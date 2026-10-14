Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Tham dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng dự sự kiện có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đơn vị Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi diễn ra lễ viếng, một khóa lễ cầu nguyện đã được tổ chức bởi phái đoàn Phật giáo do Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn đầu. Khóa lễ này nhằm tri ân và cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ được siêu thoát về cảnh giới an lành. Sự kiện này cũng có sự tham gia của bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện chính quyền TP. Hồ Chí Minh và các chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quận 10. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ viếng, hài cốt của 731 liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để an táng. Đoàn xe di chuyển theo lộ trình từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng qua nhiều tuyến đường chính của Thành phố.

Lộ trình di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố để an táng. Ảnh: chinhphu.vn

Sự kiện này là một phần của "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Trong hơn ba tháng, các lực lượng đã tìm kiếm và quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, một phần của nỗ lực không ngừng nghỉ để tri ân những người đã ngã xuống.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, nền tảng số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tiếp sóng phát trực tiếp sự kiện này trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ và một số nền tảng.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ không chỉ là một hành động tri ân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước. Với lòng biết ơn sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục thực hiện hoài bão của các liệt sĩ, xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đọc lời điếu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau lễ truy điệu, Ban Tổ chức tiến hành nghi thức di chuyển hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh an táng.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng tổ công tác đưa các giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ số 01. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ số 02. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Trần Lưu Quang di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ số 03. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ số 04.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Trần Lưu Quang di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đội hình di chuyển hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Xe dẫn đường của Công an và Quân đội; xe chỉ huy; xe tổ Quân kỳ; xe đội Danh dự; xe chở hoa; đội hình 8 xe chở hài cốt liệt sĩ; đoàn xe chở đại biểu; xe cứu kéo; và xe Kiểm soát quân sự.

Đúng 9h25, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về tới Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ lần lượt được an táng tại các phần mộ với nghi thức trang nghiêm, xúc động.

Sau lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân đã bỏ rải đất và hoa xuống các phần mộ, thắp hương tưởng nhớ và dành phút mặc niệm tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc