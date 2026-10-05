Long Thành thử nghiệm vận hành toàn diện trước khi khai thác thương mại

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), để chuẩn bị cho việc khai thác thương mại vào tháng 12/2026, sân bay Long Thành đang triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), gồm đợt 1 trong tháng 9-10/2026, đợt 2 vào tháng 11 và đợt 3 vào tháng 12/2026...

Phối cảnh sân bay Long Thành. Nguồn: ACV.

Vừa qua, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đã có buổi làm việc về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông kết nối. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết sân bay Long Thành sẽ trải qua 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện từ tháng 9 đến tháng 12/2026, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi khai thác thương mại vào tháng 12/2026.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), để chuẩn bị cho việc khai thác thương mại vào tháng 12/2026, sân bay Long Thành đang triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), gồm đợt 1 trong tháng 9-10/2026, đợt 2 vào tháng 11 và đợt 3 vào tháng 12/2026.

Các đợt thử nghiệm, diễn tập được thực hiện theo 3 kịch bản toàn diện, tập trung vào 4 lĩnh vực cốt lõi gồm phục vụ hành khách và giao thông kết nối, phục vụ hành lý, khai thác khu bay, an ninh, an toàn và công nghệ thông tin. Mục tiêu là đánh giá rủi ro, kiểm tra và xác nhận mức độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi sân bay đưa vào khai thác.

Về tiến độ xây dựng, dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu hàng không có 16 gói thầu. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt gần 73.900 tỷ đồng, tương đương gần 86% giá trị hợp đồng. Trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành, 8 gói thầu đang bám sát tiến độ, nhiều hạng mục đã đạt trên 90% khối lượng.

Tuy nhiên, vẫn còn 4 gói thầu nằm trên đường găng tiến độ, gồm nhà ga hành khách, hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe. Các đơn vị đang tập trung huy động thêm nguồn lực, tổ chức thi công để đáp ứng mục tiêu khai thác từ tháng 12/2026.

ACV dự kiến khai thác sân bay Long Thành theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, sân bay dự kiến khai thác với sản lượng tương đương 6-10% công suất thiết kế, khoảng 20-30 chuyến bay/ngày, chủ yếu là các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2027, sản lượng dự kiến nâng lên khoảng 50% công suất thiết kế. Sau tháng 10/2027, căn cứ lịch bay mùa đông của các hãng hàng không, sân bay dự kiến khai thác 100% công suất thiết kế với đầy đủ các mạng bay quốc tế và nội địa.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông kết nối, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu ACV trước ngày 7/10 phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, trong đó làm rõ khó khăn, vướng mắc của các nhà thầu, kế hoạch và mốc thời gian hoàn thành toàn bộ dự án, đồng thời báo cáo cụ thể phương án khai thác từng phần và các điều kiện cần thiết để bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả.

Đối với hệ thống giao thông kết nối, các tuyến T1, T2 trực tiếp dẫn vào sân bay đã hoàn thành; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác. Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành dài 22 km hiện đạt gần 73% giá trị hợp đồng, dự kiến thông xe vào cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thống nhất phương án tổ chức giao thông, sớm hoàn thiện kết nối giữa các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu, bảo đảm điều kiện giao thông đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.