao động giữa các vùng, tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, hoặc do các địa bàn trên có sự phát triển về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.

HẦU HẾT DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU

Lần gần nhất, lương tối thiểu được điều chỉnh là từ ngày 1/1/2026, theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Hiện mức lương tối thiểu theo tháng tại vùng I là 5.310.000 đồng, vùng II là 4.730.000 đồng, vùng III là 4.140.000 đồng, vùng IV là 3.700.000 đồng. Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Doanh nghiệp trao đổi với người lao động về mức lương, các chế độ khi ứng tuyển việc làm. Ảnh: Thu Hằng.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vào ngày 1/1/2026 được đặt trong bối cảnh kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng.

Thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Các phương án điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, vừa góp phần cải thiện đời sống của người lao động, vừa bảo đảm điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Từ quá trình tổng kết thi hành Nghị định số 293, Bộ Nội vụ cho biết hầu hết các doanh nghiệp có mức lương thấp nhất doanh nghiệp thực trả cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ công bố. Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tác động tích cực đến người lao động, đảm bảo đời sống được cải thiện.

Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu, mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm đủ ngày công bình thường trong tháng cao hơn so mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định từ 400.000 - 800.000 đồng, tương đương 27-37% tùy theo từng vùng, bình quân chung cao hơn khoảng 32%.

Đối với mức lương tối thiểu theo giờ, các doanh nghiệp đánh giá cơ bản không gây tác động nhiều đến tình hình quan hệ lao động, cũng như việc trả lương trên thị trường. Đồng thời, không làm thay đổi chính sách trả lương. Các doanh nghiệp không chuyển đổi hình thức trả lương từ trả lương theo tháng sang trả theo giờ, hoặc ngược lại.