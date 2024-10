Loạt blue-chips phục hồi, ngân hàng đột biến

Trạng thái lình xình buổi sáng bất ngờ thay đổi khá nhanh trong phiên chiều khi dòng tiền trở nên hăng hái hơn. Nhóm cổ phiếu blue-chips lên trước, với sự đột biến của các trụ ngân hàng, cộng thêm VHM, VIC đã đẩy VN-Index vào nhịp leo dốc khá mạnh.

Chỉ số đóng cửa tăng 5,85 điểm tương đương +0,46% trong khi chốt phiên sáng vẫn còn đỏ nhẹ 0,05 điểm. Độ rộng cũng thay đổi tích cực hơn nhiều với 199 mã tăng/169 mã giảm (chốt phiên sáng là 132 mã tăng/212 mã giảm). Bao trùm lên những diễn biến tích cực đó là thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng gần 28% so với buổi sáng.

Rõ ràng là kết quả này chỉ có được khi dòng tiền mua nâng giá lên và quy mô giải ngân lớn hơn. VN30-Index thể hiện sự bứt phá chậm hơn VN-Index một chút nhưng quán tính vẫn là từ nhóm này. Nguyên nhân là hai trụ VCB, VHM tác động mạnh hơn tới VN-Index.

VHM lên giá sớm hơn VCB khoảng 30 phút. Ngay khi thị trường mở cửa trở lại VHM đã bắt đầu cải thiện giá và đến 1h30 đã tăng gần 1,9% so với giá chốt phiên sáng. VCB trong 30 phút đầu tiên chỉ lình xình và tăng tốc từ 1h30 trở đi. Có thể nói VCB là cổ phiếu gia tốc và củng cố xu hướng đi lên của VN-Index chiều nay. Chỉ từ 1h30 đến 2h10, giá VCB thay đổi tới +2,6%. Đóng cửa, VCB tăng 2,07%, VHM tăng 0,85%. Ngoài ra hai trụ khác là VIC và CTG cũng khá mạnh. VIC tăng 1,34%, CTG tăng 2,73%.

Không chỉ trụ, thống kê rổ VN30 có 17 cổ phiếu cải thiện giá so với phiên sáng, 10 mã tụt giá. VN30-Index đóng cửa đã đảo chiều thành công tăng 0,36% với 18 mã tăng/10 mã giảm. Khá đáng tiếc là nhóm giảm bao gồm cả một số mã vốn hóa lớn thuộc top 10 là HPG giảm 0,37%, TCB giảm 0,42% và GAS giảm 0,14%.

Thanh khoản mạnh hơn trong phiên chiều đã giúp cổ phiếu phục hồi khá tốt.

Được sự ủng hộ từ nhóm blue-chips và chỉ số, phần còn lại của thị trường cũng đảo chiều cả loạt. Độ rộng xác nhận rất nhiều mã đổi màu giá và nhiều hơn nữa cổ phiếu thoát đáy. Nếu như phiên sáng VN-Index mới có 25,5% cổ phiếu phục hồi hơn 1% so với giá đáy thì chiều nay đã lên tới 43,3%. Với biên độ phục hồi như vậy, dù cổ phiếu không đảo chiều từ giảm sang tăng nhưng cũng vẫn thể hiện hiệu quả của dòng tiền vào mua bắt đáy.

Nhóm cổ phiếu bị bỏ lại phía sau phiên này vẫn chủ yếu là không có thanh khoản. Trong 67 cổ phiếu đóng cửa mất hơn 1% thì chỉ 13 mã có giao dịch quá 10 tỷ đồng. Hầu hết giao dịch tập trung vào MSN, HDB và VRE, chiếm 68% tổng giá trị khớp lệnh cả nhóm. Ngược lại phía tăng giá xuất hiện nhiều giao dịch sôi động hơn hẳn. STB, CTG, VCB, HCM, ACB là các mã khớp trên trăm tỷ phiên này. HVN, DBC, VJC, VIC, PVT… cũng là những đại diện khác thanh khoản trung bình. Các mã này đều có mức tăng giá tốt, tối thiểu hơn 1% so với tham chiếu.

Giao dịch hai sàn niêm yết chiều nay có sự gia tăng đáng kể về thanh khoản, đạt 6.505 tỷ đồng, tăng 29% so với phiên sáng. Dù vậy đây vẫn là mức giao dịch khá nhỏ khiến cả phiên mức khớp lệnh cũng chỉ đạt khoảng 11.556 tỷ đồng, giảm 2,2% so với phiên trước. Tuy vậy giao dịch thỏa thuận rất lớn với khoảng 7.100 tỷ đồng chỉ tính riêng sàn HoSE. Tính chung cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch đạt 19.269 tỷ đồng tăng 35% so với hôm qua.

Chiều nay khối ngoại tiếp tục thỏa thuận bán rất lớn ở MSN, khoảng 866 tỷ đồng nữa. Tính chung cả ngày, MSN thỏa thuận ròng -1.332,8 tỷ đồng. Ngoài MSN, VHM cũng bị bán ròng 204,7 tỷ, STB -71,1 tỷ, HDB -61,9 tỷ, MWG -41,7 tỷ, VRE -29,1 tỷ, HPG -25,9 tỷ. Bên mua ròng có VPB +87,7 tỷ, CTG +43,8 tỷ, SHB +21,8 tỷ, VIX +24,6 tỷ, HVN +23,6 tỷ.