Lễ quy tập 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra sáng 14/10

Thực hiện Kế hoạch số 540/KH-BCĐ ngày 2/10/2026 của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh.
Cụ thể, Lễ viếng được tổ chức lúc 19 giờ ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.
Ngày 14/10, Lễ dâng hoa, dâng hương sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Lễ viếng và lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày.
Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” diễn ra tối 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).
Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Ban Chỉ đạo đồng thời thông tin về lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ sau Lễ truy điệu. Theo đó, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, với quãng đường dự kiến khoảng 26 km, được tổ chức thành 4 đợt.
Đợt 1 dự kiến xuất phát lúc 8 giờ 45 phút ngày 14/10. Các đợt 2, 3 và 4 tiếp tục di chuyển, hoàn thành trong ngày.
Lộ trình dự kiến đi qua các tuyến đường: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng - đường Trường Sơn - đường Cách Mạng Tháng Tám - vòng xoay Dân Chủ - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.
Nhân dân trên các tuyến đường đoàn xe đi qua có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sáng 12/10/2026, Quân khu 7 và UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng duyệt Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị và phối hợp trước khi diễn ra buổi lễ chính thức.
Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng rà soát trình tự nghi thức, đội hình tham gia và phương án phối hợp, bảo đảm các khâu được triển khai thống nhất, đúng kế hoạch. Các nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ được thực hiện, kiểm tra kỹ lưỡng về trình tự và thời gian.
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