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Chính phủ chốt phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027

T Thu Hằng

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027. Thời gian nghỉ từ ngày 4 - 10/2/2027, tức từ ngày ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi...

Người dân đi mua sắm đào đón Tết năm 2026. Ảnh: Thu Hằng.
Người dân đi mua sắm đào đón Tết năm 2026. Ảnh: Thu Hằng.

Ngày 2/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch năm 2027.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Tuy nhiên, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Tổng thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Lịch nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch, và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ theo một trong các phương án sau: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Việc xây dựng phương án bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn số ngày nghỉ theo quy định tại Bộ luật Lao động. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

Cùng với đồng ý phương án đề xuất nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, Chính phủ cũng đồng ý phương án nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ngày 2/9/2027 và 1 ngày liền kề sau là ngày 3/9, nối tiếp với 2 ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2/9 đến hết Chủ Nhật ngày 5/9/2027, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/91 ngày 1/9 hoặc 3/9/2027.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Ngoài hai kỳ nghỉ nêu trên, Chính phủ cũng đồng ý với phương án nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các Bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, Tết nêu trên.

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