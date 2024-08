Lịch chi trả lương hưu tháng 9 tại TP.HCM lùi lại sau Quốc khánh 2/9

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của Bảo hiểm xã hội TP.HCM bắt đầu từ ngày 1 hằng tháng đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 2 hằng tháng đối với hình thức thanh toán là tiền mặt.

NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU ĐƯỢC LỰA CHỌN HÌNH THỨC CHI TRẢ

Trong trường hợp ngày chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ theo quy định pháp luật… thì ngày bắt đầu chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ lùi lại ngày làm việc kế tiếp của tháng.

Năm 2024, do thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2024.

Cụ thể, đối với hình thức tiền mặt, Bưu điện TP.HCM tổ chức chi trả từ ngày 4/9 đến ngày 10/9 tại tất cả các điểm chi. Từ ngày 11/9 đến hết ngày 25/9, chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu điện Trung tâm.

Đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 4/9 đến ngày 5/9.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị Bưu điện thành phố, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức và Bảo hiểm xã hội quận, huyện thông báo đến người hưởng.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo từ ngày 1/8 năm nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố.

Từ ngày 1/9 tới, sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền qua tài khoản cá nhân tại 20 địa phương còn lại. Trước thông tin này, nhiều người băn khoăn từ thời điểm 1/9 có bắt buộc nhận lương hưu qua tài khoản hay không.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau: Trực tiếp từ cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền; thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng; và thông qua người sử dụng lao động.

Do đó, việc nhận chế độ thông qua tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng là quyền lợi của người hưởng, không bắt buộc. Đối với việc đăng ký nhận tiền qua số thẻ ATM, ví điện tử... không được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, từ ngày 1/9 sẽ triển khai thêm hình thức chi trả lương qua tài khoản ngân hàng đối với 20 tỉnh, thành còn lại.

Điều này đồng nghĩa với việc chi trả lương hưu qua tài khoản sẽ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam trực tiếp thực hiện, không phải qua một bên thứ 3 như trước, do thông tin người hưởng nằm trong hệ thống dữ liệu. Còn việc chi trả bằng tiền mặt tại các tỉnh, thành vẫn do Bưu điện Việt Nam thực hiện.

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ CHI TRẢ QUA TÀI KHOẢN TRÊN TOÀN QUỐC TỪ THÁNG 9

Tại hội nghị trực tuyến Báo cáo đánh giá kết quả chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân, kỳ chi trả tháng 8 và lộ trình triển khai tháng 9/2024 mới đây, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, đánh giá việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: Thu Hiền.

Đối với người hưởng đảm bảo nhanh gọn, an toàn, thuận tiện. Với cơ quan Bảo hiểm xã hội giúp tiết kiệm chi phí quản lý, thời gian, tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng công tác quản lý người hưởng, đảm bảo chặt chẽ.

Chính vì vậy, ngành Bảo hiểm xã hội đang tích cực hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các ngân hàng nhằm thực hiện tốt nhất việc chi trả chế độ tới người dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua theo dõi quá trình thực hiện vẫn xảy ra một số tồn tại, vướng mắc. Đơn cử như: Tốc độ xử lý của phần mềm dữ liệu còn chậm; việc kết nối giữa hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội và ngân hàng có lúc còn chưa đảm bảo.

Thông tin người hưởng chưa chính xác; người hưởng nhận tiền chậm hơn so với lịch chi trả đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo. Ứng dụng ngân hàng phức tạp khiến thao tác của một bộ phận người sử dụng gặp nhiều khó khăn....Từ đó, dẫn đến việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội trong tháng 8/2024 có một số phản hồi chưa tốt từ xã hội.

Một số ngân hàng cũng phản ánh khó khăn trong việc nâng cấp hệ thống dữ liệu người thụ hưởng. Việc kết nối hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam với hệ thống ngân hàng còn nhiều lỗi phát sinh; chi trùng lặp tới người nhận. Chưa khắc phục được hoàn toàn tình trạng quá tải và tắc nghẽn phần mềm trong lịch chi trả...

Bảo hiểm xã hội một số địa phương cho biết đến nay đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm thực hiện việc chi trả qua tài khoản từ tháng 9, như: Rà soát toàn bộ dữ liệu về thông tin cá nhân, cũng như thông tin về tài khoản của người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đảm bảo chính xác.

Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác, nhất là việc phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, đảm bảo chi trả cho người hưởng kịp thời, đúng thời gian quy định.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đến nay, khu vực thành thị có khoảng 74% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, tăng khoảng 10% so với năm 2023.