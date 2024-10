911 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 3 tăng 16%, nhóm VN30 dẫn đầu tăng 20,2%

Tính đến chiều ngày 30/10/2024 đã có 911 doanh nghiệp niêm yết đại diện 84,6% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3, bao gồm 24/27 Ngân hàng, 32/35 công ty chứng khoán và 841/1482 doanh nghiệp Phi tài chính, thống kê từ FiinTrade.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 của 911 doanh nghiệp tăng 16,1% so với cùng kỳ 2023, nhưng giảm 3,1% so với quý trước liền kề do kết quả kém tích cực từ nhóm Tài chính Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm.

Xét theo quy mô vốn hóa, tăng trưởng lợi nhuận đóng góp chủ yếu bởi nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng 20,2% so với cùng kỳ trong khi nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML tăng lần lượt 8,5% và 30,6%.

Với riêng nhóm Ngân hàng, có 24/27 Ngân hàng niêm yết công bố báo cáo tài chính cho quý 3, với lợi nhuận hụt đà tăng. Hầu hết ghi nhận lợi nhuận quý 3 giảm với quý 2/2024, ngoại trừ VPB, HDB, EIB và STB. Các ngân hàng TMCP nhà nước (VCB, CTG, BID) cùng ghi nhận tín dụng tăng chậm lại và NIM kém đi. Lợi nhuận sau thuế của 22 ngân hàng này tăng 18,2% so với cùng kỳ nhờ nền so sánh cùng kỳ thấp và ngược lại, giảm 9,5% so với quý 2/2024.

Với nhóm Phi tài chính: Nhóm có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ bao gồm Bán lẻ (MWG), Thực phẩm (MSN, DBC, VHC, ANV), Dệt may (TCM, MSH, TNG, STK), Điện (POW, PGV, HNA), Phân bón (DCM, DHB)... Ngược lại, Dầu khí (BSR), Viễn thông (VGI), Nhựa, Than là các ngành suy giảm về lợi nhuận đáng chú ý.