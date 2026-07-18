Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quyết tâm cao hơn trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, huy động cả hệ thống chính trị để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính tối đa hài cốt liệt sĩ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tại Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hoa, dâng hương tại các địa điểm tưởng niệm và thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, 51 năm sau ngày giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên, trở thành biểu tượng của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam. Trong từng thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống.

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, Nhân dân; đồng thời là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam.

“Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, các cơ quan chức năng, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mỗi bộ hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, gia đình và của một phần lịch sử.

Việc huy động các nguồn tư liệu trong nước và quốc tế, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, kết hợp tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và khảo sát thực địa đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá đây là mô hình đáng trân trọng, cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Những kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng cho thấy, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học đúng đắn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, nhiều địa điểm còn hài cốt liệt sĩ trên cả nước có thể tiếp tục được tìm thấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân.

Thành phố cần mở rộng rà soát toàn bộ những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, không chỉ tại Công viên Lê Thị Riêng mà tại cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố được giao phát huy vai trò nòng cốt, thống nhất chỉ đạo các lực lượng trong toàn quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các địa phương.

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH VỚI QUY MÔ LỚN HƠN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác các nguồn tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng với đó, cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cũng cần được đẩy mạnh, lan tỏa những câu chuyện về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ, qua đó giáo dục lòng yêu nước và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn, hiệu quả thiết thực hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thị sát khu vực các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Từ kết quả của Thành phố Hồ Chí Minh và Quân khu 7, các cơ quan cần nghiên cứu, tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị nghiên cứu bảo tồn những địa điểm tiêu biểu phát hiện mộ liệt sĩ, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Chiến dịch 500 ngày đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và trên cả nước sẽ đạt thêm nhiều kết quả, góp phần thực hiện chính sách người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp sức mạnh tinh thần để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.