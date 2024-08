Lợi nhuận sau thuế bán niên 2024 đã soát xét là con số âm, cổ phiếu NT2 bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - NT2.

Theo đó, cổ phiếu NT2 của CTCP Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 được HOSE bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2024 là con số âm.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, NT2 ghi nhận doanh thu, thu nhập khác giảm 41,9% từ 4.405,8 tỷ xuống 2.557,9 tỷ đồng; tổng chi phí giảm 35,2% từ 4.002,4 tỷ xuống 2.593,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ lãi 403,4 tỷ đồng sang lỗ 36 tỷ, lợi nhuận sau thuế lỗ 36 tỷ, cùng kỳ lãi 378,1 tỷ đồng.

NT2 cho biết lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 lần lượt giảm 439,4 tỷ đồng và giảm 414,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 108,9% và giảm 109,5% so với 6 tháng đầu năm 2023 chủ yếu do sự biến động của lợi nhuận gộp về sản xuất điện 6 tháng đầu năm 2024 giảm 509,8 tỷ đồng (tương ứng giảm 123,2%) so với 6 tháng đầu năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do 6 tháng đầu năm 2024 sản lượng điện chỉ đạt 1.177,9 Tr.kWh, trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt 2.128,8 Tr.kWh. Doanh thu sản xuất điện giảm 1.917,7 tỷ đồng (tương ứng giảm 43,9%), giá vốn hàng bán giảm 1.407,9 tỷ đồng (tương ứng giảm 35,6%) so với 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu và giá vốn cùng giảm nhưng doanh thu sản xuất điện giảm nhiều hơn giá vốn hàng bán dẫn đến lợi nhuận gộp về sản xuất điện 6 tháng đầu năm 2024 giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng thời, lợi nhuận từ hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2024 giảm 5,5 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2023; Chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 giảm 4,7 tỷ đồng (tương ứng giảm 12,3%) so với 6 tháng đầu năm 2023.

Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động khác 6 tháng đầu năm 2024 tăng 71,2 tỷ đồng (trong đó thu nhập khác tăng 70,7 tỷ đồng và chi phí khác giảm 0,5 tỷ đồng) so với 6 tháng đầu năm 2023, nguyên nhân chủ yếu do theo Hợp đồng bảo trì thiết bị dài hạn giữa Công ty và liên danh Siemens AG/Siemens Ltd. Vietnam cho công tác bảo trì máy móc, thiết bị chính cho Nhà máy Điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 giờ vận hành đầu tiên cho mỗi tổ máy, trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty và liên danh đã hoàn thiện công tác quyết toán và thực hiện ghi nhận tăng giá trị hàng tồn kho vật tư dự phòng ISP là giá trị vật tư còn lại chưa sử dụng sau quá trình bảo trì với tổng giá trị là 70.294.128.000 đồng, đồng thời ghi nhận tăng thu nhập khác với giá trị tương ứng.

Năm 2024, NT2 lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 6.340 tỷ, tổng chi phí là 6.265 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ và sau thuế đạt 68 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 12/8, số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ lên 79 mã trong đó gồm HBC, HNG, HAG, HPX, HVN, NVL, OGC, POM, PPC, QCG, SMC, TNA, TTF...với các lý do chính dẫn đến tình trạng trên chủ yếu bởi: Lỗ kiểm toán bán niên 2023, báo cáo tài chính bán niên 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán, chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch/chứng khoán có khả năng bị hủy niêm yết, thời gian niêm yết dưới 6 tháng,...

Bên cạnh đó, danh sách này còn một loạt chứng chỉ quỹ do giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp (FUCVREIT, FUEIP100, FUEKIV30) hay chứng chỉ quỹ mới niêm yết như FUEKIVND.

Cũng trong danh này có cổ phiếu TVB của Chứng khoán Trí Việt là cổ phiếu công ty chứng khoán duy nhất bị cắt margin, nguyên nhân do mã thuộc diện kiểm soát.

Mới đây nhất, HOSE đã có quyết định hủy niêm yết 347,2 triệu cổ phiếu HBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và hủy niêm yết hơn 1,1 tỷ cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, từ ngày 6/9. Hai cổ phiếu này có ngày giao dịch cuối cùng trên HOSE là ngày 5/9/2024.

Lý do hủy niêm yết là do Xây dựng Hòa Bình có số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Điều này thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020.

Còn lý do hủy niêm yết của HAGL Agrico là do doanh nghiệp này có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2021, 2022 và 2023. Đây là trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.