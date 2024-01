Du lịch bứt phá vượt chỉ tiêu, căn hộ biển Vũng Tàu hút khách từ TP.HCM và Đồng Nai

Giữa bối cảnh các đại dự án hạ tầng liên kết tới Vũng Tàu đang dần thành hình, giới nhà giàu có dòng tiền nhàn rỗi khu vực Đông Nam Bộ vẫn sẵn sàng tìm tới dự án tiềm năng trong khu vực, hướng tới sinh lợi nhuận bền vững, lâu dài.

VŨNG TÀU - SỰ LỰA CHỌN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ƯA THÍCH BẤT ĐỘNG SẢN BIỂN

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 108 ngày nghỉ ngắn ngày. Số lượng kỳ nghỉ ngắn chiếm áp đảo, khi người dân ở khu vực TP.HCM, Biên Hòa du lịch nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh, có biển, có nắng thì thành phố Vũng Tàu là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi nếu chỉ xét về cự ly, Vũng Tàu chính là thành phố du lịch biển kết nối đến Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ gần nhất.

Theo giới chuyên gia, không chỉ nhà đầu tư TP.HCM yêu thích bất động sản biển, mà nhiều dự án tại Vũng Tàu cũng thu hút nhà đầu tư Biên Hoà (Đồng Nai). Đây là khu vực tập trung giới trung, thượng lưu, kỹ sư, chuyên gia thu nhập cao từ các ngành nghề xăng, dầu, công nghiệp... Do đó, nhu cầu tích lũy tài sản và nghỉ dưỡng gần nơi ở của người dân Biên Hòa rất lớn. Trên thực tế, tại các buổi ra mắt bất động sản nghỉ dưỡng thành phố Vũng Tàu ghi nhận khá nhiều giới đầu tư đến từ Biên Hòa.



Mặt khác, nơi đây được đánh giá có dư địa đầu tư cho thuê rất tốt khi nền du lịch liên tục bứt phá vượt chỉ tiêu. Cụ thể, chỉ tính đến tháng 11/2023, Bà Rịa – Vũng Tàu đã đón gần 14 triệu lượt du khách, hoàn thành chỉ tiêu của cả năm, tăng gần 22% so cùng kỳ năm 2022. Tính riêng khách Quốc tế ghi nhận tăng tới 67% so với cùng kỳ.

Kỳ nghỉ tết dương lịch 2024, Vũng Tàu tiếp tục lọt top 10 tỉnh có doanh thu và du khách cao nhất cả nước, ước tính khoảng 209.020 lượt khách, tăng 43,19% so với cùng kỳ.

Dự kiến tới 2025, Vũng Tàu đón tới 37.7 triệu lượt du khách. Trong đó có 8.78 triệu lượt lưu trú. Riêng khách Quốc tế dự kiến đón tới 1.4 triệu lượt. Đây là chỉ số khổng lồ cho khai thác lưu trú.

Một động lực lớn thúc đẩy thanh khoản thị trường Vũng Tàu phải kể đến các đại dự án hạ tầng kết nối. Trong đó, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến thông xe vào 2025 rút ngắn thời gian di chuyển tới thành phố biển còn 45 phút. Sân bay Quốc tế Long Thành đang tăng tốc thi công dự kiến hoàn thành vào cuối 2025 - đầu 2026. Với 45 phút kết nối đến sân bay, thành phố Vũng Tàu là khu vực đón đầu hàng chục triệu lượt khách Quốc tế mỗi năm mở ra cơ hội khai thác lưu trú đầy tiềm năng.

CHỌN “HÀNG THẬT” GỬI VÀNG

Và nguồn cung mới nhất trong năm 2023 phải kể tới khu căn hộ “du thuyền” Vega Alaric nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu của chủ đầu tư TDG Group. Ngay khi vừa ra mắt, khu căn hộ đã gây ấn tượng bởi sở hữu 5 giá trị độc tôn.

Thứ nhất, Vega Alaric là dự án căn hộ hiếm hoi nằm trọn trong tổ hợp “all-in-one” The Maris Vũng Tàu có quy mô lớn, lên tới 23ha. Sở hữu 600m mặt tiền biển độc tôn. Cần nhấn mạnh rằng, đại đa số nguồn cung dự án Vũng Tàu trong nhiều năm qua có quy mô dưới 1ha, không sở hữu bãi biển riêng. Do đó việc căn hộ tọa lạc trong tổ hợp quy mô lớn, ngay mặt tiền được xem là hàng hiếm và gần như không có đối thủ cạnh tranh.

Vega Alaric là căn hộ hiếm hoi nằm trọn trong tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại 5 sao lớn nhất Vũng Tàu với 600m mặt biển độc tôn.

Thứ 2, 100% căn hộ có “view” biển mang tới tầm nhìn mãn nhãn, thiết kế sang trọng.

Thứ 3, thừa hưởng tiện ích từ The Maris Vũng Tàu, tích hợp hơn 100 tiện ích chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của giới thượng lưu.

Thứ 4, Vega Alaric vận hành bởi Eastin Grand Hotels, thương hiệu 5 sao, khách sạn cao cấp sang trọng trực thuộc tập đoàn vận hành hàng đầu châu Á - AHS.

Thứ 5, khu căn hộ bàn giao nội thất cao cấp từ châu Âu đáp ứng tiêu chuẩn vận hành của khách sạn 5 sao. Chủ nhân có thể khai thác ngay mà không cần thêm bất kỳ chi phí gì.

Tổ hợp đã sẵn sàng cho khách hàng trải nghiệm thực.

Đặc biệt, 20 năm hình thành và phát triển của tập đoàn TDG Group, The Maris Vũng Tàu là dự án mới nhất và đầy tâm huyết với mong muốn cùng nền du lịch Vũng Tàu cất cánh, vươn lên bản đồ quốc tế. Giữa thời “vàng thau lẫn lộn”, dự án tự hào vì khách hàng có thể tự kiểm chứng và trải nghiệm tổ hợp du lịch đẳng cấp đang dần hiện diện ngay trái tim Vũng Tàu với loạt hạng mục đã hoàn thiện như: cối xay gió lớn nhất Vũng Tàu, nhà hàng con sò, hồ bơi vô cực, suối nguồn hạnh phúc, khu nghỉ và dạo bộ bên biển, trải nghiệm dù lượn…

Không chỉ là câu chuyện tài chính vững chắc với sự bảo lãnh của ngân hàng Agribank, đảm bảo tiến độ, TDG Group còn xây dựng ra quy trình dịch vụ, phục vụ thượng hạng dành cho khách hàng. Dự kiến trong 2024, sẽ có thêm rất nhiều hạng mục dịch vụ VIP sẽ được đi vào hoạt động như nhà hàng, ẩm thực, khu thực dưỡng, các hoạt động nâng cao sức khỏe tinh thần để khách hàng cảm nhận chân thực nhịp sống và tiềm năng của dự án.

Vững vàng hơn, sở hữu căn hộ du thuyền Vega Alaric thời điểm này, khách hàng sẽ cầm chắc lợi nhuận với chương trình cam kết mua lại với lãi suất 12% trong 2 năm, thanh toán siêu nhỏ giọt lên tới 3 năm, thanh toán 35% đến khi nhận nhà, tặng gói nội thất Châu Âu hoàn thiện trị giá 400 triệu đồng, chiết khấu lên tới 13% cùng hàng loạt ưu đãi khác.

