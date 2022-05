NT2 bị phạt thuế và truy thu 10,6 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) thông báo quyết định của Tổng Cục thuế về việc sửa đổi một phần quyết định số 217 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể: Tổng Cục Thuế sửa đổi một phần Quyết định số 217/QĐ-TCT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; Quyết định số 46/QĐ-TCT ngày 15/01/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại đối với Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Lý do sửa đổi một phần Quyết định số 217/QĐ-TCT ngày 21/02/2020; Quyết định số 46/QĐ-TCT ngày 15/01/2021: Thực hiện Quyết định số 2462/QĐ-BTC ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (lần 2);

Theo đó, NT2 bị phạt tiền, mức phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 1,576 tỷ đồng; phạt tiền đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm số tiền là 6 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế số tiền hơn 7,88 tỷ đồng - Trong đó truy thu thuế TNDN là 2,22 tỷ đồng; Truy thu thuế GTGT là 2,8 tỷ đồng; Truy thu thuế nhà thầu (TNDN) là 2,8 tỷ đồng.

Đồng thời, thu tiền chậm nộp tiền thuế số tiền: 1,15 tỷ đồng, trong đó: tiền chậm nộp tiền thuế TNDN là 192 triệu đồng; Tiền chậm nộp tiền thuế GTGT là 537 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế Nhà thầu (TNDN) là gần 421 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 14/01/2020. Do đó, NT2 có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 14/01/2020 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 10,6 tỷ đồng.

Trước đó, theo quyết định xử phạt của Tổng Cục Thuế ký ngày 21/2/2020 thì tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp thiền thuế là hơn 17,888 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2022, NT2 ghi nhận doanh thu, thu nhập khác đạt 2.008,6 tỷ đồng, tăng 20,5% so với quý 1/2021 (1.666,5 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tăng 38,9% từ 114,9 tỷ lên 159,6 tỷ đồng, nguyên nhân là do doanh thu sản xuất điện tăng 21,6%, trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 21,3% so với cùng kỳ. Trong khi, NT2 ghi nhận doanh thu tài chính giatm 89,7% là do khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ với giá trị 14,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 89,6% do chi phí đi vay của NT2 giảm do công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 1/6/2021 và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27% so với cùng kỳ.

Mới đây, NT2 đã công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên bao gồm kế hoạch cho năm 2022. NT2 đặt mục tiêu doanh thu 8.129 tỷ đồng (+32,2% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 468 tỷ đồng (-12,3% YoY), tương đương 92% và 61% dự báo tương ứng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho năm 2022.



Theo VCSC thì kế hoạch thận trọng này là do ban lãnh đạo lo ngại về tác động của dịch COVID-19 kéo dài, trong khi giá khí tăng làm giảm lợi thế cạnh tranh của NT2 so với năng lượng tái tạo, và nhu cầu không ổn định có thể làm tăng tỷ lệ nhiệt và chi phí sản xuất.

Ngoài ra, VCSC cho rằng kế hoạch này không bao gồm khoản thanh toán 200 tỷ đồng cho các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trước đó; chúng tôi sẽ tham dự ĐHCĐ của công ty để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Bên cạnh đó, VCSC hiện dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của NT2 ở mức 763 tỷ đồng (+43% YoY), với giả định sản lượng điện thương phẩm là 4,3 tỷ kWh (gần như phù hợp với kế hoạch sản lượng của NT2 và tương ứng tăng trưởng sản lượng là 36% YoY). Ngoài ra, VCSC cũng kỳ vọng giá thị trường điện (CGM) trung bình có thể tăng trong năm 2022, điều này sẽ bù đắp cho diễn biến giá khí đang tăng và NT2 sẽ ghi nhận thu nhập 200 tỷ đồng do lỗ tỷ giá trước đó.

Ngoài ra, NT2 đề xuất mức cổ tức tiền mặt 1.650 đồng/cổ phiếu cho năm 2021 - cao hơn dự báo của chúng tôi là 1.500 đồng/cổ phiếu. NT2 đã tạm ứng 1.000 đồng/cổ phiếu; số tiền còn lại (650 đồng/cổ phiếu) sẽ được thanh toán trong năm nay và NT2 đề xuất mức trả cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2022, chúng tôi cho rằng có thể cao hơn do tình hình tài chính lành mạnh của công ty. Hiện tại, chúng tôi giả định DPS là 2.000 đồng cho năm 2022.

Do đó, VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA đối với NT2 với giá mục tiêu 28.000 đồng/cổ phiếu (+6%), bao gồm lợi suất cổ tức 6,7%. Trên thị trường, chốt phiên ngày 31/5/2022, giá cổ phiếu NT2 tăng 2,63% lên 23.400 đồng/cổ phiếu.