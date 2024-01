Lợi nhuận đầu tư căn hộ giảm trong năm 2023

Thị trường căn hộ cho thuê tại TP.HCM trong năm 2023 có giá thuê ở mức 516.000 VND/m2/tháng, tăng 3% theo năm.

LỢI SUẤT CHO THUÊ “TRÔNG CHỜ” FDI TĂNG

Tại sự kiện công bố báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM trong quý 4/2023 do Savills Việt Nam tổ chức vào chiều 17/01/2024, đơn vị này đã công bố về lợi suất cho thuê căn hộ tại Việt Nam.

Theo đó, khảo sát của Savills Việt Nam cho thấy trong năm 2023 tại 30 dự án hạng A và B, lợi suất cho thuê ổn định theo năm ở mức 4,8%, nhưng tốc độ tăng trưởng giá trị tài sản giảm 1,9 điểm phần trăm theo năm, xuống còn 2,9%/năm.

Do đó, tổng lợi nhuận từ việc đầu tư căn hộ trong năm 2023 đã giảm 1,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận đã giảm đi trong 05 năm qua.

Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc, Savills Việt Nam, cho rằng dù lợi nhuận giảm, căn hộ vẫn là một trong những kênh đầu tư sinh lời. Trong ngắn hạn, lợi suất cho thuê dự kiến tăng do số lượng căn hộ bàn giao giảm đi và lãi suất tiền gửi sẽ vẫn ở mức thấp.

Về tình hình thị trường căn hộ cho thuê tại TP.HCM trong năm 2023, theo ông Neil MacGregor,, công suất đạt 82%, tăng 6 điểm phần trăm theo năm và giá thuê ở mức 516.000 VND/m2/tháng, tăng 3% theo năm. Tuy nhiên, so với năm 2019, công suất thấp hơn 2 điểm phần trăm và giá thuê thấp hơn 11%.

Theo đó, tính cả trong giai đoạn 2019-2023, công suất giảm 1 điểm phần trăm và giá thuê giảm 3% mỗi năm. Khách thuê mục tiêu của phân khúc này là các chuyên gia nước ngoài và khách công tác, nên tình hình hoạt động đã bị ảnh hưởng trong thời kỳ đại dịch.

Dù vậy, tính riêng trong quý 4/2023, công suất đạt 81%, ổn định theo quý dù giảm 2 điểm phần trăm theo năm. Giá thuê của tất cả các hạng đều tăng theo năm nhờ nhu cầu được phục hồi tốt. Giá thuê của hạng C có mức tăng cao nhất theo năm với 8%, tiếp theo là hạng B ở mức 5% và hạng A ở mức 3%. Cụ thể, giá thuê bình quân ở mức 510.000 VND/m2/tháng.

Tình hình hoạt động của phân khúc căn hộ dịch vụ tại TP.HCM 2023 - Nguồn: Savills Việt Nam.

Trong năm qua, nguồn cung căn hộ cho thuê tăng lên 8.200 căn, nhờ sự tăng trưởng của hạng B và C. Trong đó, 27 dự án mới cung cấp 840 căn; 85% là studio và căn hộ một phòng ngủ từ các dự án hạng C.

Theo Savills Việt Nam, chuyên gia nước ngoài quay trở lại và tăng trưởng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ thúc đẩy sự phát triển căn hộ dịch vụ. TP.HCM luôn trong top các tỉnh, thành thu hút FDI cao. Năm 2023, tổng vốn FDI ở TP.HCM đạt 5,9 tỷ USD, tăng 49% theo năm và đứng đầu cả nước. Vốn đăng ký mới đạt 598 triệu USD từ 1.202 dự án. Các nước châu Á, như Singapore và Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu. Singapore chiếm 36% tổng vốn FDI, tiếp theo là Nhật Bản chiếm 22% và Canada chiếm 9%.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, TP.HCM có 16.215 lao động nước ngoài được cấp phép vào năm 2023, cao nhất Việt Nam và cao hơn 92% so với Hà Nội (vị trí thứ 2). Với sự phục hồi kinh tế đang diễn ra và sự trở lại của chuyên gia nước ngoài, nhu cầu lưu trú kỳ vọng phát triển ổn định.

“Đến năm 2025, dự kiến chỉ có 600 căn đến từ 09 dự án. Trong đó, 05 dự án với 260 căn dự kiến sẽ mở lại vào năm 2024 sau khi đã cải tạo”, chuyên gia Savills dự báo.

NGUỒN CUNG CĂN HỘ MỚI Ở MỨC THẤP

Đối với thị trường căn hộ tại TP.HCM, theo Savills Việt Nam, trong năm 2023, nguồn cung mới đạt 10.700 căn, mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Trong khi đó, lượng giao dịch căn hộ giảm 7% mỗi năm trong 10 năm qua. Theo đó, thị trường chỉ ghi nhận 6.200 giao dịch trong năm 2023.

Savills cho hay giá bán sơ cấp bình quân quay về mức ở năm 2020 với 69 triệu đồng/m2 thông thủy. Mức giá dễ tiếp cận từ 2 - 5 tỷ đồng/căn.

Còn theo Cushman&Wakefield Việt Nam, riêng trong quý 4/2023, lượng căn hộ bán ra trong quý 4/2023 tại TP.HCM đạt khoảng 1.700 căn. Thị trường nhìn chung vẫn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ thấp, chủ yếu do suy thoái kinh tế toàn cầu và tâm lý thận trọng của người mua. Trong quý, chỉ có hơn 1.700 căn hộ mới được tung ra thị trường, giảm 54% so với quý trước và cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc trung cấp chiếm ưu thế trên thị trường hiện tại.

Nguồn: Cushman&Wakefield Việt Nam.

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho biết một trong những thách thức ngắn hạn là giá bán cao. Thị trường nhà ở phục hồi khi tâm lý người mua cải thiện và không có các kênh đầu tư thay thế.